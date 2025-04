Yellow Submarine se fokusira na širenje na srednju i istočnu Europu

Yellow Submarine nedavno je napravio prve regionalne korake preuzevši Vivo, lanac burger-barova u Rumunjskoj, i na tome ne namjerava stati

Sve do prije nekoliko godina brzom hranom u Hrvatskoj dominirali su masni ćevapi sa sojom ili bez nje, bureci, gableci sa zaprškom od brašna i, naravno, globalni brendovi, pa je u takvim okolnostima teško bilo uopće zamisliti, a kamoli sanjati, da će craft-burgeri u brioche-pecivu, nešto što je dotad bilo nepoznato domaćoj javnosti, izazvati bilo kakav preokret. Možda baš zbog toga – ili unatoč tomu –​ Yellow Submarine nadmašio je očekivanja. Osnivači, dečki iz Rijeke koji su, zapravo, samo malo sanjarili, nisu samo stvorili nišu zanatskih burgera koju danas mnogi kopiraju nego su uspjeli u nečemu čemu sektor pripreme hrane nije baš vičan, barem ne kod nas – uspjeli su u privući pozornost investitora i tako osigurati potrebna sredstva za proširenje poslovanja. Uz potporu financijskog sektora Yellow Submarine sada širi svoje poslovanje izvan hrvatskih granica dokazujući da čak i na tržištima na kojima dominiraju globalni igrači postoji prostor za poduzetničke projekte koji donose autentičnost i uspjeh. A to znači da dobra ideja i strateška vizija, ali i konkretan kapital, mogu transformirati tržište i izaći iz okvira Hrvatske, pa čak i bližeg susjedstva. Naime, Yellow Submarine nedavno je napravio prve regionalne korake preuzevši Vivo, lanac burger-barova u Rumunjskoj, i na tome ne namjerava stati.

Da burgeri nisu i ne moraju biti junk food, jedan od osnivača Aleksandar Lazinica shvatio je još dok je živio u Americi, u New Yorku, gdje je upoznao scenu craft-burgera​. Ideja da se takvo što pokrene u Zagrebu svidjela se njegovu prijatelju, a poslije i partneru Dragoljubu Božoviću pa je dvojac zajednički krenuo u avanturu. Božović je tada radio u obiteljskoj tvrtki koja se bavila veleprodajom i maloprodajom kućanskih uređaja, a Lazinica, inače inženjer strojarstva, odnosno robotike, i danas ima tvrtku Underline Science za virtualne znanstvene konferencije, koju zove ‘Netflixom za znanstvenike‘, i također je osnivač IntechOpena, izdavača znanstvenih open-access knjiga. No glad za nekim novim izazovom bila je jača pa su 2014., nakon dosta pripreme i rada na ideji, otvorili prvi Submarineov lokal u Frankopanskoj ulici u Zagrebu.

Edukacija tržišta

Izazova nije manjkalo. Najprije je trebalo educirati tržište o proizvodu jer ljudi su smatrali da je burger junk food, odnosno jeftin obrok napravljen od loših namirnica. U skladu s tim očekivali su da burger bude jeftin. Osim što je potrošačima trebalo objasniti zašto je cijena takva kakva jest, trebalo je educirati i dobavljače o tome kakvu kvalitetu traže. I što točno traže.

– U to doba, primjerice, na tržištu nije bilo moguće kupiti brioche-pecivo. Mi smo trebali educirati pekara što je brioche-pecivo i kako ga napraviti te kako stalno održavati kvalitetu. Slična je stvar s krumpirićima zato što Submarine ne upotrebljava gotove, zamrznute krumpiriće, sami ih svakodnevno pečemo – naglašavaju osnivači, koji su sve te prepreke uspješno svladali.

Posao je rastao, i to znatno. Lokali su nicali na mnogim lokacijama, prihodi su također rasli, i to toliko da je tvrtka 2021. bila uvrštena na prestižan popis Financial Timesa ‘FT 1000‘ kao jedna od tisuću najbrže rastućih europskih tvrtki. S ukupnim rastom od 221,4 posto i prihodima od 4,5 milijuna eura 2019. Submarine je zauzeo 720. mjesto na tom popisu i tako postao jedina netehnološka tvrtka iz Hrvatske koja je dobila to priznanje. Ugostitelji, a prepoznao ih je tako ugledan časopis, to ne može biti slučajno.

– Priznanje Financial Timesa bilo je poticaj za daljnji razvoj kompanije, ali i važan signal za nas da smo na dobrom putu. Naime, popis tisuću najbrže rastućih kompanija formira se prema rigoroznim kriterijima i Financial Times detaljno je provjerio našu poslovnu dokumentaciju. Ne samo da smo bili jedina netehnološka kompanija na popisu iz ovog dijela Europe nego smo kao subjekt iz segmenta ugostiteljstva u pandemijskoj 2020. uspjeli ostvariti 30-postotni rast, što je samo po sebi bilo važno. To priznanje potvrdilo nam je da se trebamo nastaviti širiti i otvarati nova tržišta – rekao nam je Lazinica i dodao da tvrtka danas ima 19 poslovnica diljem Hrvatske, a uskoro otvara i dvije nove lokacije, u Puli i Varaždinu.

Što je više Submarine rastao, tako je zapinjao za oko financijskom sektoru. Koncem 2022. većinski udio preuzima fond Prosperus Growth, koji donosi novu poslovnu strukturu. Prema Laziničinim riječima, Prosperus je donio svoju ekspertizu u spajanjima i preuzimanjima, korporacijskom upravljanju i financijama, a prema Tomislavu Tičiću, jednom od partnera u njemu, fond je u Submarineov fokus stavio strateški rast i operativnu izvrsnost uz očuvanje autentičnosti brenda i stvaranje temelja za međunarodni iskorak.

