Veliki igrači: Boli glava od love koja se lovi oko sportskih terena

Svako svjetsko, kontinentalno, nacionalno natjecanje, ma i svaka liga ruralnih ekipa pravi je poligon za iskazivanje snage brendova koji su u sportu našli inspiraciju za dolazak do navijača. Sport je postao prava tvornica novca

Baš je neki dan časopis Forbes objavio rang-listu najplaćenijih sportaša današnjice, koju predvodi za neke legendarni, a za neke prilično iritantni Cristiano Ronaldo. Portugalac je početkom sezone potpisao za Al Nassr, klub iz Rijada, glavnoga grada Saudijske Arabije, u kojemu će zarađivati okruglih 200 milijuna eura, pri čemu se 75 milijuna eura odnosi na godišnju plaću, a 125 milijuna eura na prihode od sponzorstava te ostalih marketinških aktivnosti. Kako su odmah izračunali internetski analitičari, to u prijevodu znači oko 16,700.000 eura na mjesec, odnosno oko 548.000 eura na dan. Po satu je to oko 23.000 eura, po minuti oko 380 eura, a po sekundi nešto više od šest eura. Rekao bi Mel Brooks ​u filmu ‘Smiješna strana povijesti‘: It‘s good to be a king. Ta izreka slobodno se može odnositi i na Ronalda. Forbes je procijenio da je 38-godišnji nogometaš u prošloj godini zaradio 136 milijuna dolara od prihoda na terenu i izvan njega. Ni drugome na rang-listi nije ništa teže. Riječ je o najvećem suparniku gorespomenutoga, Lionelu Messiju, koji se zaustavio na ‘skromnih‘ 130 milijuna dolara, a Messijev suigrač iz PSG-a Kylian Mbappé na trećem je mjestu sa 120 milijuna dolara. Tu su zatim zvijezda NBA-a LeBron James s prihodom od 119,5 milijuna dolara te meksički boksač Canelo Álvarez sa 110 milijuna dolara. Golferi Dustin Johnson i Phil Mickelson zauzimaju šesto i sedmo mjesto sa zaradom od 107 i 106 milijuna dolara, a među top deset su i košarkaš NBA-a Stephen Curry (100,4 milijuna dolara), tenisač Roger Federer (95,1 milijun dolara) te košarkaš Kevin Durant (89,1 milijun dolara).

Tko je na redu?

Brojevi od kojih vam se zavrti u glavi samo su djelić onoga što se u sportu svakodnevno vrti. Davno je prošlo vrijeme kad je sport bio nešto romantično, emotivno i kad se u njega ulazilo isključivo zbog ljubavi prema nekom sportu. Ipak su drukčija vremena i vjerojatno je već sada mnogo više onih poput umirovljenog igrača kamerunske reprezentacije i engleskog Tottenhama Benoîta Assou-Ekottoa, koji je davno rekao da zapravo i nije veliki fan nogometa te da ga smatra isključivo poslom. Kako je rekao njegov trener dok je igrao u engleskoj Premier ligi, ‘Assou uopće ne zna protiv koga igramo. On dođe na utakmicu pa se raspituje tko je na redu‘.

Plaće najboljih igrača popularnih sportova, vrijednosti klubova i liga, kao i duboki džepovi vlasnika tih liga i klubova sugeriraju da je malo romantike ostalo u sportu

Sport je postao prava tvornica novca, što pokazuju plaće najboljih igrača, vrijednosti klubova i liga, kao i duboki džepovi vlasnika tih liga i klubova. Dodamo li svemu digitalizaciju koja je omogućila zaista globalnu publiku i medijska prava emitiranja koja su postala glavni pokretači prihoda liga, dolazimo do zaista impresivnih podataka. Na primjer, samo je američki The National Football League (NFL) povećao svoj ugovor o medijskim pravima za 82 posto na nevjerojatnih 111,8 milijardi dolara u ožujku 2021. To znači da će se ukupna isplata za 32 njegove franšize popeti s oko 220 milijardi dolara na gotovo 377 milijardi od sada do 2032. kad istekne ugovor, što je zbilja nevjerojatno.

