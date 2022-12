Zbog manjka malih apoena eura dio mikro i malih poduzetnika neće raditi iza Nove godine

Poduzetnici koji će u prvih 14 dana 2023. godine primati kune i vraćati eure te, u jednu ruku, biti nositelji konverzije u novu valutu žale se kako ovih dana ne mogu regularnim putem doći do gotovine u novoj valuti.

Novca u bankama, kad su mali apoeni u pitanju koje bi trebali vraćati klijentima koji plaćaju i u novoj valuti - euru - i u kunama, izgleda da nema. Barem ne dovoljno, a čini se da gotovine u apoenima od 10, 20 i 50 eura nema ni u svim mjenjačnicama.

- Došla sam jučer u banku naručiti eure s kojima bi trebali raditi iza Nove godine. Trebaju mi manji apoeni, 10-ice i 20-ice i kovanice, kako bi imala što vratiti gostima koji će iza 1. siječnja plaćati u kunama. Dobila sam odgovor da mi trenutno ne mogu pomoći, da se javim osobnoj bankarici. Ne budi mi teško, došla sam u drugu smjenu očekujući da ću sve riješiti u pola sata, ipak nas sa svih medijskih platformi pozivaju da krenemo u nabavku i kovanica i eura već sada, kako se ne bi stvarale gužve. No, iznenađenje. Dobila sam termin u kojem ću moći podići naručene kovanice i manje apoene tek 29. prosinca, doslovno u pet do 12 - ispričala nam je jedna vlasnica zagrebačkog ugostiteljskog lokala koja kaže kako je u svojoj banci odlučila onda i privatno kupiti paket kovanica koji se prodaje po 100 kuna, no i tu je dobila odgovor kojem se nije nadala.

- Kažu u toj poslovnici jedne od najvećih hrvatskih banaka u Zagrebu da paketiće sa kovanicama hrvatskih eura uopće nisu dobili. Kako je to moguće? Kako se dogodilo da pojedine poslovnice i pojedine banke uopće nemaju sitne eure? Pa sam odlučila onda kupiti po lošijem tečaju apoene od 10 i 20 eura kao građanin, ali nema ni toga. Ja doista ne znam kako oni misle da mi radimo iza 1.01., kako da se pripremimo kad novca nema ni sad - zapitala se Liderova sugovornica.

Dva tjedna bez rada

Svjesni su mali i mikropoduzetnici problema, već danima se hvataju za glavu jer ne mogu doći do gotovog novca s kojim moraju raditi kroz manje od mjesec dana. Svjesni su da moraju primati kune i vraćati eure, ali uviđajući da to neće ići ni glatko ni jednostavno, smišljaju rješenja kako sebi pomoći. Najproblematičnije će biti onima koji rade samo s gotovinom.

- Cura koja kod mene radi i ja smo se dogovorile da ćemo nakon Nove godine otići na kolektivni godišnji. Dva tjedna nas neće biti, ne isplati nam se primati kune, ići ih polagati svaki dan u banku. Osim toga, ne znam ni kako bih neke cijene trebala konvertirati u euro i koje iznose onda vraćati u eurima za naplatu u kunama. Vratit ćemo se na posao iza 16.01., početi s eurima i to je to - ispričala je vlasnica frizerskog salona u novozagrebačkom kvartu koja ne želi o tome javno. Radi samo s gotovinom, nema POS i naprosto si ne želi zakomplicirati život. Klijentice je, kaže, upozorila i svi shvaćaju da je to najlakše za sve.

Kozmetičko-pedikerski salon Mia, prema riječima vlasnice Edvine Vujaković, također neće raditi iza Nove godine.

- Mi smo svake godine zatvoreni do 7.01.pa ćemo tako biti i ove godine. Znam puno kolegica koje neće raditi do 15.01. baš zbog tih komplikacija s eurom, jer mi moramo primati kune i eure, a vraćati samo eure. Bit će kaos sa preračunavanjem i sitnim novcem, a treba i dvije blagajne uskladiti, stvarno je komplicirano. Ja si ne mogu priuštiti da pola mjeseca ne radim jer smo nas tri zaposlene pa sam zamolila klijentice da iza 7. siječnja donesu točan iznos, što naravno ne mora biti tako, ali nekako ćemo se snaći za tih par dana - ispričala je Vujaković.

A iza Nove godine moglo bi na hrvatskim cestama biti i manje taksista. I njih muči kako će raditi s eurima i kunama i jednostavnije im je, obzirom da banke već sad najavljuju da možda kartice neće raditi neko vrijeme nakon što odzvoni ponoć na Novu godinu, parkirati vozilo i neko vrijeme odmarati dok se svi ne priviknu na novu valutu i ne nabave gotovinu.

Nema razloha panici?

Ivica Pavlačić, predstavnik Udruge Glas poduzetnika za beauty sektor, smiruje situaciju i navodi kako nema razloga za zatvarenje obrta ni lokala zbog konverzije, jer se, kako navodi, klijentima koji se plaćaju u kunama iza Nove godine, mogu vraćati kune u iznimnim situacijama, a iznimna je situacija kad nema dovoljno eura.

- Ljudi se samo trebaju na vrijeme pripremiti i naručiti si dovoljno eura. Pa čak i ako će ih dobiti tek u zadnjim danima prosinca, imat će i dovoljno vremena i dovoljno alata poput kalkulatora za konverziju, ne treba se samo bojati - istaknuo je Pavlačić.

Istina, takva informacija službeno je navedena i na službenim stranicama euro.hr-a.

- Od 1. siječnja 2023. euro postaje službena valuta Republike Hrvatske te se u vrijeme dvojnog iskazivanja cijena u razdoblju od 1. siječnja do 31.12.2023. plaćanje vrši u eurima. Iznimno, u prva dva tjedna od uvođenja eura, od 1. do 14. siječnja (uključujući i taj dan), radi lakše prilagodbe, za plaćanje će se moći koristiti i gotov novac kune i gotov novac eura. Tijekom ovog razdoblja dvojnog optjecaja, primatelj plaćanja u svakom je slučaju dužan ostatak vratiti u gotovom novcu eura. Isključivo kada nije u objektivnoj mogućnosti ostatak iznosa vratiti u gotovom novcu eura, može ostatak vratiti u gotovom novcu kune ili gotovom novcu kune i eura - stoji na stranicama euro.hr.