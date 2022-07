Zašto svjetske tvrtke i u 2022. ne uspijevaju ispuniti svoje planove digitalne transformacije

Proizvođači ulažu više od 1 bilijuna dolara godišnje u pokušaje stvaranja potpuno digitalnih tvornica

Unatoč visokim razinama ulaganja, više od polovice od 700 globalnih korporacija još uvijek je u vrlo ranoj fazi digitalizacije

Tvrtke koje potroše najmanje 3 posto neto prihoda na digitalna ulaganja često ostvaruju veće povrate

Studija o digitalnoj transformaciji tvornica za 2022. godinu 'Digital Factory Transformation Study 2022' koju je provela revizorska i konzultantska tvrtka PwC Njemačka pokazuje da proizvodni sektor diljem svijeta sada ulaže više od 1 bilijuna dolara godišnje u programe digitalne transformacije, a tamo gdje su tvrtke prije davale prioritet smanjenju troškova i učinkovitosti, sada ulažu u veću fleksibilnost i otpornost.

Posljednje godine bile su krizne godine za velike svjetske proizvođače. Opskrbni lanci su im bili poremećeni, volatilnost potražnje je bila velika, a sve je to praćeno akutnim inflatornim pritiscima. Kao rezultat toga, gotovo svi proizvođači bili su prisiljeni tražiti veću fleksibilnost proizvodnje i prijeći na model lanca vrijednosti koji na prvo mjesto stavlja otpornost.

Za mnoge to znači nova digitalna ulaganja. Dok je broj tvrtki koje kažu da koriste digitalne tehnologije za smanjenje troškova naglo pao, PwC-ova globalna studija o 700 proizvodnih tvrtki pokazuje da je broj tvrtki koje kažu da su otpornost i fleksibilnost ključni pokretači ulaganja, porastao za 67 posto.

Još jedna velika promjena u načinu na koji tvrtke ulažu u budućnost je porast održive proizvodnje. Unatoč očekivanjima da će kriza izazvana pandemijom bolesti Covid-19 potisnuti održivost u drugi plan za velike proizvođače, zapravo se dogodilo suprotno, a i broj tvrtki koje kažu da održivost pokreće digitalna ulaganja više se nego udvostručio.

- Studija pokazuje da dok su sve veći regulatorni zahtjevi već pokretali ulaganja u održivost, novi imperativ ostvarenja operativne otpornosti dao je dodatni zamah - objašnjava Reinhard Geissbauer, partner i voditelj usluga digitalnih transformacija za Europu iz PwC-a Njemačka.

Tvornica budućnosti

Na temelju izvješća može se zaključiti da kod proizvođača digitalna transformacija poprima razne oblike. Postoje osnovni IT sustavi poput naširoko korištenih paketa Enterprise Resource Planning (ERP) i Manufacturing Execution Systems (MES) te novije inovacije poput operativnih platformi za različite uređaje i senzore koji čine Industrijski internet stvari (IIoT).

Postoje poslovne aplikacije ili 'slučajevi primjene' bazirane na softverima, poput sustava za upravljanje kvalitetom proizvodnje ili održavanjem strojeva. U upotrebi su i mnogi digitalni uređaji, uključujući dronove, nosivu tehnologiju i automatizirana robotska vozila.

- Proizvođači sada shvaćaju da se mnoge od ovih digitalnih inovacija moraju kombinirati kako bi se uspješno transformirao način na koji proizvodni proces funkcionira, od dizajna do distribucije - kaže Michael Bruns, partner u PwC-u Njemačka.

Na repu događaja

Ipak, PwC-ova studija pokazuje da unatoč rasprostranjenosti novih tehnologija i visokim razinama ulaganja, mnoge tvrtke ne uspijevaju ispuniti svoje planove postizanja digitalne transformacije. To se ogleda u činjenici da je tvrtkama teže proširiti digitalizaciju od očekivanog. U ranijem istraživanju PwC-a iz 2014. godine, 80 posto tvrtki izjavilo je da očekuju postizanje potpune digitalizacije do kraja 2019. godine. Do dana današnjeg ta se optimistična očekivanja nisu ispunila.

