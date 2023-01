Zbog spore birokracije izgradnja solarne elektrane traje četiri godine

Prije petnaestak godina Dubravko Posavec, vlasnik i direktor tvrtke Solida grupe iz Ivanca, slučajno je posjetio sajam obrtništva i poduzetništva u Celju gdje se zainteresirao za solarne panele i elektrane. Prvi puta susreo se s tom tehnologijom, ali njegova znatiželja zbog koje je oduvijek pratio novitete na svjetskom tržištu i nastojao educirati se o inovacijama, dovela je do toga da su mu tada izlagači doslovno nacrtali kako može sam izgraditi solarnu elektranu na krovu obiteljske kuće u Cerju Tužnom, a to je i učinio 2012. godine. Što je više razumijevao način na koji solarni paneli funkcioniraju, to je više želio početi ozbiljnije baviti se proizvodnjom solarne energije. Danas je Solida po veličini drugi hrvatski proizvođač struje iz solarnih panela, prvi je HEP. Većinu struje prodaje HROTE-u (Hrvatski operator tržišta energije) s kojim ima potpisan ugovor na rok od četrnaest godina, a samo manji dio prodaje na tržištu.

- Kada sam se zainteresirao za proizvodnju energije iz solarnih panela imali smo potreban kapital za ulaganje te smo započeli priču koju danas razvijamo kroz solarne elektrane na tlu. Ponosan sam da danas imamo 30 solarnih elektrana u Varaždinskoj i Krapinsko-zagorskoj županiji, što dokazuje da i kontinentalni dio Hrvatske ima sasvim dovoljno sunca za proizvodnju energije. Drago mi je da sam dosta rano prepoznao taj trend i vjerujem u naš uspjeh. Držim kako je upravo ljubav prema razvoju i provedbi novih ideja, te praćenje svjetskih trendova ono što Solida grupu razlikuje od ostalih tvrtki i što nam omogućuje da već godinama uspješno poslujemo – kaže Posavec kojemu to nije bio prvi poduzetnički posao.

Mjenjačnicu je otvorio 1991., iste se godine počeo baviti i trgovinom i ugostiteljstvom, a 1998. osnovao je i štedno-kreditnu zadrugu koja je u deset godina postojanja postala najveća štedno-kreditna zadruga u Hrvatskoj s jedanaest poslovnica. Nakon promjene zakona kojim su štedno-kreditne zadruge ukinute, zatvorio je poslovnice. Tada je stigla i financijska kriza, ali Posavec je, iako je bilo iznimno izazovno, nastavio pratiti gospodarska strujanja i razvijati poslovne ideje za koje je vjerovao da mogu dati dugoročne pozitivne rezultate. U Ivancu je njegova tvrtka izgradila poslovno-stambenu zgradu, a prije desetak godina počeo je proizvoditi solarnu energiju kada je shvatio da se u svijetu sve veći naglasak stavlja na obnovljive izvore energije.

- Prva elektrana, koju bih mogao nazvati svojim svojevrsnim istraživačkim projektom, napravljena je na krovu i u dvorištu moje obiteljske kuće. Tada sam uvidio da bi to mogla biti perspektivna djelatnost kojoj smo se od tog trenutka posvetili u cijelosti ulaganjem u solarne elektrane na tlu. Nakon što smo shvatili da elektrane na krovu rade, odlučili smo se investirati u elektrane na tlu. Tako smo 2013. izgradili prve manje tri elektrane od 30 kW na tlu koje su bile na zemljištu u krugu moje obiteljske kuće. Shvatili smo da se investicije isplate, pa smo 2014. realizirali nekoliko projekata: tri elektrane u Konjščini, šest elektrana u Lepoglavi i dvije elektrane u Selniku kod Ivanca - pojašnjava Posavec.

No to je bio samo početak uspješnog posla, tvrtka Solida izgradila je solarne elektrane od jedan MW u Konjščini i Zlatar Bistrici 2015. i 2016. godine, u Konjščini su tada izgrađene četiri solarne elektrane, a dvije u Zlatar Bistrici. Od 2016. pa sve do kraja 2022. razvijali su nove projekte i tijekom prošle godine izgradili čak sedam solarnih elektrana po 500 kW od kojih su četiri u Lovrečanu, dvije u Cerju Tužnom i jedna u Lepoglavi. Solarna elektrana ukupne snage 5 MW u Ivancu, koju će uskoro početi graditi, trebala bi biti puštena u pogon do kraja godine.

- Danas imamo 30 solarnih elektrana na području Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije, od toga ih je sedam pušteno u rad tijekom prošle godine, a njihova ukupna snaga iznosi 22,5 MW/p. Izgradnja solarne elektrana zajedno sa zemljištem stoji otprilike milijun eura po MW tako da smo dosad uložili 20 milijuna eura u naše solarne elektrane - kaže Posavec napominjući da je taj posao financiran dijelom iz dobiti iz njegova prijašnjeg poslovanja te kreditom.