U Europi je najvrjednija liga engleska Premier liga, koja je, što se Europe tiče, kralj zbog sponzorskih ugovora i TV prava – vrijedi, naime, 9,03 milijarde dolara. Na drugome je mjestu španjolska La Liga s vrijednošću od 5,06 milijardi dolara, slijedi talijanska Seria A s 4,88 milijardi dolara vrijednosti, njemačka Bundesliga s 4,18 milijardi dolara te francuska Ligue One s 3,88 milijardi dolara.

Sportski mecene

Sve te klubove i igrače netko treba i financirati, pa tu dolazimo do mecena koji drmaju sportskim krajolikom. Procijenjeno je da 25 najvrjednijih sportskih carstava ukupno vrijedi 173 milijarde dolara, što je 23 posto više negoli godinu prije, znači 2022.

Na vrhu je sportsko carstvo Liberty Medije na čelu s milijarderom Johnom Maloneom, vrijedno 21 milijardu dolara. Primarna su Libertyjeva sportska imovina Formula 1, čija se vrijednost procjenjuje na 17,1 milijardu dolara, i bejzbolski klub Atlanta Braves (MLB), vrijedan 2,1 milijardu dolara. Inače, Formulu 1 je 2022. godine gledao u prosjeku 1,21 milijun gledatelja samo na mreži ESPN, što je najviše otkako se F1 vozi, a u srpnju prošle godine potpisan je i novi godišnji televizijski ugovor vrijedan 75 milijuna dolara, što je 15-postotno povećanje u odnosu na stari. Zbog fine lovice Državni fond Saudijske Arabije prošle je godine razmatrao kupnju Formule 1 za 20 milijardi dolara, kako je tada pisao Bloomberg.

Na drugome je mjestu Kroenke Sports & Entertainment s vrijednošću od 12,75 milijardi dolara. KSE posjeduje premijerligaški klub Arsenal, klub NFL-a ​ Los Angeles Rams, klub NBA-a Denver Nuggets i klub NHL-a Colorado Avalanche. Jerry Jones zauzeo je treće mjesto, a njegovo carstvo izgrađeno je oko Dallas Cowboysa i procijenjeno na 11,32 milijarde dolara. Fenway Sports Group (FSG) i Madison Square Garden (MSG) Sports zaokružuju prvih pet, s procjenom od 10,4 milijarde odnosno 9,17 milijardi dolara.

Tu je i obitelj Glazer, koja posjeduje engleskog nogometnog diva Manchester United i klub NFL-a Tampa Bay Buccaneerse; njegova se vrijednost procjenjuje na 7,53 milijarde dolara. Inače, Glazer gleda kako će se riješiti Manchester Uniteda (a ni navijači ne bi imali ništa protiv).

173 milijarde dolara 2023., odnosno 23 posto više nego prethodne godine, vrijedi ukupno 25 najvrjednijih sportskih carstva na svijetu

Najviše rangirani neamerički sportski konglomerat na rang-listi jest City Football Group (CFG) s vrijednošću od 5,96 milijardi dolara. Zanimljiv je jer ga vodi šeik Mansur bin Zajed al Nahjan sa svojim Abu Dhabi United Groupom, koji je postao poznat kad je kupio engleski Chelsea od Romana Abramoviča nakon početka ruske invazije. Bin Zajed još posjeduje New York City FC i Melbourne City FC, a nedavno je akvirirao i brazilski klub Esporte Clube Bahia, što mu je ukupno trinaesti klub u vlasništvu.

Ima i lokalpatriota

Na listi imamo i pravih lokalpatriota poput milijardera Teda Leonsisa, koji posjeduje tvrtku Monumental Sports and Entertainment i najbolji je primjer dominacije lokalnim tržištem. MSE posjeduje NBA-evu franšizu Washington Wizards te HNL-ov klub Washington Capitals, kao i dvoranu u kojoj igraju oba tima, Capital One Arenu. Nedavno je MSE kupio i 66 posto programa​ NBC Sports​ dajući Leonsisu kontrolu nad distribucijom svog sportskog sadržaja. S obzirom na to da se radi o lokalpatriotu, izgledno je da se Leonsis uskoro upusti i u akviziciju bejzbolske ekipe Washington Nationals. MSE ​procijenjen je na 4,51 milijardu dolara i zapravo je pri dnu tablice mecena.

