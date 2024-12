Uzročno-posljedične prilike za lokalni razvoj: Poduzetništvo raste kad krediti cvjetaju

Privlačna su odredišta u kojima se dodjeljuju nepovratne potpore, subvencioniraju kamate i nudi umrežen prostor za rad i karijerni napredak. Ideje se, navodno, same rađaju i projekti profesionalno realiziraju ondje gdje vlada ugodna poduzetnička klima

U poticanju poduzetništva veliku ulogu mogu imati jedinice mjesne samouprave. Nije ni čudo, zato što poticanje poduzetništva unaprjeđuje gospodarstvo, dovodi do boljitka te razvoja županija, gradova i općina. Uzročno-posljedična veza je jasna, pa jedinice mjesnih samouprava često s pomoću države i europskih fondova podupiru svoje poduzetnike. Osnivaju se tako poduzetničke zone, inkubatori, akceleratori, razvojne agencije, poslovni i znanstveno-tehnološki parkovi te daju primjerice potpore za razvoj poslovanja, očuvanje tradicijskih obrta, pomoć poduzetnicama i mladim poduzetnicima.

Nove kreditne linije

Tako je Pula od 2012. do 2023. u sklopu 11 programa dodjele nepovratnih potpora odobrila ukupno 1200 zahtjeva poduzetnika te je isplaćeno 1,870.719,13 eura. Program pak ‘Potpore Pula – Pola 2024‘ osigurao je 200.000 eura putem šest mjera, i to za novoosnovane tvrtke potpore do 2000 eura, a za mlade do 35 godina i poduzetnice koje imaju 100 posto vlasništva nad subjektom do 2400 eura te do 2000 eura potpora za digitalizaciju i digitalni marketing. Za djelatnost informatičke tehnologije potpore su bile do 2500 eura, za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine do 4000 eura, stručno osposobljavanje do 1000 eura te pojedinačan nastup poduzetnika na međunarodnim sajmovima do 2000 eura.

Također, program ‘Poduzetnik Istarska županija 2020‘ provodio se od 2020. do 2023. u suradnji s Istarskom županijom, Istarskom razvojnom agencijom IDA-om i poslovnim bankama te ostalim gradovima u Istri, a odnosi se na kreditiranje maloga gospodarstva za koje Grad Pula subvencionira kamatu poduzetnicima od jedan posto. Ukupan kreditni fond programa iznosio je 51,098.281,24 eura, a za pulske poduzetnike iznosio je 9,290.596,59 eura. Sve to povećalo je broj pulskih poduzetnika s 2600 u 2015. na 3340 lani.

– Grad Pula s IDA-om, Istarskom županijom, ostalim gradovima u Istri, Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) te poslovnim bankama priprema otvaranje nove kreditne linije za male i srednje poduzetnike, obrtnike i zadruge. Raspravlja se o osnovnim smjernicama kreditne linije od sedam milijuna eura koja bi sadržavala subvenciju kamata od jedan posto i kojom bi se kreditirale isključivo nove investicije uz odobrenje najviše 30 posto za obrtna sredstva od iznosa investicijskoga kredita. Također se razmatra uvođenje subvencije od dva posto kamata za prioritetna područja u prerađivačkoj djelatnosti, računalnom programiranju te projekte koji pridonose zelenoj tranziciji gospodarstva, a za sve ostale djelatnosti subvencija bi bila jedan posto kamata – najavljuju u Puli.

Kapitalni projekt poduzetničkog centra Coworking Pula na četiri razine te površinom od 1514 četvornih metara otvoren je prije godinu dana u napuštenoj zgradi Mehanike u središtu grada. U Puli naglašavaju da će više od 100 poduzetnika ondje moći naći svoje mjesto za rad i umrežavanje, a vrijednost projekta je 3,639.421,43 eura. Od toga je 2,441.220,67 eura nepovratno sufinancirao Europski fond za regionalni razvoj, Pula 893.069,50 eura te Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova europske unije 305.131,25 eura (putem Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini), od čega je IDA iskoristila 256.905,05 eura.

Može i do 400.000 eura

Zadarska županija također svake godine objavljuje javne pozive za poticanje poduzetništva. Ove su raspisana tri, navodi pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i turizam Zadarske županije Ante Sjauš. Potporama za očuvanje i razvoj tradicijskih, umjetničkih i deficitarnih obrta osigurana su nepovratna sredstva za poboljšanje uvjeta rada u radionici ili poslovnom prostoru, financiranje troškova nabave novih strojeva, opreme i alata, edukaciju vlasnika i zaposlenika (majstorski ispit, stručno usavršavanje), sudjelovanje na sajmovima i izložbama, izradu promidžbenog materijala, stjecanje uvjerenja o statusu tradicijskog ili umjetničkog obrta i za sufinanciranje tekućih troškova poslovanja. Raspisani su i javni pozivi za potpore za povećanje konkurentnosti mikropoduzetnicima te očuvanje i poticanje poslovne aktivnosti za nabavu opreme za proizvodne i uslužne djelatnosti u malom gospodarstva kao i za poticanje konkurentnosti i razvoja informatičko-komunikacijske tehnologije.

– Za promidžbu turizma u 2024. u sklopu javnog natječaja isplaćene su potpore događajima koje daju dodatnu sportsku, kulturnu, zabavnu ili eno-gastronomsku ponudu te za one koji unapređuju turističku ponudu i omogućuju produljenje turističke sezone. Uskoro će biti dodijeljene nagrade za najbolje iznajmljivače u ovoj godini. Zadarska županija završava novu strategiju razvoja turizma Zadarske županije kako bi se dao odgovor na tri ključna pitanja: gdje smo sada, kamo želimo stići te kako do tamo doći. UO za gospodarstvo i turizam je u svibnju 2023. objavio novi Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvenciju kamate sukladno programu ‘Kreditom do uspjeha‘ za male, srednje i mikropoduzetnike koji ulažu na području županije. Potpora se može ostvariti isključivo za kredite za kupnju, gradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, kupnju nove opreme ili novog dijela opreme – iznosi Sjauš.

