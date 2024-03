Ustavni sud: Predsjednik Milanović ne može biti kandidat na izborima, ali može biti premijer nakon izbora

Predsjednik Republike Zoran Milanović ne može u izbornoj kampanji biti kandidat za premijera, biti na izbornoj listi SDP-a niti sudjelovati u izbornoj kampanji dok obavlja dužnost predsjednika države. Rekao je to danas predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović na konferenciji za novinare.

Ustavni sud je razmotrio izjavu predsjednika Milanovića kao da će biti neovisni i nestranački kandidat na listi SDP-a za premijera. Rekao je da je Ustavni sud dužan pravodobno upozoriti na neposrednu odgovornost koju donose predstavnici vlasti te je podsjetio da predsjednik zastupa RH u inozemstvu, brine za stabilnost vlasti, vrhovni je zapovjednik oružanih snaga, raspisuje izbore za Hrvatski sabor, daje mandat za sastav Vlade.

Međutim, prema čl. 96. Ustava RH predsjednik ne može obavljati niti jednu drugu dužnost. On je nestranačka osoba i ne smije sudjelovati u političkim aktivnostima, što isključuje mogućnost da sudjeluje u političkoj kampanji. Kandidiranje predsjednika Republike za predsjednika Vlade na listi bilo koje političke stranke ili nezavisne liste za izbor zastupnika u Hrvatski sabor te isticanje njega kao kandidata za predsjednika vlade ili neku drugu dužnost, nespojivo je s njegovim ustavnim položajem i načelom diobe vlasti.

Ako se kandidira na SDP-ovoj listi za zastupnika u Hrvatskom saboru ili istupa kao kandidat za predsjednika Vlade, odmah mora podnijeti ostavku. Također, u slučaju ostavke i preuzimanja dužnosti privremenog predsjednika ne može biti istodobno kandidat za Sabor. Naglasio je da će cijeli izborni proces od raspisivanja biti pod strogim nadzorom Ustavnog suda; ako se utvrdi da dolazi do kršenja ove odluke, Ustavni sud će na temelju čl. 89. Zakona o Ustavnom sudu obavijestiti javnost o tome, a može donijeti i odluku o poništavanju svih pojedinih izbornih radnji, uključujući odluke o listama pa do raspisivanja izbora.

Ustavni sud poziva predsjednika Milanovića i SDP da odmah prestanu s aktivnostima, a Državno izborno povjerenstvo da radi svoj posao.

Mora podnijeti ostavku

Ako se, polazeći od njegovih izjava, Predsjednik Republike za vrijeme obnašanja te dužnosti kandidira za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, ili istupa u javnosti kao budući kandidat za predsjednika Vlade, mora odmah podnijeti ostavku predsjedniku Ustavnog suda, u kojem slučaju dužnost privremenog predsjednika Republike po sili Ustava preuzima predsjednik Hrvatskog sabora, zaključio je Ustavni sud.

Ustavni sud se ograničio na dvije okolnosti – izjave predsjednika i predstavnika SDP-a te da je predsjednik Republike predstavljen kao kandidat za premijera. Hoće li biti potrebne nove reakcije, vidjet ćemo, rekao je Šeparović očekujući odgovornost, prvenstveno predsjednika, s obzirom da su rješenja Ustavnog suda obavezna.

No Milanović može biti kandidat za premijera nakon izbora, kada završe izbori, ali tada mora podnijeti ostavku.

Šeparović je odbacio tezu da je Hrvatska u ustavnoj krizi.

Od 11 sudaca Ustavnog suda koji su danas poslali upozorenje predsjedniku Republike i SDP-u, devet je bilo za upozorenje, a protiv su bili Andrej Abramović i Ingrid Antičević Marinović. Zanimljivo je suci Lovorka Kušan i Goran Selanec nisu željeli glasovati zbog ‘tehničkih razloga‘, a na pitanje što to znači, Šeparović je bio neodređen rekavši samo da je njihovo obrazloženje bilo da se nisu stekli tehnički uvjeti za glasanje.

Zoran Milanović ponovio je u nedjelju u Lipovljanima da neće dati ostavku na mjesto predsjednika RH i da će biti premijerski kandidat SDP-a na izborima, a u očekivanju odluke Ustavnog suda vezano za kandidaturu referirao se da je to ‘nekoliko rečenica u Ustavu‘, a on to ‘vidi potpuno drugačije‘. Milanović je ponovio i da će ostati kandidat za premijera bez obzira na to hoće li ostati na listi SDP-a.

Doc. dr. sc. Matija Miloš s Katedre za ustavno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci za Lider je rekao da je upozorenje Ustavnog suda bilo očekivano, komentirajući da su ustavni stručnjaci o tome govorili zadnjih dana nakon što se predsjednik Milanović odlučio angažirati u predstojećoj izbornoj kampanji.

- O tome smo govorili, iako su nas nekim medijima čak i prozivali zbog toga. No stvar je jednostavna, predsjednik Republike ne može niti sudjelovati u izbornoj kampanji, odnosno mora odmah podnijeti ostavku. Njegovo obrazloženje da ne želi podnijeti ostavku zbog toga što bi u slijedećih mjesec dana HDZ preuzeo i tu instituciju je smiješno jer se ništa posebno ne bi desilo, osim što bi predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izgubio pravo da se kandidira na HDZ-ovoj listi na izborima - rekao je Miloš.

Šeparović: Milanović od petka postupao neustavno

Podsjećaju da predsjednik države predstavlja i zastupa RH u zemlji i inozemstvu, brine se za redovito i usklađeno djelovanje te za stabilnost državne vlasti, odgovara za obranu neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti.

Predsjednik je, dodaju, vrhovni zapovjednik oružanih snaga, raspisuje izbore za Hrvatski sabor i saziva ga na prvo zasjedanje te povjerava mandat za sastavljanje vlade osobi koja, na temelju raspodjele zastupničkih mjesta u Hrvatskom saboru i obavljenih konzultacija, uživa povjerenje većine svih zastupnika.

Za ovu odluku Ustavnog suda glasovalo je devet sudaca – Šeparović, Snježana Bagić, Mato Arlović, Branko Brkić, Mario Jelušić, Josip Leko, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić i Miroslav Šumanović. Protiv su bili suci Sergej Abramović i Ingrid Antičević Marinović, dok Goran Selanec i Lovorka Kušan nisu glasovali jer su smatrali da nema uvjeta za donošenje odluke pa su napustili sjednicu.

Šeparović je zaključio da je Milanović, s obzirom na navedene stavove Ustavnog suda, od petka kada je najavio kandidaturu postupao neustavno.

Zoran Milanović ponovio je u nedjelju u Lipovljanima da neće dati ostavku na mjesto predsjednika RH i da će biti premijerski kandidat SDP-a na izborima, a u očekivanju odluke Ustavnog suda vezano za kandidaturu referirao se da je to ‘nekoliko rečenica u Ustavu‘, a on to ‘vidi potpuno drugačije‘.