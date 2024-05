Varteks i Stjepan Čajić: Lider je pisao neistine o Varteksu ne pitajući ga! Liderov autor: Nije istina!

Varteks i njegov dioničar Stjepan Čajić reagirali na Liderov tekst tvrdeći da je napisano nešto što ih se nije pitalo, te da ima neistina. Prenosimo cijelo reagiranje, ali i odgovor autora spornoga teksta

Kompanija Varteks i njezin dioničar Stjepan Čajić reagirali su na tekst ‘Banke nisu voljne izaći u susret Varteksu. Ili možda ipak promijene stav?‘, objavljen na Liderovom portalu 16. svibnja ove godine. Lider ovom prilikom prenosi reagiranje, ali i odgovor na tvrdnje kompanije i Stjepana Čajića.

U svom reagiranju Varteks je napisao:

Smatramo da ste u tekstu iznijeli netočnu informaciju u sljedećem odlomku: ‘Lani pak prodaja nekretnine u Varaždinu Kauflandu za četiri milijuna eura Varteksu je trebao biti prepušten veći dio novca, ali nije jer je Čajić inzistirao na tome da dio ide njemu, pa je dobio 770 tisuća eura. Iz Varteksa službeno to nisu potvrdili, ali ni demantirali, iz čega možemo zaključiti da su podaci točni.‘

Iz gore navedenog odlomka proizlazi da se Varteks odbio očitovati na gore navedeno pitanje, no to pitanje Varteksu nikada nije upućeno s vaše strane.

Vaše pitanje je bilo: ‘Jedna od opcija isplate zaostalih plaća je i nova pozajmica gosp. Čajića, ali pod uvjetom da se banke odreknu isplate rate prodajom nekih Varteksovih nekretnina. Međutim, moj izvor iz Varteksa tvrdi da su banke to već učinile tri puta, u 2021. i u 2022. kada je dio novca prepušten Varteksu za nastavak proizvodnje, te u 2023. kada je također dio novca trebao ići Varteksu, ali je gosp. Čajić insistirao i dobio dio novca od tog aranžmana. Možete li to potvrditi? Možete li reći koliko je gosp. Čajić dobio novca od tog aranžmana u 2023.?‘

Mi smo vam na to odgovorili da gore navedeno nije istina, te da u 2023. godini nismo uplatili ništa g. Čajiću.

Nije bilo odgovora!

Gornji tekst je dio reagiranja Varteksa. U toj kompaniji, dakle, tvrde da navedeno nije istina, no prenijet ću cijeli odgovor (bez bilo kakvih intervencija) na to pitanje koji mi je mailom 14. svibnja poslao Varteks:

Radi se o inicijativi koju Varteks apsolutno podržava, i rezultat je zajedničkog promišljanja radničkog vijeća, uprave i nadzornog odbora. Također i sindikat podržava tu inicijativu.

Ne radi se o tome da bi se dio novca od prodaje nekretnina vratio g. Čajiću za zatvaranje starog duga, nego se radi o tome da bi g. Čajić sada dao dodatni novac koji bi mu se vratio od druge i treće rate već prodane nekretnine, tako da taj novac efektivno ide Varteksu, a g. Čajić pomaže da Varteks taj novac dobije ranije, jer bi inače na njega čekali 5 mjeseci ili više.

Ne traže se nikakvi pokloni od banaka, nego da samo malo sačekaju s naplatom svog kredita. Osim toga, taj novac ionako bi vjerojatno propao svima kada se ova situacija sada ne bi riješila stoga smatramo da se radi o inicijativi koja je u interesu svih uključenih.

g. Čajiću Varteks nije uplatio niti jedan euro u 2023. godini, a Varteks ovim putem zahvaljuje g. Čajiću što još jednom pokušava izaći u susret Varteksu kada nam je to najpotrebnije i kada su nas već svi otpisali.

U tom odgovoru, kao što se vidi, nigdje ne piše da nije istina da su banke prepustile dio novca od rata kredita Varteksu i Čajiću, pa ponavljam, tj. ostajem pri tvrdnji onog već napisanog u (za Varteks i Čajića) spornom tekstu - ‘iz Varteksa službeno to nisu potvrdili, ali ni demantirali, iz čega možemo zaključiti da su podaci točni‘. Smatram čak nekorektnim pokušaj ljudi u Varteksu da metodom ‘ako prođe – prođe‘ u javni prostor ubace laž da su nešto rekli, a ja nisam htio prenijeti.

Osim toga, u reagiranju se tvrdi da Varteks 2023. nije uplatio nikakav novac gosp. Stjepanu Čajiću. Međutim, nisam ih to ni pitao, odnosno nisam ih pitao je li Varteks nešto uplatio Čajiću, nego sam ih pitao mogu li mi potvrditi da je Čajić 2023. dobio 770 tisuća eura od prodaje nekretnine Kauflandu, te je time Varteks ostao bez tog dijela novca. Da mi je to iz Varteksa opovrgnuto, sigurno bih to napisao, kao što sam naveo i sve ostalo što su mi u odgovoru napisali. Međutim, kao da su iz nekog njima poznatog razloga htjeli prešutjeti tu informaciju skrećući pozornost na nešto što ih nisam ni pitao.

