Ursula von der Leyen: Moramo olakšati poslovanje u EU, imenovat ću izaslanika za mala i srednja poduzeća koji će odgovarati samo meni

Kroz 300-tinjak dana odlučujemo kakvu Europu želimo u budućnosti, a uoči nadolazećih EU izbora predsjednica Europske komisije​ Ursula von der Leyen pred zastupnicima je Europskog parlamenta održala Govor o stanju nacije. Glavni naglasci govora odnose se na posljedice europske Zelene tranzicije na gospodarstvo, ali i na druge izazove u europskoj ekonomiji.

- Kad sam ovdje stajala 2019. i pričala o klimi, zelenoj i digitalnoj Europi, naš je kontinent drugačije izgledao. Ali sad se promijenio naglavačke! Morali smo spasiti planet, ne samo Europu, a sada vidimo rast inovacija diljem Europske unije. Europska industrija svaki dan pokazuje da je spremna na tranziciju. Industrija svakog dana dokazuje da modernizacija i dekarbonizacija mogu ići ruku pod ruku.

U posljednjih pet godina broj tvornica čistog čelika u EU porastao je s nula na 38. Sada privlačimo više ulaganja u čisti vodik nego SAD i Kina zajedno. A sutra ću biti u Danskoj s premijerkom Mette Frederiksen kako bih iz prve ruke svjedočila porinuću prvog kontejnerskog broda, pokretanog čistim metanolom proizvedenim pomoću solarne energije. To je snaga europskog odgovora na klimatske promjene – naglasila je von der Leyen dodavši da rastemo i na temelju proizvodnje energije vjetra, sunca i drugih clean tech industrija gdje je Europa vodeća.

Istraga protiv Kine

Prečesto su naše tvrtke, dodala je, bivale isključene sa stranih tržišta ili su bile žrtve predatorskih praksi. Često su ih potkopavali konkurenti koji imaju koristi od golemih državnih subvencija, kazala je von der Leyen, a nismo ni zaboravili kako su nepoštene trgovinske prakse Kine utjecale na našu solarnu industriju i kako su mnoge mlade tvrtke potisnuli subvencionirani kineski konkurenti.

- Zbog toga je pravednost u globalnom gospodarstvu tako važna, jer utječe na živote i sredstva za život. Čitave industrije i zajednice ovise o tome. Osim sa solarima, to se dogodilo i sa proizvodnjom električnih vozila. Danas mogu objaviti da Komisija pokreće istragu protiv subvencija za električna vozila koja dolaze iz Kine. Europa je otvorena za natjecanje. Ne za utrku prema dnu – poručila je von der Leyen.

Ona vidi i tri glavna gospodarska izazova za europsku industriju u nadolazećoj godini: nedostatak radne snage i izazovi sa kvalifikacijama i vještinama, inflacija i posljednje - olakšavanje poslovanja našim tvrtkama. Podsjetila je da su se tijekom ljetne sezone restorani diljem Europe zatvarali, jer u njima nije imao tko raditi. Nema nezaposlenosti, a nedostatak radne snage problem je i za industriju i inovativne kompanije, zbog čega Europa treba uvoziti više kvalificirane radne snage.

Stalna inflacija

- Drugi veliki ekonomski izazov: stalna visoka inflacija. Christine Lagarde i Europska središnja banka (ECB) naporno rade na držanju inflacije pod kontrolom. Znamo da će povratak na srednjoročni cilj ECB-a potrajati neko vrijeme. Dobra vijest je da je Europa počela spuštati cijene energije. Nismo zaboravili Putinovo namjerno korištenje plina kao oružja i kako je to izazvalo strahove od nestanka struje i energetske krize kao u 70-ima. Mnogi su mislili da nećemo imati dovoljno energije da prebrodimo zimu. Ali uspjeli smo udružujući našu potražnju i zajedno kupujući energiju, a krizu smo iskoristili za golema ulaganja u obnovljive izvore energije i ubrzali čistu tranziciju kako bismo snizili cijene i osigurali opskrbu. Cijena plina u Europi je prije godinu dana bila preko 300 eura po MWh. Sada je oko 35 – naglasila je von der Leyen.

Treći izazov za europska poduzeća bit će olakšavanje poslovanja. Male tvrtke nemaju kapaciteta nositi se sa složenom administracijom, a to često znači da rade manje s vremenom koje imaju – i da propuštaju prilike za rast, no predsjednica Komisije ima rješenje i za to.

- Do kraja godine imenovat ćemo izaslanika EU za mala i srednja poduzeća koji će odgovarati izravno meni – najavila je predsjednica Europske komisije pred zastupnicima Europskog parlamenta te dodala da to znači da Komisija i druge institucije EU žele čuti izravno od malih i srednjih poduzeća o njihovim svakodnevnim izazovima.

Revizija EU proračuna

Također je, navela je, svjesna da europske tvrtke trebaju pristup ključnim tehnologijama za inovacije, razvoj i proizvodnju, što zahtijeva zajedničko europsko financiranje, pa će stoga Komisija predložiti reviziju proračuna EU i novu STEP platformu. Sa STEP-om možemo potaknuti, iskoristiti i usmjeriti sredstva EU-a za ulaganje u sve, od mikroelektronike do kvantnog računalstva i umjetne inteligencije, od biotehnologije do čiste tehnologije.

- Ova tri izazova, rad, inflacija i poslovno okruženje, dolaze u vrijeme kada također tražimo od industrije da predvodi čistu tranziciju. Stoga sam zamolila Marija Draghija, jednog od velikih europskih ekonomskih umova, da pripremi izvješće o budućnosti europske konkurentnosti – najavila je von den Leyen koja se dotakla i umjetne inteligencija i Zakona o AI-ju koji će, kaže, biti zakonski nacrt koji bi trebao slijediti cijeli svijet. Ekonomski dio govora završila je najavom o novim potporama za AI start-upe.

Poručila je isto tako da nam treba revizija proračuna EU, pogotovo oko pitanja što financira taj proračun, kako i na koji način, to je jedno od osnovnih pitanja, no osvrnula se i na proširenje kojeg itekako zagovara.