Valamar izvijestio o odluci o sazivanja Glavne skupštine Društva

Iz Valamar Riviere su putem na Zagrebačke burze izvijestili da je Uprava tvrtke donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva koja će se održati dana 21. rujna 2022.

U priopćenju je navedeno da je: "ukupan broj dionica izdanih s pravom glasa iznosi 126.027.542 dionica, a ukupan broj glasačkih prava na dan objave ovog poziva iznosi 121.887.907 dionica, obzirom da jedna dionica daje pravo na jedan glas i da prava iz vlastitih dionica miruju.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari, osobno ili putem punomoćnika, koji najkasnije šest dana prije njenog održavanja pismeno prijave svoje sudjelovanje,

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na skupštini, kao i osoba koja se smatra dioničarom, mjerodavno je stanje u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na zadnji dan roka za prispijeće prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Ako dioničar svoje pravo glasa u Glavnoj skupštini ostvaruje preko opunomoćenika, uz prijavu, dužan je priložiti i pisanu punomoć ukoliko do sada izdana generalna punomoć (do opoziva) već nije položena u Društvu. U punomoći mora biti navedeno tko je izdao i kome punomoć, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje opunomoćenika da glasuje na Glavnoj skupštini, kao i potpis dioničara koji izdaje punomoć. Ako je dioničar pravna osoba, uz punomoć se dostavlja i izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegov presliku, iz kojeg je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja namjere sudjelovanja na Glavnoj skupštini ne može sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu moraju dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Društvu.

Prijedlozi dioničara s navođenjem njihovih imena i prezimena, sukladno odredbi članka 282. ZTD moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. ZTD-a pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu Društva svoj protuprijedlog. Dan prispijeća prijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Prijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva. Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu sukladno članku 287. ZTD.

Materijali za Glavnu skupštinu, poziv s dnevnim redom i prijedlozima odluka, te obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima na internetskoj stranici Društva."