Veselica: Janaf uskoro ulazi i u gradnju hotela

Svijet u kojem živimo postao je sve nesigurniji, ali to ne znači da geopolitički, ekonomski ili kibernetički rizici nužno znače štetu za poslovanje. Dapače, često se rizike može pretvoriti u prilike za poslovanje, ali za to je potrebno da kompaniju vodi sposoban menadžment. Poručeno je to s panela ‘Upravljanje rizicima u eri globalnih šokova‘ koji se održao u sklopu prvog Liderovog Financijsko-investicijskog foruma koji se održao u zagrebačkom hotelu Westin.

Apsolutna sigurnost ne postoji, to je produkt ljudske mašte, istaknuo je član Uprave Janafa Vladislav Veselica. Dinamika promjena u svijetu je takva da ako nemate kvalitetan menadžment, osuđeni ste na propast – ocijenio je Veselica. Primjerice, rizik za Janafovo poslovanje jest što dvije MOL-ove rafinerije u Mađarskoj i Slovačkoj u teoriji mogu kupovati naftu i iz Rusije, što bi bio veliki udarac Janafovom poslovanju.

Utjecaj na troškovnu stranu

– Upravljamo rizikom na način da ako ne može utjecati na prihodovnu stranu, možemo na troškovnu – kazao je Veselica istaknuvši kako je Janaf nedavno postao energetska kompanija jer će dobar dio potreba za energijom podmirivati iz vlastite sunčeve elektrane.

- Nedavno sam spomenuo da bi Janaf trebao postati i turistička kompanija, pa su mi se smijali. Ovdje mogu reći da ćemo uskoro pokrenuti tvrtku za gradnju hotela – najavio je Veselica.

Dodao je kako hrvatski turizam ima tek 16 posto kapaciteta u hotelskom smještaju, a sadašnji model turizma koji se temelji na privatnim apartmanima infrastruktura ne može podnijeti.

Panel je moderirala predsjednica Uprave Marsh McLennana, Iva Rogović Lekić, a na njezino pitanje je li poznatom hrvatskom proizvođaču pješačkog oružja HS Produkt ratovi koji se trenutno vode u svijetu prilika, prvi čovjek kompanije Željko Pavlin je kazao da je bilo koji rat ili kriza za svaku tvrtku i rizik i prilika, pitanje je samo kako je vodstvo kompanije predvidjelo situaciju s tržištem za svoj proizvod i opskrbnim lancima.

– HS Produkt od ratova u Ukrajini i Gazi ima samo probleme, materijal je poskupio i logistički troškovi su viši. Koristi imamo malo. Kad govorimo o ratu u Ukrajini, Hrvatska uglavnom ukrajinskoj vojsci donira staro oružje, a ne kupuje novo, kako to rade američka ili njemačka vlada od svojih proizvođača – istaknuo je Pavlin.

Prema njegovim riječima, korist za kompaniju mogla bi biti neizravna, kroz povećana izdvajanja za obranu u idućim godinama u europskim državama o čemu se napokon počelo konkretnije pričati.

Pozitivan utjecaj pandemije

Jedan od globalnih šokova kojem je svjedočilo gospodarstvo bila je i pandemija koronavirusa koja je izbila 2020. godine. Baš je te godine informatička kompanija Span planirala izlazak na burzu, ali ga je zbog te zdravstvene krize morala pomaknuti na 2021. godinu. Sam proces uvrštenja na burzu bio je vrlo uspješan, prisjetio se član Uprave Saša Kramar, s interesom investitora koji je dvostruko nadmašio iznos izdanja. Kako kaže, koronavirus je isprva u informatičkoj industriji prepoznata kao veliki rizik.

– Međutim, na kraju se pokazalo da je pandemija više učinila za ubrzanje digitalne transformacije od svih vladinih strategija – istaknuo je Kramar.

Kibernetički napadi također predstavljaju sve češći rizik, a Kramar kaže kako su domaće kompanije još nedovoljno svjesne tog rizika, s obzirom da je kibernetički kriminal u porastu.

– Mnogi razmišljaju na način ‘mi smo mala tvrtka, tko bi nas napao‘. Međutim, preko vas cyber kriminalci mogu doći do vaših klijenata koji su veće kompanije. No, ta svijest mijenja – naglasio je Kramar.

Nedostaje nam proizvodnje

Pandemiju je u veliku priliku za rast poslovanja pretvorio o logistički sektor.

– Tvrtke koje su dobro pripremljene iskoristile su pandemiju koronavirusa kao priliku. Zbog toga je nakon više desetljeća logistika došla u prvi plan, a pokazali smo se kao pouzdan partner. Kriza ide u prilog logističkim kompanijama, vidimo da brodarske kompanije imaju rekordne dobiti, špediteri preuzimaju zrakoplovne kompanije. Što god da se u svijetu događalo, trgovina će uvijek teći – istaknuo je Petar Šimić, izvršni direktor tvrtke Primaco.

Da su globalni šokovi prilika za Hrvatsku smatra i Sanel Volarić, predsjednik Uprave Groupama osiguranja.

– Pozicija Hrvatske ojačala je u zadnjih nekoliko godina – smatra Volarić.

Što se tiče rizika s kojima se susreće osigurateljni sektor, Volarić smatra kako je u osiguranju gospodarstva veća briga samo gospodarstvo.

– Nedostaje nam proizvodnih investicija. Proizvodnja je ta koja generira potražnju za osiguranjem – istaknuo je Volarić pohvalivši pri tome Lider što otvara te teme.