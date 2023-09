Vlada vraća stare cijene za 1300 namirnica, Butković potvrdio sastanak s trgovcima

Ministarstvo gospodarstva tražit će od velikih trgovaca da vrate veći dio cijena za neke od 1300 namirnica koje se nalaze u aplikaciji ‘Kretanje cijena‘ i to na one razine koje su bile na dan 31. prosinca prošle godine, piše Jutarnji.

Predstavnici 10 najvećih trgovaca u Hrvatskoj, od Konzuma, preko Lidla, Kauflanda, Interspara i Tommyja, pozvani su sutra na sastanak u Ministarstvo, a sve se događa u trenutku kada Vlada ovaj tjedan donosi novi paket mjera pomoći i neizvjesnosti hoće li i dalje svi jednako primati subvencije za struju.

Kako piše Jutarnji list, sugovornici bliski Vladi ne govore pak što će se dogoditi ukoliko trgovci ne pristanu na ovaj njihov zahtjev, već samo poručuju da imaju sve instrumente na raspolaganju.

Prema podacima iz aplikacije ‘Kretanje cijena‘, vidljivo je da je potrošačka košarica od više od 360 proizvoda od kraja prošle godine do danas kod nekih trgovaca, poput Tommyja, skuplja za čak 5,8 posto. U istom razdoblju, košarica je u Konzumu skuplja za 3,67 posto, a u KTC-u za 5,39 posto.

Najviše je u tom razdoblju i u zadnjih pola godine poskupjelo povrće.

Primjerice, pet kilograma krumpira u većini velikih trgovačkih centara skuplje je za čak 50 posto u odnosu na 31. prosinca prošle godine. Crveni luk, primjerice, skuplji je za 73 posto, a mrkva za gotovo 50 posto.

Butković potvrdio sastanak s trgovcima o vraćanju cijena

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković potvrdio je u ponedjeljak da će se sutra održati sastanak s predstavnicima trgovačkih lanaca, s obzirom da postoji inicijativa da se cijene određenih artikala vrate na razinu s kraja prošle godine.

- S njima će se obaviti razgovor, budući da postoji na ‘individualnoj razini‘ razgovor s jednim trgovačkim lancem, ne samo jednim nego ih već ima i više, koji su spremni vratiti cijene na razinu 31. prosinca 2022. godine - izjavio je Butković u Banskim dvorima, gdje se održava sastanak stranaka vladajuće koalicije na temu novog paketa pomoći građanima i gospodarstvu.

Sastanak s trgovcima bi se trebao održati u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, a ministar gospodarstva će obaviti razgovor sa svim trgovačkim lancima, najavio je potpredsjednik Vlade.

Na opasku novinara da su trgovci dobili pozive za individualne sastanke, Butković je rekao: ‘Vjerojatno ih je puno pa ne stanu svi u jednu sobu‘.

Na pitanje što ukoliko trgovački lanci ne pristanu na takav prijedlog, Butković je rekao ‘ne znam, vidjet ćemo‘. Upitan ima li Vlada u tom slučaju u planu kakve ‘kontramjere‘, poručio je da ‘uvijek postoje mehanizmi, ali idemo sutra s njima obaviti razgovore‘.

Novi paket

Vrijednost novog paketa oko 500 milijuna eura, predstoje još razgovori s velikim poduzetnicima oko cijene el.energije

Kada je u pitanju peti paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu koji bi Vlada trebala usvojiti u četvrtak, Butković je rekao da je on još uvijek u radnoj verziji, iznijevši i procjenu da će paket vrijediti oko 500 milijuna eura.

Najavio je da će se u srijedu još obaviti pojedini razgovori s nekim ‘zainteresiranim stranama‘, tako da bi sve do četvrtka moglo biti spremno za sjednicu Vlade.

Podsjetio je da su neke mjere iz još aktualnog paketa, primjerice one koje se odnose na regulaciju cijene plina, na snazi do 31. ožujka 2024. godine, dok se za neke kategorije, prije svega električnu energiju, odluke moraju donijeti sada, s obzirom da regulirane cijene vrijede do kraja rujna ove godine.

Upitan o tome hoće li se produžiti subvencioniranje cijena električne energije i za velike poduzetnike, Butković je rekao da ‘svi ostaju, i mali i veliki‘.

Naime, veliki poduzetnici trenutno za polugodišnju potrošnju veću od 2,5 gigavatsata (GWh) plaćaju 230 eura po megavatsatu. Za potrošnju do 2,5 gigavatsata, a više od 250 tisuća kilovatsati, pak, trenutno im se obračunava prosječna cijena od 180 eura po megavatsatu.

U tom kontekstu, Butković je istaknuo da je trenutno cijena električne energije na tržištu "kudikamo manja" od 180 odnosno 230 eura, pa je pitanje ima li zadržavanje mjere s tim cjenovnim granicama uopće smisla.

- Svi veliki poduzetnici već danas mogu ugovarati cijenu manju od 180 odnosno 230 eura, tako da ćemo vidjeti još do četvrtka, obavit ćemo razgovore i s njima, da vidimo što to njima znači, ima li to smisla ili ne. Ali o svima će se voditi računa i nikog se neće zapostaviti - izjavio je Butković.

Na primjedbu novinara da su poduzetnici već rekli da bi voljeli da im zbog sigurnosti cijena ostane kao i do sada, Butković je poručio da će u slučaju bilo kakvog šoka ili poremećaja Vlada uvijek reagirati, tako da i oni i građani mogu biti sigurni te da se ne trebaju bojati.

Butković je najavio i da će se ‘malo povećati potrošnja koja će se priznavati‘ kada je riječ o cijeni električne energije za građanstvo, a od drugih pojedinosti paketa, potvrdio je i da je u ‘fazi razgovora‘ povećanje iznosa jednokratnih naknada za korisnike dječjeg doplatka.