Za potpore za vojnu industriju u Bruxellesu lobira čak i Srbija!

Europska vojna industrija, kao i zemlje regije, pojačano lobiraju za svoju vojnu industriju, naša industrija to ne prati

Europska vojna industrija nikada nije toliko trošila na lobiranje i nikada prije nije toliko lobirala. Dolazak Donalda Trumpa u Bijelu kuću drastično je promijenio dinamičnu ravnotežu u međunarodnoj sigurnosti i obrani, a američko povlačenje iz multilateralnih obrambenih inicijativa kao i zahtjevi za povećanje izdvajanja za obranu od NATO-ovih saveznika u svega su nekoliko mjeseci promijenili strateški fokus Europske komisije. Umjesto reforme europske poslovne konkurentnosti, koju su sami zakomplicirali EU birokrati, sada smo brže-bolje morali izmisliti vlastite obrambene kapacitete. Novca nema, ali zaduživanje je rješenje, pa će se odjednom naći silne milijarde za vojnu industriju, stoga bi bilo u redu da taj novac prvo podijele europske tvrtke. Tako rezonira i europska vojna industrija, koja je intenzivirala lobističke aktivnosti u Bruxellesu.

Tvrtke kao što su Airbus, Thales, Rheinmetall, SAAB i Leonardo stoga na lobiranje danas gledaju kao na osnovnu poslovnu strategiju i sukladno tome prilagođavaju svoje rashode, a naša vojna industrija u tome zasad ipak zaostaje. Domaće kompanije lobiraju, ali putem profesionalnih udruženja i inicijativa koje okupljaju širu industrijsku zajednicu, kako su nam odgovorili iz DOK-ING-a. Ako i hrvatska vojna industrija želi sudjelovati u podjeli kapitala za naoružavanje, a pritom ne ubaci u veću brzinu, možda će ostati praznih ruku jer je konkurencija trenutačno velika. Za europska sredstva za naoružavanje nisu zainteresirane samo industrije EU-a već i proizvođači iz trećih zemalja, poput Turske, koja također želi da se barem dio od osam milijardi eura vrijednog ReArma, ​fonda za naoružavanje Europe, potroši na njezinu vojnu industriju ili 150 milijuna eura iz fonda Safe. Kako doznajemo čak i dio srbijanskih tvrtki koje proizvode oružje poslao je svoje lobiste u sjedište europske birokracije po eure! Hrvatska vojna industrija očito ima vremena.

Obrana je zvijezda

– Sasvim je normalno da zemlje koje nisu neprijateljske prema članicama EU-a i čiji se interesi donekle poklapaju s njegovim interesima žele sudjelovati u nabavci naoružanja za Stari kontinent – tumači jedan od hrvatskih zastupnika u EU parlamentu, koji potvrđuje da lobista u Bruxellesu nikada nije bilo više, pogotovo za obranu, koja je zvijezda zagovaranja. No ne zagovara se samo taj sektor, pojačano rade i drugi lobisti koji zastupaju brojne druge industrije, pogotovo u kontekstu uvođenja američkih carina. Ističe da je nakon prve najave o uvođenju carina na sve proizvode iz EU-a dosta lobirala industrija alkoholnih pića, i to proizvođači viskija iz Irske i vinari iz Italije i Španjolske, koji su zagovarali stajalište da EU ne uzvrati istom mjerom SAD-u jer bi im to drastično smanjilo izvoz, prihode i ugrozilo bi im poslovanje. Pojačano su posljednjih godinu dana djelovali i lobisti Big Techa kako bi se promijenio Zakon o umjetnoj inteligenciji, a čini se da su u svom naumu i uspjeli. Naime, nepredvidljive američke carine koje potresaju globalnu trgovinu itekako utječu na europsku konkurentnost, pa i sama predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen uviđa da će se Europa lakše natjecati s SAD-om i drugim igračima na globalnom tržištu ako malo ohane s regulacijom, a nova strategija o razvoju umjetne inteligencije s pojednostavnjenim pravilima navodno je već u izradi.

