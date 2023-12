Weber: Vrijeme je za promjene koje će Hrvatsku transformirati u zemlju blagostanja

Piše: Irena Weber

Hrvatsko gospodarstvo zatvara još jednu u nizu uspješnih, ali izazovnih godina. I ove se godine pokazala žilavost domaćih poduzetnika u prevladavanju zapreka, ali i kreativnost u pronalaženju novih rješenja i prihvaćanju globalnih trendova.

Izazov koji je obilježio posljednje dvije godine, a koji će nas pratiti u poslovanju iduće desetljeće, svakako je bitka za radnike, koja nikada u povijesti našega gospodarstva nije bila tako intenzivna. Tržište rada stubokom se mijenja, mijenjaju se i navike i očekivanja zaposlenika, ali i zanimanja, procesi i tehnologija rada.

Novi oblici rada

Duboko smo zagazili u 21. stoljeće – stoljeće informacija i mobilnosti, ubrzanoga tehnološkog razvoja, inovativnosti i brzog uvođenja novih rješenja u svakodnevni život.

Digitalizacija svakodnevno mijenja navike i obveze zaposlenika te omogućuje nove oblike rada. Pandemija je samo ubrzala primjenu digitalnih rješenja u svijetu rada, pa čak i modernizaciju usluga javnog sektora, što je rezultiralo bržim donošenjem rješenja i lakšim pristupom građana i poduzetnika važnim sustavima.

Prije samo tri godine počela je 5G revolucija, a već danas otvara se niz novih zanimanja i na tisuće radnih mjesta povezanih s poslovima zasnovanima na petoj generaciji mobilnih mreža kojom je u tom kratkom roku pokriveno više od 80 posto hrvatskog teritorija. Umjetna inteligencija više nije nešto što se najavljuje, već na njezinim rješenjima u Hrvatskoj raste relevantan i vibrantan poduzetnički sektor koji obilježava pomicanje granica.

U tom kontekstu dočekujemo 2024. i ispraćamo 2023. godinu, koju je svakako obilježilo uvođenje eura kao domaće valute i ulazak u schengenski prostor, čija je najveća vrednota još veća mobilnost. Vrijeme je stoga da započnemo promjene koje će Hrvatsku transformirati u zemlju kakvom je poduzetnici vide.

To je Hrvatska poduzetnika koji ulažu, dižu zaposlenost i primanja svojim zaposlenicima, pune proračun te traže brze promjene koje će olakšati blagostanje društva. Tehnološki je to napredna Hrvatska u kojoj je gospodarstvo konkurentno i tehnološki ne zaostaje za drugim tranzicijskim gospodarstvima. I najvažnije, Hrvatska je to kvalitetnih i zadovoljnih radnika jer je sigurno i dobro plaćeno radno mjesto jedina ispravna i održiva demografska politika. To je izazov na kojem zajedno kao društvo moramo intenzivno raditi iduće desetljeće, a koji će zasigurno obilježiti godinu pred nama.

Zastarjeli Zakon o radu

Stabilno radno mjesto 21. stoljeća ono je koje daje priliku za razvoj i rast zaposleniku, brzo se prilagođava novim trendovima i razvija u smjeru novih industrija i tehnologija. Poslodavci nastoje brzo prihvaćati nove trendove, ali u tome ih sputavaju zastarjeli Zakon o radu i porezna opterećenja rada. Naime, postojeći Zakon o radu ne reflektira realnost tržišta rada – obraća se, nažalost, generacijama naših roditelja, koji su radili u potpuno različitim gospodarskim okolnostima.

Današnji zaposlenici žele mobilnost, priliku za brzo napredovanje, učenje, prilagođavanje njihovim potrebama u organizaciji rada – žele veću autonomiju i priliku da unutar radne okoline izraze svoje specifične potrebe. Zakon o radu to im ne omogućava, stoga ga moramo hitno mijenjati da bismo osigurali brže zapošljavanje, prilagodbu potrebama zaposlenika i u konačnici njihovo zadržavanje u Hrvatskoj. Mladi koji su napustili Hrvatsku odlaze u zemlje s fleksibilnim radnim zakonodavstvom jer takav pristup omogućava vibrantno tržište, kakvo današnji zaposlenici osjećaju kao priliku za osobni rast.