Županija će za odobrene kredite subvencionirati kamatnu stopu od dva posto na godinu, fiksno, za cijelo vrijeme trajanja kredita (razdoblje korištenja, počeka i otplate). Visina kredita, rekao je, može biti od 30.000 do 400.000 eura (najviše jedan kredit po korisniku), a od poslovnih banaka dobivene su vrlo povoljne ponude. U suradnji s HBOR-om Zadarska županija osigurala je ujedno iznimno povoljne kreditne uvjete posebice u programu ‘Poduzetništvo mladih, žena i početnika‘, u kojem kamate mogu biti i nula posto.

Jačanje poduzetničkih zona

I župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić napominje da se godinama izdvajaju znatne nepovratne potpore poduzetnicima te poduzetnicima početnicima, a ove je godine izdvojeno 2,03 milijuna eura preko provedenih natječaja. Navodi da od toga 1,06 milijuna eura iznose potpore za proizvodne djelatnosti, 625.000 eura potpore za neproizvodne djelatnosti, 347.000 eura za poduzetnike početnike te se po korisniku kreću od 1500 do 10.000 eura.

– Na natječaje otvorene tijekom travnja i svibnja ukupno je zaprimljeno 580 prijava, od kojih su 492 ispunjavale natječajne uvjete. Potpore su se mogle dobiti za nabavu strojeva, alata i druge opreme potrebne za obavljanje djelatnosti, nabavu radnih strojeva poput viličara, dizalica i sličnog, nabavu informatičke opreme i poslovnog softvera, izradu mrežnih stranica i mrežne trgovine te nabavu uredskog i radnog namještaja. Već nekoliko godina poduzetnici dobivaju subvenciju kamata za poduzetničke kredite, a svake se godine na javnom pozivu gradovima i općinama s poduzetničkim zonama dodjeljuju sredstva za njihovo opremanje potrebnom infrastrukturom. Od 2001. uloženo je osam milijuna eura; kad se tomu dodaju sredstva gradova i općina te europski novac, riječ je o velikim ulaganjima. U većini zona osigurana je električna energija, vodoopskrba, kanalizacija, plin, telekomunikacije, prometnice u zoni i javna rasvjeta – naveo je Kožić.

Kvalitetno opremljene zone i položaj, napomenuo je, privlače nove domaće i strane ulagače, a prošle i ove godine Zagrebačka županija izdala je građevinske dozvole za poduzetnička ulaganja vrijedna više od 450 milijuna eura.

– Uvelike raduje i porast broja novootvorenih obrta, kojih je posljednjih 12 mjeseci otvoreno više od 830. Prema gospodarskim pokazateljima Fine poduzetnici Zagrebačke županije u 2023. prema ukupnim prihodima, prosječnoj neto plaći i izvozu zauzeli su drugo mjesto, odmah iza poduzetnika u Zagrebu. S neto dobiti od 632 milijuna eura i rastom za 63,7 posto u odnosu na 2022. poduzetnici Zagrebačke županije treći su u državi – nabrojio je Kožić.

Pomoć obrtima i poduzetnicama

Da bi jačao gospodarstvo, Dubrovnik provodi projekte ‘Dubrovnik za digitalne nomade‘, ‘Digitalizacija kulture‘ i ‘Nabavke IT opreme za osnovne škole‘, razvija vještine za pametnu specijalizaciju te jača digitalnu povezivosti putem projekata ‘Pametni otoci‘ i ‘Otvoreni grad‘. Uz razvijanje održivog turizma želi se osigurati više namjena gradskog središta i ostanak stanovnika. Tradicijskim obrtima stoga subvencionira nabavu repromaterijala za održavanja obrta, edukacije vlasnika i zaposlenika, trošak zakupnine ili promidžbe. Program se provodi već 25 godina, a od 2018. mjesečne potpore isplaćuju se tijekom cijele godine, ne samo za šest mjeseci. Ove godine Grad je namijenio 134.073 eura tradicijskim obrtima te 38.315 eura poduzetnicama.

– U 2024. tradicijski obrti mogli su ostvariti pravo na isplatu mjesečnih iznosa od 265,45 eura tijekom cijele godine, odnosno najviše 3185 eura po poduzetniku na godinu, a za poduzetnice taj je iznos bio 1325 eura te se isplaćivao jednom na godinu. Nadalje, inkubator u okviru Dubrovačke razvojne agencije DURA-e poduzetnicima početnicima omogućuje najam ureda po subvencioniranim cijenama. Na raspolaganju su poslovna infrastruktura, intelektualne i poslovne usluge u razdoblju inkubacije, dvorane za sastanke, prezentacije i edukacije. Zakupnina za poslovne prostore usklađena je s tržišnom cijenom, a subvencionirane cijene najma ovise o vremenu provedenom u inkubatoru. Osim prostora, inkubator želi poduzetnicima početnicima omogućiti tehničku podršku i različite usluge poput računovodstvenih i marketinških te edukacije i savjetodavne pomoći za pronalaženje financijskih sredstava putem nacionalnih i međunarodnih projekata. Inkubator je realiziran sredstvima Ministarstva poduzetništva i obrta te Grada Dubrovnika – nabrojili su u Dubrovniku.