Nisam poslao pitanje?

A sada navodim (bez bilo kakve intervencije u tekst) nastavak Varteksovog reagiranja u kojem piše slijedeće:

Prilikom pisanja članka se pak referirate na transakciju iz 2022. godine o kojoj nam uopće niste poslali pitanje. No kada ste već iznijeli spomenutu tezu, šaljemo svoje očitovanje.

U 2022. godini bio je plan da Varteks dobije sredstva od prodaje čestice Kauflandu. Međutim, kako je Varteksu novac trebao hitno, a na novac od prodaje se trebalo čekati neko vrijeme, bas kao i sada, Varteks je tražio g. Čajića zajam (uplatu dodatnog novca) koji bi mu vratili od prodaje čestice Kauflandu, kada dođe do realizacije te transakcije. g. Čajić je uplatio Varteksu tada oko 1.3 mil eur kako bi Varteks novac od prodaje čestice Kauflandu dobio ranije.

Varteks od te transakcije nije mogao ispoštovati kompletan dogovor i vratiti g. Čajiću dogovoreni iznos, iz razloga što su banke povećale svoje zahtjeve od onih koji su bili dogovoreni, tako da je u toj transakciji samo djelomično ispoštovan dogovor s g. Čajićem. Tako da, g. Čajić je osigurao da Varteks taj novac dobije ranije nego ga je trebao dobiti, no nismo mu uspjeli vratiti kompletan iznos kada je došlo do realizacije posla, na isti način kao što i sada pregovaramo da Varteks dobije novac ranije od posla koji se treba realizirati za nekoliko mjeseci.

U to vrijeme Varteksu novac od prodaje nije bio neophodan, budući da su bile pune zalihe, a osim toga bilo je i dosta lohn poslova, te je Varteks bio krenuo u smjeru prodaje imovine i smanjenju duga prema vjerovnicima na način da kompletan iznos od prodaje usmjerava vjerovnicima. Tako da, čak i da se g. Čajić tada odrekao naplate u potpunosti, kompletan iznos od kupoprodaje otišao bi Zagrebačkoj banci, HBOR-u i ERSTE banci, a ne bi otišao Varteksu, kako se to u tekstu sugerira.

Jesam poslao pitanje!

Na tvrdnje Varteksa da se referiram na transakciju iz 2022. godine o kojoj uopće nisam poslao pitanje, navodim ponovo pitanje koje sam poslao (izvinjavam se čitateljima jer time ovaj tekst postaje još duži, ali moram radi vjerodostojnosti), a koje su naveli i u Varteksu: ‘Jedna od opcija isplate zaostalih plaća je i nova pozajmica gosp. Čajića, ali pod uvjetom da se banke odreknu isplate rate prodajom nekih Varteksovih nekretnina. Međutim, moj izvor iz Varteksa tvrdi da su banke to već učinile tri puta, u 2021. i u 2022. kada je dio novca prepušten Varteksu za nastavak proizvodnje, te u 2023. kada je također dio novca trebao ići Varteksu, ali je gosp. Čajić insistirao i dobio dio novca od tog aranžmana. Možete li to potvrditi? Možete li reći koliko je gosp. Čajić dobio novca od tog aranžmana u 2023.?‘

Kako je moguće da u Varteksu tvrde da nije poslano pitanje!? Ako sam naveo te informacije i pitao mogu li to potvrditi, onda je trebalo jasno reći, primjerice, ne to nije točno, nego je istina slijedeća… Međutim, kao što sam naveo, iz Varteksa nisu demantirali niti potvrdili navode iz gornjeg pitanja niti su napisali kako oni vide sve što se dešavalo vezano za prepuštanje dijela novca Varteksu i Čajiću od strane banaka. Iako ne mogu 100 posto tvrditi, mislim da znam i zašto to nisu uradili. Iz nekog svog razloga nastoje što manje komunicirati s javnošću oko tog pitanja, iako ne vidim razloga za to jer su Čajićevi zahtjevi za povrat posuđenog novca sasvim legitimni, tj. sasvim normalni.

Čajićevo reagiranje

U četvrtak 16. svibnja, vraćajući se s puta iz Osijeka, nazvao me Čajić. Prethodno sam mu zadnjih mjeseci slao nekoliko upita mailom (u jednom sam mu ponudio intervju za Lider), a znam i da mu je jedan kolega također slao upit mailom. Čajić niti na jedan nikad nije odgovorio, no sad me nazvao. Veza je bila slaba (bio je u Londonu), pa sam mu predložio da mu pošaljem mail i da u odgovoru napiše sve što mu se ne sviđa u tekstu.