Naše zakonodavstvo ne prepoznaje nove industrije, njihove specifične potrebe, nove tehnologije i nove oblike rada te usporava razvoj tržišta. To si ne možemo dopustiti u uvjetima borbe za svakog radnika i jedinstvena europskog tržišta u kojem nam konkurira svaka inovativna tvrtka iz EU-a, pa i s globalnog tržišta, jer cijeli svijet traži načine kako privući naše talente.

Stručnjacima povećati primanja

Ne samo da se moramo boriti za svoje ljude već i naći modele kako privući talente iz drugih zemalja na domaće tržište pametnom i specijaliziranom imigracijskom politikom. U tome nam mora pomoći i obrazovni sustav, koji se mora prilagoditi i osuvremeniti. Jedna od najvećih vrednota Hrvatske jest pristup obrazovanju kakav ima rijetko koja zemlja, pa i europska.

Ne smijemo stoga ponovno evidentirati, kako to radimo već nekoliko godina, da je četvrtina studijskih kvota ostala neispunjena – ne zato što nema mladih ljudi koji bi željeli više obrazovanje, nego zato što ne žele gubiti vrijeme na studijskim programima koji ne nude znanja i vještine nužne za kvalitetan život u 21. stoljeću.

I, napokon, moramo valorizirati rad, njegovati kulturu rada, poticati ga i poreznim tretmanom dohotka. Moramo smanjiti porezno opterećenje na rad, s naglaskom na previsoko opterećenje rada stručnjaka i visokokvalificiranih zaposlenika, na čijim je plaćama porezni klin od čak 42,5 posto, prema čemu smo na neslavnom drugom mjestu u EU-u, odmah iza Švedske. Među tim su zaposlenicima oni koji stvaraju i inoviraju te su vitalni dionici društva, stoga ih ne bi trebalo porezno kažnjavati preniskim pragom za primjenu najviše porezne stope poreza na dohodak. Osjetnim dizanjem praga s razine srednje visokih primanja na razinu najviših primanja u gospodarstvu postigli bismo dvostruki efekt: liječnicima, inženjerima, znanstvenicima, IT stručnjacima, stručnjacima iz svih područja osjetno bismo povećali primanja, a cijelom društvu i svojim konkurentima poslali bismo poruku da smo društvo koje njeguje kulturu rada i kulturu znanja.

Zadatak naše generacije

Poduzetnici na tome maksimalno rade u okvirima kojima su ograničeni. Tvrtke članice Hrvatske udruge poslodavaca tako će u ovoj godini primanja zaposlenika svojih tvrtki povećati od 15 do 20 posto, što se nastavlja na jak rast iz 2022. godine, kad su primanja rasla za 18 posto. Realna primanja tako su na kraju trećega kvartala ove godine bila 6,8 posto viša nego u istom razdoblju 2022. godine. Snažan rast primanja i standarda zaposlenika nastavit će se i u idućoj godini. Porezno rasterećenje rada taj bi rast osjetno ubrzalo.

Hrvatska udruga poslodavaca u trideset godina svojeg postojanja kontinuirano se zalaže za progres, jačanje poslovanja i standarda svojih zaposlenika jer želimo stvoriti dobra vremena za sve građane.

Naša generacija ima zadatak kreirati pozitivnu atmosferu u društvu i stvoriti zemlju u kojoj bi naša djeca željela živjeti i u njoj ostati te u koju bi mladi iz drugih zemalja htjeli doći i u njoj zasnovati svoje obitelji.

Godina pred nama – 2024. – pravo je vrijeme za korak u tom smjeru!