U Solidi sve rade sami – od ideje, traženja lokacije, rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, ishođenja dozvola do izgradnje elektrane. Prije su većinu materijala za gradnju nabavljali u Hrvatskoj, no kako su rasli i količinski nabavljali više robe počeli su birati bolje ponuđače. Jedan od dobavljača u Hrvatskoj im je Solvis, a dio materijala nabavljaju i iz Kine. Prema Posavčevim riječima, vijek trajanja solarne elektrane je oko 25 godina, velikih troškova održavanja nema, a rok povrata investicije je do deset godina. No od početne ideje do realizacije i puštanja elektrane srednje veličine u pogon prođe i do četiri godine. Najviše posla i vremena odlazi na prikupljanje dokumentacije za gradnju, od spomenute četiri godine samo dva-tri mjeseca odnosi se na izgradnju solarne elektrane, a vrijeme gradnje ovisi i o broju zaposlenika koji obavljaju taj posao.

-Trenutačno imamo 30-ak zaposlenih i nastojimo sve raditi sami. Sigurno bismo dio projekata i brže realizirali da imamo dodatne izvore financiranja i dodatne radnike, no u ovim uvjetima u Hrvatskoj s manjkom radnika to je praktički nemoguće. U našoj se branši brži rast ne može zasnivati na uvezenoj radnoj snazi koja dolazi iz udaljenih zemalja jer se svi uglavnom zapošljavaju u turizmu i građevinskom sektoru – kaže Posavec.

Solida grupa je u 2022. imala prihod od tri milijuna eura i poslovala je s dobiti. S obzirom da većinu svoje struje, čak 90 post, prodaje HROTE-u, Posavec ne očekuje veliki porast prihoda ove godine, ali očekuje dobre poslovne rezultate. Pojašnjava kako je najveći problem u ovome poslu dobiti dozvole za gradnju zbog neusklađenih prostornih planova i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Osim toga, naglašava Posavec, državna administracija mogla bi biti brža. Posebno ga veseli najava vlade RH s kraja prošle godine kako će ubrzati realizaciju sunčanih elektrana na površinama koje su u prostornim planovima namijenjene za to, kao i tamo gdje to izrijekom nije zabranjeno. Nada se da će prilagoditi postupak ishođenja potrebnih dozvola, suglasnosti, rješenja i drugih akata, odnosno pojednostaviti i ubrzati postupke ishođenja svih potrebnih dokumenata.

- Procedura ishođenja potrebnih dozvola u Hrvatskoj vrlo je iscrpna i u prosjeku su potrebne najmanje četiri godine za otvaranje jedne manje elektrane. Dok je ranije energetsko odobrenje od HEP-a trebalo isposlovati na kraju priče, sada prvo treba nabaviti to odobrenje što prilično usporava cijelu priču i vjerujemo da bi se to moglo promijeniti u cilju ubrzavanja procedure. Očekujemo da ćemo puni efekt najavljenih vladinih mjera vidjeti i kroz nove izmjene i dopune Zakona o prostornom uređenju i gradnji. Budu li zakonske izmjene i usvojene onako kako su najavljene kroz e-savjetovanje, to će biti revolucija u realizaciji projekata solarnih elektrana – kaže Posavec.

Dodaje da bi, uza spomenute izmjene zakona, bilo dobro i da HEP uloži znatna sredstva u povećanje kapaciteta svoje infrastrukture da bi mogla prihvatiti nove kapacitete iz obnovljivih izvora energije. U ovom trenutku hrvatska je elektroenergetska mreža popunjena i ne mogu se više priključiti novi proizvođači iz obnovljivih izvora energije, barem ne neke veće snage. Iako energija iz obnovljivih izvora nosi oznaku zelena, u Europskoj uniji još nije riješen problem zbrinjavanje solarnih panela čiji je vijek trajanja od 25 do 30 godina. No Posavca taj problem ne brine jer najveći udio u solarnom panelu čini staklo i plastika, a najmanje ima metala i silicija, a prema jednom njemačkom istraživanju istrošeni solarni panel gotovo je cijeli ponovno iskoristiv jer se veći njegov dio može reciklirati i ponovno uporabiti za proizvodnju istog.

Gradnja novih solarnih elektrana upisana je u dugoročnim poslovnim planovima Solida grupe. Osim gradnje solarne elektrane u Ivancu, u planu je tijekom ove godine izgraditi još deset manjih elektrana svaka snage do 500 kW na istom području. Iduće godine u Konjščini će graditi dvije, jednu solarnu elektranu snage 18 MW i drugu od 2,5 MW. Nakon toga je plan u Ivancu realizirati projekt sunčane elektrane od 15,5 MW te potom u Varaždinskim Toplicama snage 20 MW. Osim već spomenutih projekata, Solida planira i gradnju solarnih elektrana snage100 MW u sjevernoj Hrvatskoj čija će izvedba ovisiti o zakonskim procedurama i pribavljanju potrebnih dozvola.