Primjer globalnog razmišljanja jest Kroenke Sports and Entertainment, carstvo koje vodi milijarder Stan Kroenke i koje se proteže od Engleske (nogometni klub Arsenal) do zapada SAD-a (NHL-ova ekipa Colorado Avalanche, Denver Nuggets iz NBA-a odnosno NFL-a Los Angeles Rams). Ukupna je vrijednost poduzeća KSE 12,75 milijardi dolara, što je dovoljno za drugo mjesto na listi, odmah iza Liberty Medije.

Investicijske tvrtke relativno su novi igrači i tek su nedavno počele ulaziti u klubove i liga. Iako u američkim ligama poput NBA-a, MLB-ja i NHL-a postoje ograničenja u tome koliko toga institucionalni ulagači mogu posjedovati, u Europi takvih ograničenja nema, što najbolje pokazuje primjer RedBird Capitala koji je postao najnoviji član te prestižne skupine ‘25 najvrjednijih‘ kupnjom AC Milana u lipnju prošle godine za 1,28 milijardi dolara. Također je​ kupio 11 posto udjela u Fenway Sports Groupu, koji posjeduje udjele vlasništva u Boston Red Soxima, engleskom Liverpoolu i NHL-ovoj ekipi Pittsburgh Penguins. Zbog svega toga RedBird trenutačno vrijedi 3,6 milijardi dolara i zatvara tu prestižnu rang-listu.

Deset najvećih akvizicija u povijesti sporta

Mansur bin Zajed al Nahjan (City Football Group) i njegovo preuzimanje Chelseaja do sada je bilo najveće preuzimanje u sportskoj povijesti, vrijedno 5,4 milijarde dolara. Međutim, upravo ovih dana vlasnik Harris Blitzer Sports & Entertainment Josh Harris, koji već posjeduje klubove poput Philadelphia 76ersa i New Jersey Devilsa, kupuje klub NFL-a Washington Commanderse za čak 6,1 milijardu dolara. Tako je prodaja Chelseaja skinuta s trona. Zanimljivo je da su od deset najvećih preuzimanja samo dva vezana uz nogometne klubove, a ostatak rang-liste drže klubovi/franšize sa sjedištem u SAD-u. Prije Chelseaja i sada Commandersa Los Angeles Lakersi iz NBA lige držali su tu čast kad su prodani za pet milijardi dolara. Prije njih je akvizicija NFL Denver Broncosa koju je provela obitelj Walton-Penner za 4,5 milijardi dolara bila najveća u povijesti.

Još jedna NBA-eva ekipa zauzima četvrto mjesto, Brooklyn Nets. Joseph Tsai kupio je 2019. momčad sa sjedištem u New Yorku, prema procjeni, za 3,2 milijarde dolara. Carolina Pantherse iz NFL-a 2018. kupio je 2,275 milijardi dolara David Tepper, što je bilo peto najveće preuzimanje. Bila je to rekordna kupnja u sportskoj industriji u to vrijeme, slično kao kupnja Netsa godinu dana poslije. LA Dodgersi jedini su MLB-jev tim među deset najvećih sportskih akvizicija. Guggenheim Baseball Management kupio je 2012. bejzbolski tim sa sjedištem u Los Angelesu za dvije milijarde dolara. Još jedna franšiza sa sjedištem u L. A.-u, LA Clippersi, idući su tim na popisu. Steve Ballmer kupio je ekipu za dvije milijarde dolara 2014. Američka obitelj Glazer kupila je 2005. diva Premier lige Manchester United za 1,4 milijarde dolara. Posljednja dva mjesta zauzimaju NFL-ovi klubovi Buffalo Bills (1,4 mlrd. dolara) i Miami Clippers (1,1 mlrd. dolara).