Čajić je ovaj put zaista poslao odgovor mailom u kojem je pisalo slijedeće (bez bilo kakve intervencije u tekst):

Prilikom prodaje Kauflanda, nisam ja inzistirao "da novac ne ide Varteksu nego meni", nego je mojim angažmanom Varteks dobio taj novac ranije, jer je Varteksu bilo hitno za isplatu plaća, i dao sam zajam uz dogovor da mi se taj novac vrati od iznosa koji je Varteks trebao dobiti od prodaje čestice Kauflandu koja se trebala dogoditi za koji tjedan. Tako da je mojim angažmanom Varteks dobio taj novac, samo ranije. Slično kao što i sada pričamo o novom zajmu koji bi mi se vratio kasnije od nekog posla, a postoji šansa da se i ne vrati ako posao propadne, tako da preuzimam i rizik. Ne znam zašto neki izokreću priču.

Osim toga, da sam se ja tada krajem 2022. godine odrekao povrata, novac bi uzele banke, a ne bi išao Varteksu, tako da je Varteksu tada bilo svejedno tko od vjerovnika se naplaćuje od prodaje Kauflanda.

Praktična potvrda onog što Varteks nije potvrdio, niti demantirao

Kao prvo, Čajić gornjim tekstom praktično potvrđuje ono što mi u Varteksu nisu ni potvrdili ni demantirali. Drugo, Čajić kaže da on nije insistirao na tome da novac ide njemu, a ne Varteksu, nego je njegovim angažmanom taj novac Varteks dobio ranije. Mislim da te dvije rečenice nisu baš povezane, ali pustimo sad to i budimo realni – Čajić je ponudio pozajmicu pod uvjetom da mu se vrati, što je i normalno, pa ne vidim u čemu je greška napisati da je insistirao.

U nastavku reagiranja Čajić piše (bez bilo kakve intervencije):

Netočno ste napisali da se g. Vučijević nije slagao oko imenovanja gđe Bošnjak sa mnom, budući da je g. Vučijević bio, za razliku od mene, u nadzornom odboru koji je jednoglasno izglasao imenovanje gđe Bošnjak, dakle on je bio suglasan s njenim imenovanjem.

Ja sam nagovarao neke ljude u koje sam vjerovao, da se ponude nadzornom odboru za tu poziciju tako da bude veći izbor, no bezuspješno jer ljudi traže sigurnost i dobra primanja, bez stresa, a nisu vjerovali da im Varteks to može osigurati. Gđu Bošnjak ja nisam niti poznavao, te stoga nisam bio niti za, niti protiv njenog imenovanja jer to nije odluka dioničara nego nadzornog odbora.

Međutim, kao što sam naveo, jako je teško stupiti u kontakt s Čajićem, a s druge strane, pišući tekst o Varteksu koristio sam se i mojim ranijim tekstom ‘Varteks pozvao na dokapitalizaciju, drugi najveći dioničar Stjepan Čajić pozajmio novac za isplatu plaća radnicima‘, objavljen 12. travnja na Liderovom portalu. U tom tekstu je prenesena izjava Marka Vučijevića, donedavnog najvećeg dioničara Varteksa, s portala Forbes Hrvatska. Prethodno sam se čuo i telefonom s Vučijevićem koji mi je potvrdio sve ono što je Forbes napisao.

Pišući pak posljednji tekst koji je izazvao Čajićevu i Varteksovu reakciju, dio o Vučijeviću sam naveo najviše zbog toga što sam htio pokazati da nije isključeno postojanje nekoliko struja u Varteksu. To sam prvi put jasno uočio u razgovoru s Vučijevićem (do tada se o tome samo ‘šuškalo‘ po nekim medijima) koji mi, doduše, nije to rekao, ali je bilo jasno da postoje neslaganja među dioničarima (barem dok je Vučijević bio jedan od njih).

I na kraju, toliko buke oko ničega, rekao bih. Intencija moga teksta je bila da banke ne gledaju blagonaklono na najnoviju inicijativu iz Varteksa, tj. da Čajić posudi novac, a banke odustanu od naplate dijela rata kredita kako bi mu se vratila pozajmica. Niti u jednom dijelu teksta ne može se zaključiti da ja (ili Lider) osuđujem, prozivam, ili negativno pišem o Čajiću i Varteksu. Niti napadam Čajića i Varteks, niti ih osuđujem, naprotiv, smatram, ponavljam, da ima legitimno pravo tražiti svoj novac koji posuđuje. Ono o čemu pišem je da je situacija takva kakva jeste, tj. da banke nisu za takvu inicijativu i tu tezu u nastavku teksta obrazlažem.

Kao što sam naveo, bojim se da je problem u komunikaciji Čajića i Varteksa s javnošću koja je dosta škrta (pogotovo kad je Čajić u pitanju, Varteks ipak pošalje odgovore, mada, kao što vidimo, nekad ne potpune). Nema razloga za to jer nitko od njih ne radi ništa kriminalno. A što se tiče Varteksa i Čajića, uvjeravam ih, kao i javnost, da im Lider zaista želi da uspiju kompaniju izvući iz krize. Ali isto tako, kao što ne mislimo pisati neistine i neargumentirano prozivati bilo koga, ne želimo ni prešućivati istinu koliko god ona bolna bila.