Zašto Hrvatska ne želi struju učiniti jeftinijom za poduzetnike? Poduzeća nisu glasači...

Nakon šoka s početka ljeta i prijetnji Udruge Glas poduzetnika prosvjedima, višestruko narasla cijena električne energije kao tema se očito utopila u turističkoj sezoni koja nas spašava i ove godine. Naime, uoči ljeta poduzetnike je zaprepastila mnogima i do tri puta veća cijena struje, a taj je rast iz naftalina izvukao nikad riješenu enigmu – zašto poduzetnici ne plaćaju jeftiniju struju od građana?

Doduše, u hrvatskom slučaju to baš nije tako (statistika nije uhvatila taj predljetni rast cijena zbog kojeg bi omjeri sigurno bili drukčiji), u staronormalnim okolnostima građani u Hrvatskoj plaćaju mrvicu skuplju struju, no ipak u odnosu na neke (razvijene) članice prilično jeftiniju. Uz to, podaci Eurostata za drugu polovicu 2021. pokazuju da je cijena struje za poduzeća nešto niža od prosjeka EU27, pa čak i eurozone.

No, pokazuju i da je odnos cijene struje za poduzeća i građane gotovo izjednačen, dakle građani ipak plaćaju simbolički višu cijenu struje. No, pitanje je zašto se nikada nismo poveli za primjerima Nizozemske, Češke, Njemačke, Španjolske, Francuske, pa čak i Poljske koje imaju značajno nižu cijenu struje (Nizozemska i Češka gotovo 50 posto) za poduzeća? To je pitanje posebno teško sada kada plaćamo ceh pandemijskim mjerama i ratu u Ukrajini.

Beznadno populističke države

Stručnjak za enegetiku i klimatsku politiku Zdeslav Matić kaže kako će nas nasljeđe socijalizma sigurno pratiti još desetljećima. – U većini bivših socijalističkih država maloprodajna su tržišta energije još uvijek regulirana te država, kroz energetsku regulatornu agenciju, određuje cijene energije za kućanstva. Tako je i kod nas te je ogromna većina kućanstava na takozvanoj univerzalnoj usluzi. Većina je bivših socijalističkih država i beznadno populistička te svoje birače nije spremna izložiti bilo kakvim tržištima te im podilazi na svakojake načine.

Jedan je od njih i jeftinija energija u odnosu na komercijalni sektor. Tu su izraženi Ukrajina, Slovačka, Makedonija, Mađarska, Bugarska i Albanija. Post socijalistička društva uglavnom imaju i izražen strah i podozrivost, ponekad i prijezir, prema poduzetništvu i poduzetnicima. Najrazvijenije industrijske države imaju značajno jeftiniju energiju za komercijalni sektor, uglavnom smanjenjem ili izostankom parafiskalnih nameta, pa je primjerice struja gotovo dvostruko jeftinija komercijalnom sektoru u Belgiji, Nizozemskoj, Danskoj, Finskoj, Luksemburgu, Švedskoj, Norveškoj i Češkoj – tumači Matić.

Tržišna logika ne kupuje glasove

Potvrđuje to i Hrvoje Bujas, predsjednik Udruge Glas poduzetnika. Kaže kako je slaba utjeha to što je u BiH, Makedoniji ili Bugarskoj razlika cijene u korist građana znatno veća. – Što idete sjevernije, cijena je za poduzeća povoljnija. U Austriji, Njemačkoj, Skadinaviji, Velikoj Britaniji ona je tržišna. Ako kupujete veće količine struje, cijena pada. Naravno, to je tržišna logika, no ona ne kupuje glasove. S ovim posljednim rastom cijene mnogi su dobili i tri puta veće račune koje će teško svi poduzetnici moći podmiriti, stoga im neće preostati ništa drugo nego da otpuštaju radnike, zatvaraju poslovanja ili ulaze u dugove. Trebamo biti svjesni da se ne smije više sve prebacivati na poduzetnike, koji već imaju toliko nepotrebnih nameta, doprinosa i opterećenja. Stoga razmišljamo o prosvjedu u rujnu. Bilo je dosta diskriminacija i nečinjenja. Vatrogasne mjere više ničemu ne služe, trebamo konkretna rješenja – kategoričan je Bujas, dodajući da je upravo jedna od reformi koje već dugo guraju izmjena tarife struje za poduzetnke.