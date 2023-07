Za Studenac neće biti interesa sve dok postoji mogućnost da se preuzme Konzum

Prema pisanju Jutarnjeg lista, poljski private equity fond Enterprise fund VII za nekoliko bi mjeseci trebao započeti s izlaskom iz omiškog Studenca, što je, međutim, iz više razloga malo vjerojatno da će se dogoditi.

Kao prvo, namjeru skorog izlaska upravo je Jutarnjem listu demantirao Michał Kędzia, partner zadužen za Studenac u Enterprise Investors, društvu za upravljanje privatnim fonodovima u srednjoj i istočnoj Europi, rekavši da su ‘jako zadovoljni dosadašnjim poslovanjem (Studenca, nap.a.) i fokusirani smo na daljnji rast poslovanja‘. Naravno, uvijek je moguće da osoba na njegovu položaju javno govori jedno, a daleko od očiju javnosti poduzima nešto drugo.

Neiskorišteni potencijal

Drugo, prošlo je tek pet godina otkako je poljski fond preuzeo Studenac za koje ga je vrijeme značajno organski i akvizicijama povećao i osuvremenio, ali još nije iskoristio puni potencijal hrvatskog maloprodajnog tržišta za njegovo bildanje do razine kompanije koja se može unovčiti po mnogo višoj cijeni od oko 250 milijuna eura koliko je u njega dosad uložio. Kao što još ima prostora za širenje Studenca po kontinentalnoj Hrvatskoj, tako poljski fond još ima i vremena za to a da ne izađe iz okvira od pet do deset godina koliko je uobičajeni vremenski horizont ulaganja PE fondova u kompanije prije no što odluče iz njih izaći.

Prepreka za preuzimanje

No ono što je u ovom trenutku najveća prepreka bilo kakvom planu Enterprise funda VII da pronađe kupca za Studenac jest to što postoji vrlo ozbiljna mogućnost da za godinu i pol do dvije na prodaju ozbiljnim igračima na europskom maloprodajnom tržištu bude ponuđen Konzum. Ukoliko Fortenova, naime, do kraja iduće godine ne uspije razriješiti svoje vlasničke probleme i osigurati oko 1,2 milijarde eura za refinanciranje obveznice američkom fondu HPS Investment Partners, taj će fond svoj dug naplatiti prodajom pojedinih Fortenovinih kompanija, uključujući i Konzum. Sve dok postoji mogućnost da netko preuzme Konzum, među velikim europskim i američkim maloprodajnim lancima s ambicijama da pokore hrvatsko tržište za Studenac neće biti nikakva interesa.