Wall Street i ZSE pali, europski indeksi rasli, a dolar i dalje slabi

Na tržištu vlada nesigurnost zbog carinskog rata između SAD-a i Kine, a zasad niti jedna strana ne pokazuje da bi popustila

Na Wall Streetu su cijene dionica prošloga tjedna pale jer se očekuje usporavanje rasta američkog gospodarstva, dok su europski burzovni indeksi porasli nakon što je Europska središnja banka smanjila kamatne stope.

Na Wall Streetu je prošloga tjedna Dow Jones potonuo 2,7 posto, na 39.142 boda, dok je S&P 500 skliznuo 1,5 posto, na 5.282 boda, a Nasdaq indeks 2,6 posto, na 16.286 bodova.

Među najvećim su gubitnicama prošloga tjedna bile dionice proizvođača čipova jer je Nvidia, najveći svjetski proizvođač čipova za umjetnu inteligenciju, objavio da će ga ograničenja SAD-a u vezi prodaje određenih čipova Kini i drugim zemljama koštati oko 5,5 milijardi dolara. Zbog toga su pale i cijene dionica niza drugih proizvođača čipova.

Na tržištu ionako vlada nesigurnost zbog carinskog rata između SAD-a i Kine, a zasad niti jedna strana ne pokazuje da bi popustila. - Kompanije počinju izvještavati o utjecaju carinskog rata i to potiče nesigurnost - kaže Bill Northey, direktor u tvrtki U.S. Bank Wealth Management.

A da razloga za nesigurnost ima, potvrdio je predsjednik američke središnje banke Jerome Powell, koji je na jednom skupu ekonomista kazao da će veće nego što se očekivalo carine vjerojatno značiti višu inflaciju, a sporiji rast gospodarstva.

Fed će, istaknuo je Powell, pričekati više gospodarskih podataka prije nego nešto poduzme s kamatnim stopama. Zbog toga su splasnule nade ulagača da bi središnja banka uskoro mogla smanjiti kamate i tako podržati rast gospodarstva i tržišta kapitala.

- Powell je potvrdio ono zbog čega su investitori zabrinuti, a to je da će se zbog carinskog rata rast gospodarstva vjerojatno usporiti, a inflacija ostati povišena - kaže Sam Stovall, strateg u tvrtki CFRA Research.

Zbog toga su kvartalni poslovni rezultati američkih kompanija ostali u drugom planu. Tim više što se odnose na prvo tromjesečje, prije nego što je predsjednik SAD-a Donald Trump uveo carine na uvoz, a ulagače više zanima kako će carinski rat između SAD-a i Kine utjecati na poslovanje kompanija.

A na europskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna snažno porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 3,9 posto, na 8.275 bodova, dok je frankfurtski DAX skočio 4,1 posto, na 21.205 bodova, a pariški CAC 2,5 posto, na 7.285 bodova.

Kao što se očekivalo, Europska središnja banka smanjila je u četvrtak, već treći put ove godine, ključne kamatne stope za 0,25 postotnih bodova kako bi podržala gospodarstvo u ovo vrijeme nesigurnosti zbog carinskog rata.

ZSE: Crobexi prošloga tjedna pali više od jedan posto, promet smanjen

Na Zagrebačkoj su burzi Crobex indeksi prošloga tjedna pali više od jedan posto, izgubivši dio dobitaka od prethodnoga tjedna, a u fokusu ulagača bile su vijesti iz domaćih kompanija o dividendama.

Crobex indeks skliznuo je prošloga tjedna 1,07 posto, na 3.186 bodova, dok je Crobex10 pao 1,22 posto, na 2.004 boda.Tako su izgubili dio dobitaka od prethodnoga tjedna, kada su porasli više od 1,4 posto. Među sektorskim indeksima, najviše je pao Crobexnutrist, za 0,5 posto, dok je najviše porastao Crobexkonstrukt, za 2,7 posto.

Redovni promet dionicama iznosio je oko 5 milijuna eura, otprilike 14 milijuna manje nego tjedan dana ranije. No, ostvaren je i 1,1 milijun eura blok prometa u transakciji dionicom Atlantic grupe po cijeni dionice od 44,20 eura. Tom je dionicom i u redovnom trgovanju ostvaren najveći promet, oko 780 tisuća eura, a cijena joj je ostala nepromijenjena, na 44,20 eura.

S prometom od gotovo 600 tisuća eura slijedila je dionica HT-a, kojoj je cijena pala 4,5 posto, na 40,60 eura. Promet veći od pola milijuna eura ostvaren je s još dva izdanja. Pritom je cijena dionice Adris grupe pala 1,6, a Končara EI 0,9 posto.

Prošloga je tjedna Končar izvijestio da je poslovodstvo predložilo Glavnoj skupštini odluku o isplati dividende od 3 eura po dionici. Promet veći od 400 tisuća eura ostvaren je s dva izdanja, Zagrebačke banke i Valamar Riviere. I dok je cijena banke potonula 6,7 posto, dionica turističke kompanije poskupila je 0,4 posto, na 5,60 eura. Poslovodstvo Valamara predložilo je prošloga tjedna Glavnoj skupštini odluku o isplati dividende od 0,24 eura po dionici.

S prometom većim od 200 tisuća eura slijedile su dvije dionice Končara D&ST. Pritom je povlaštenoj dionici cijena porasla 4,1, a redovnoj 1,4 posto. Glavnoj skupštini te kompanije poslovodstvo je predložilo odluku o isplati dividende od 79,54 eura i na redovnu i na povlaštenu dionicu. Na ZSE se prošloga tjedna trgovalo s ukupno 47 dionica, pri čemu je cijena njih 22 porasla, 16 pala, a devet stagnirala.

Dolar prema košarici valuta oslabio treći tjedan zaredom

Na valutnim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta pala i prošloga tjedna, trećega zaredom, jer je američka valuta i dalje pod pritiskom zbog trgovinskog rata između SAD-a i Kine.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, skliznuo je prošloga tjedna 0,6 posto, na 99,23 boda, novu najnižu razinu u tri godine. Pritom je tečaj eura porastao 0,3 posto, na 1,1390 dolara.

Američka je valuta oslabila i prema japanskoj, za 0,9 posto, pa je njezina cijena zaronila na 142,20 jena. Pad tečaja dolara treći tjedan zaredom posljedica je nastavka trgovinskog rata između SAD-a i Kine.

Doduše, predsjednik SAD-a Donald Trump kazao je prošloga tjedna da očekuje trgovinski dogovor s Kinom, no nije to detaljnije obrazložio. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je, pak, da Kina više neće obraćati pažnju ako SAD nastavi igru s carinskim brojkama. To je bio odgovor na prijetnju Washingtona da će povećati recipročne carine na uvoz iz Kine na ukupno 245 posto zbog njezinih protumjera.

I dok se Washington fokusirao na rat carinama, Kina je uvela niz necarinskih restriktivnih mjera. Među ostalim, u uslužnim djelatnostima, kao što su financije, konzalting i turizam, u kojima SAD godinama ima veliki suficit u razmjeni s Kinom, kažu analitičari.

- SAD i Kina zaplele su se u dosad neviđenu i skupu igru kukavice i čini se da niti jedna strana ne kani odstupiti - kaže Ting Lu, ekonomist u tvrtki Nomura.