Iako je stopa implementacije novih IT sustava, slučajeva primjene u poslovanju i primijenjenih tehnologija naglo porasla u posljednje četiri godine, mnoge od najvećih svjetskih kompanija još uvijek rade na tome. Više od 60 posto kompanija još se uvijek nalazi u ranoj fazi svog digitalnog putovanja, dok je samo 10 posto kompanija ostvarilo visoke povrate, fleksibilnost i otpornost potpune digitalne transformacije ili se nalazi u njenoj završnoj fazi.

Četiri čimbenika uspjeha

PwC-ova studija o digitalnoj transformaciji tvornica za 2022. godinu utvrdila je čimbenike uspjeha po kojima se ističu ovi takozvani 'digitalni predvodnici'. Rezultati pokazuju da su te kompanije:

razvile ispravnu digitalnu strategiju

usredotočile su se na najrelevantnije tehnologije

razvile su standardiziranu digitalnu strukturu omogućavanja IT sustava

prilagodile su svoju organizacijsku strukturu kako bi podržala digitalan operativni model.

- Organizacijska potpora i poboljšane vještine također su od ključne važnosti za funkcioniranje programa digitalizacije jer bez njih moć digitalnih tehnologija ne može obuhvatiti cjelokupno poslovanje - objašnjava Geissbauer.

Osim toga, tvrtke moraju značajno ulagati u povezivanje i usklađivanje svojih sustava kako bi se novi načini rada mogli uvesti u velik broj različitih tvorničkih okruženja, dodao je.

Veća ulaganja znače veće povrate

Tvrtke iz šest industrijskih sektora zastupljenih u PwC-ovom istraživanju za 2022. godinu planiraju ulagati po stopi koja je jednaka 1,8 posto godišnjih neto prihoda u nadolazećim godinama (što predstavlja značajno povećanje ulaganja kapitala u usporedbi s nedavnim studijama PwC-a). Time bi procijenjeno ukupno ulaganje proizvodne industrije u digitalizaciju iznosilo više od bilijun dolara. Ipak, neke će tvrtke možda trebati dodatno povećati svoje stope ulaganja s obzirom na to da studija ukazuje na snažnu povezanost između većeg ulaganja i većih povrata.

Trenutačno prosječno ulaganje za sve sektore je 1,8 posto godišnjeg neto prihoda. No, prema ispitanicima koji su sudjelovali u istraživanju, za one tvrtke koje ulože više od 3 posto svog neto godišnjeg prihoda u transformaciju tvornica, vjerojatnost da će ostvariti visoke povrate 2,5 puta je veća nego kod onih koje ulažu manje od 2 posto.

U studiji se dodaje da tvrtke koje više ulažu u digitalizaciju i prihvaćaju rizike eventualnog neuspjeha često postižu bolje rezultate i brže ostvaruju povrat svojih ulaganja. Za većinu ulaganja u digitalnu tehnologiju rok isplativosti je oko tri godine, ali u nekim slučajevima čak i velika ulaganja u temeljne tehnologije poput osnovnih IT sustava mogu se isplatiti u roku od jedne godine.

- Ne postoji strategija postizanja digitalne transformacije koja odgovara svima, jer se uspjeh može ostvariti samo na temelju složene interakcije sistemskih promjena u IT arhitekturi, razrade poslovnih slučajeva primjene i implementacije specifičnih tehnologija. Nedovoljno ulaganje znači propuštanje prilika za ostvarenje koristi od transformativnih tehnologija, ali također je moguće pretjerano uložiti u aplikacije koje nisu relevantne za poslovanje - kaže Bruns.

Općenito, studija zaključuje da će izniman povrat od digitalne transformacije ostvariti one tvrtke koje promišljeno odaberu tehnologiju i slučajeve primjene te uspostave pravu ravnotežu između standardiziranih sustava i fleksibilnost u lokalnom uvođenju.