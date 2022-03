Wall Street pao, inflacija u SAD-u najviša u 40 godina

Na Wall Streetu su u četvrtak cijene dionica pale jer je inflacija u SAD-u dosegnula nove najviše razine u 40 godina, pa se ulagači plaše da će američka središnja banka morati zaoštriti monetarnu politiku agresivnije nego što se očekivalo.

Dow Jones oslabio je 112 bodova ili 0,34 posto, na 33.174 boda, dok je S&P 500 skliznuo 0,43 posto, na 4.259 bodova, a Nasdaq indeks 0,95 posto, na 13.129 bodova.

Nakon snažnog rasta dan prije, jučer su se indeksi ponovno našli u negativnoj putanji jer su ulagači zabrinuti zbog visoke inflacije, nakon što je objavljeno da je u veljači stopa rasta potrošačkih cijena dosegnula 7,9 posto na godišnjoj razini, novu najvišu razinu u posljednjih 40 godina.

To je, doduše, u skladu s očekivanjima analitičara, no ulagači se plaše da će snažan rast cijena nafte i sirovina, otkako je prije dva tjedna počeo rat u Ukrajini, dodatno podržati rast inflacije. A to bi natjeralo američku središnju banku na agresivnije zaoštravanje monetarne politike nego što se očekivalo.

„Podaci o inflaciji u skladu su s očekivanjima, a u idućih mjesec, dva inflacija će dodatno porasti jer će biti ugrađen dodatni rast cijena sirovina”, kaže Paul Nolte, portfelj menadžer u fondu Kingsview Asset Management.

Većina analitičara očekuje da će na sjednici idućega tjedna čelnici Feda povećati ključne kamatne stope za 0,25 postotnih bodova.

No, rast inflacije mogao bi natjerati Fed na agresivnije povećanje kamata u idućem razdoblju.

„I dalje se očekuje da će Fed u idućih godinu, dvije povećati kamate u četiri do sedam navrata kako bi ohladio pregrijano gospodarstvo. Problem je, međutim, u tome što će Fed povećavati kamate kada je tržište dionica vrlo nestabilno, u previranju”, kaže Nolte.

Osim zbog visoke inflacije, nestabilnost tržišta posljedica je i nervoze ulagača zbog rata u Ukrajini.

Jučerašnji pregovori između ruskog i ukrajinskog ministra vanjskih poslova nisu donijeli nikakvih rezultata, pa se napadi ruske vojske na ukrajinske gradove nastavljaju.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 1,27 posto, na 7.099 bodova, dok je frankfurtski DAX potonuo 2,93 posto, na 13.442 boda, a pariški CAC 2,83 posto, na 6.207 bodova.