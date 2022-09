Vlada predložila trećeg člana Uprave Ine

Vlada za člana Uprave Ine predlaže Marina Zovka koji je trenutno član Uprave Plinacroa, priopćeno je iz Vlade.

Vlada je, kako se navodi, danas na telefonskoj sjednici donijela zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru Ine da za člana uprave, do imenovanja članova uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci, imenuje Marina Zovka, ekonomista po struci s višegodišnjim iskustvom u upravljanju, koji trenutačno obnaša funkciju člana Uprave Plinacroa.

Dodaje se da je u postupku odabira kandidata konzultirano i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa koje je na temelju zahtjeva i dostavljene dokumentacije, sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa, dalo svoju suglasnost.

Današnji Vladin prijedlog dolazi nakon što je prije tjedan dana jedan od njezinih kandidata za člana Uprave Ine - Emanuel Kovačić, odustao od predložene kandidature.

Tada je odlučeno da će Vlada Nadzornom odboru Ine dostaviti novi prijedlog za imenovanje člana uprave.

Dan ranije, u ponedjeljak 19. rujna, Vlada je u Upravu Ine uz Kovačića predložila Miroslava Skalickog i Hrvoja Šimovića i to do imenovanja članova uprave putem natječaja, a najdulje na razdoblje do šest mjeseci.

Nakon što je otkrivena afera pronevjere Ininog plina za više od milijardu kuna, ostavku je dao predsjednik Uprave Ine Sándor Fasimon. Potom su odstupili i drugi mađarski članovi uprave - Ferenc Horváth i József Simola.

Hrvatski članovi uprave Ine su Niko Dalić, Darko Markotić i Barbara Dorić.

Hrvatska vlada istaknula je da nakon otkrića afere prodaje Ininog plina ispod cijene i gubitka većeg od milijarde kuna, očekuje ostavku kompletne Inine uprave i preispitivanje upravljanja kompanijom.

Premijer Andrej Plenković je izjavio kako je pozvao na odgovornost odnosno ostavke cijelu upravu Ine, uključujući i hrvatske članove, te kako će se naći rješenje njihova odlaska bez visokih otpremnina.