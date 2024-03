Ustavni stručnjaci: Milanović mora odmah dati ostavku i predsjednički izbori moraju biti prije parlamentarnih

Umirovljeni profesor ustavnog prava Branko Smerdel, koji je bio u radnoj skupini koja je pisala Ustav, kaže da nema nikakve dvojbe da je Zoran Milanović prekršio Ustav odlukom da se kandidira na izborima, na listi SDP-ove koalicije.

- Ne može se predsjednik Republike kandidirati na parlamentarnim izborima prije nego podnese ostavku i tu nema nikakve dvojbe. Ovo je situacija bez presedana i teško, teško kršenje Ustava - rekao je Smerdel za 24sata.

- Ovo što on radi je kontra svim principima i načelima Ustava, trodiobe vlasti, ustavnog položaja predsjednika i ovlastima vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga. Suprotno je to cijeloj ideji i svoj literaturi koju smo napisali kada smo 2000. godine promijenili Ustav. To jednostavno ne dolazi u obzir i primjereno je bivšem sjevernokorejskom vođi Kim Il-sungu, a ne demokraciji - rekao je Smerdel.

Ustavni sud će prethodno najavio da će reagirati na ovaj slučaj, ali još nema službenog stava. - Izjasnit ćemo se u postupku nadzora ustavnosti i zakonitosti izbora sukladno Ustavnom zakonu o Ustavnom sudu - rekao je za N1 predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović.

Ustavni stručnjak i profesor na Pravnom fakultetu u Rijeci Matija Miloš komentirao je za N1 može li predsjednik države biti kandidat za premijera.

- Je li potez Zorana Milanovića dobro promišljen, mislim da je to pitanje na koje ne treba dati odgovor. Ustav govori da predsjednik nipošto ne smije istovremeno biti i kandidat za premijera. Ako želi biti kandidat, mora podnijeti ostavku na funkciju predsjednika države. Funkcija koju obnaša nije spojiva s takvom vrstom političkog angažmana. Podrazumijeva se da postoji akter koji će dati nekom da sastavi vladu, a taj neće od toga imati nikakav interes - rekao je profesor Matija Miloš.

Navodi da se u Hrvatskoj pokazalo da svatko tumači Ustav kako želi, što dovodi do njegovog urušavanja.

- Ustavni sud bi trebao nedvosmisleno reći da predsjednik države ne može biti kandidat na parlamentarnim izborima sve dok ne podnese ostavku. Zoran Milanović ne može biti kandidat na parlamentarnim izborima sve dok ne podnese ostavku. Predsjednik Republike obnaša funkciju sličnu kraljevima.

Zamislite da kralj Charles postane kandidat na parlamentarnim izborima. Funkcija predsjednika Republike kod nas nije propisno zaživjela. On se ne može izravno uključiti u međustranačke sustave i tijekom cijelog svog mandata koketira s time. Ako podnese ostavku, mijenja ga predsjednik sabora koji daje mandat onom tko dobije povjerenje glasova svih zastupnika sabora - kaže Miloš.

Ustavna stručnjakinja i profesorica ustavnog prava Ana Horvat Vuković komentirala je na Facebooku najavu predsjednika Zorana Milanovića da ide na izbore kao premijerski kandidat SDP-ove koalicije. Smatra da se u ovom slučaju radi o neprihvatljivoj instrumentalizaciji Ustava i da Ustavni sud treba reagirati.

- Sve u svemu, radi se o neprihvatljivoj instrumentalizaciji Ustava koja moralno diskvalificira sve uključene od obavljanja bilo koje političke dužnosti. AKO želimo poštovati Ustav, predsjednički izbori se pod ovim uvjetima moraju održati prije parlamentarnih, što s obzirom na rokove znači da potonji moraju biti pomaknuti sa 17.4. na kasniji datum. Ustavni sud je sad jedino tijelo koje može Ustav zaštititi - piše Horvat Vuković.