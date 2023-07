Veliki projekti na EU-pogon: Rimčev robotaksi dobio najveći iznos, Ina bira izvođače za biorafineriju, ali...

Kakva je sudbina dvaju najvećih privatnih projekata iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti? Nedavno je iz Europske komisije stigla potvrda za uplatu oko 180 milijuna eura bespovratnih sredstava za Istraživanje i razvoj autonomnih vozila.

– To je najveći iznos ikad u povijesti Europske unije dodijeljen jednoj pojedinačnoj kompaniji za istraživanje i razvoj, rekao nam je posebni premijerov savjetnik za ekonomiju Zvonimir Savić, koji je nadležan i za provođenje NPOO-a:

– Komisija je godinu i pol dana radila procjenu projekta razvoja električnog robotaksija tvrtke Procject 3 Mobility Mate Rimca i partnera – sve troškove, dokaze, ugovore, sporazume, procjene – sve su prošli su čak i onaj dio koji se zove state aid (državna pomoć). To je mukotrpan proces, godinu i pol dana su provjeravali taj projekt da utvrde da financijska pomoć iz Plana oporavka ne spada pod državnu pomoć. Pa kad znate da je to najveći iznos ikad u povijesti Europske unije dodijeljen jednoj pojedinačnoj kompaniji za istraživanje i razvoj, kad znate da je to u Hrvatskoj, naravno da vam je drago. Zaposlit će naše inženjere, proizvodit će te automobile u Hrvatskoj, pregovara već s nekoliko gradova u Europi i svijetu za korištenje tih robotaksija – zaključuje Savić.

Za drugi veliki privatni projekt iz NPOO-a, izgradnju biorafinerije u Sisku od 320 milijuna eura (130 bespovratnih milijuna iz NPOO-a) Savić tvrdi da stoji u NPOO-u dok Ina ne kaže drugačije: – Dosad nismo dobili nikakvu suprotnu povratnu informaciju.

Prvu naznaku Ininog nećkanja oko biorafinerije dobili smo prošle godine, kad su nam iz Ine taj projekt ocijenili vrlo kompleksnim i visokorizičnim, da je u procesu razvoja i definiranja svih elemenata, a ‘konačna finalizacija ne ovisi samo o cijeni gradnje, koja je pod izazovom poskupljenja čelika i drugih građevinskih materijala, nego i o stvarnoj potražnji za bioetanolom, izazovu osiguravanja dovoljne količine biomase, a riječ je i o novoj tehnologiji koja još uvijek nije provjerena‘…

Iz Ine smo krajem ožujka ove godine dobili odgovor da se konačna poslovna odluka o ovom projektu očekuje do početka ljeta, pa smo prošlog tjedna ponovili upit:

– INA na industrijskoj lokaciji u Sisku razvija projekt proizvodnje bioplina/biometana iz poljoprivrednih ostataka. Projekt je trenutno u fazi odabira izvođača za projektiranje i izgradnju postrojenja, nakon čega će uslijediti konačna poslovna odluka – stoji u odgovoru iz Ine.

Dakle, sudbina biorafinerije i dalje je na čekanju. No, podsjetimo da je cijela Uprava Ine na čelu sa Sándorom Fasimonom prošle godine podnijela ostavku ‘po zapovjednoj odgovornosti‘ zbog plinske afere od milijardu kuna. Od rujna je privremeni predsjednik Uprave bio Péter Ratatics, a s početkom srpnja Mol je postavio nove članove Uprave, na čelu sa Zsuzsanne Ortutay. U njezinim je rukama i odluka o izgradnji sisačke biorafinerije.

No, vremena je sve manje jer bi projekt, prema NPOO-u, trebao biti završen do ožujka 2025. Za to vrijeme iz kompanije poručuju da je u Sisku završena izgradnja solarne elektrane priključne snage 2,6 MW te je spajanje na mrežu u tijeku, a razmatraju se i drugi projekti obnovljivih izvora energije – odgovaraju iz Ine i zaključuju: – Za sve svoje ‘zelene‘ projekte, Ina ispituje mogućnosti vanjskog financiranja pa tako i potencijalnu mogućnost financiranja iz NPOO-a.