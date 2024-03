Zbog sumnji u regularnost natječaja za obnovu Mimare direktor Nevinga podnijet će kaznenu prijavu protiv ravnateljice muzeja

Rezultate javne nabave za obnovu zgrade Muzeja Mimara, teško oštećenu u potresu prije četiri godine, sudionici javne nabave koji nisu dobili taj posao osporavaju

Najprije je DKOM lani u ožujku poništio izbor izvođača, da bi Muzej Mimara potom poništio cijeli natječaj te organizirao hitnu sanaciju. Potom je raspisan novi natječaj, a posao je dodijeljen prvotno izabranom izvođaču

Direktor kompanije Neving Krešimir Nevistić najavio je da će podnijeti kaznenu prijavu protiv ravnateljice Muzeja Mimara Lade Ratković Bukovčan zbog, kako je rekao, nezakonitih radnji kojima se pogoduje jednom ponuditelju, Zajednici ponuditelja ING-Grad – Monte - Mont, koji su dobili posao cjelovite sanacije konstrukcije, krova i pročelja zgrade.

Također će kazneno prijaviti i arhitekta Željka Pekovića za kojeg u Nevingu sumnjaju ‘da zajedno s ravnateljicom zastupa jednu interesnu skupinu koja radi protuzakonito na nabavi za Mimaru‘.

Obnova muzeja Mimara već je više od godinu dana sporna iz kuta kompanije Neving koja je u posljednjem postupku javne nabave (objavljen 11. rujna 2023.) nastupila u zajednici ponuditelja s kompanijom Samoborka. No to je nastavak natječaja koji je najprije raspisan još 8. kolovoza 2022. (5. rujna 2022. objavljen je ispravak natječaja), da bi 2. prosinca te godine bilo objavljeno da je posao dobila Zajednica ponuditelja ING-Grad i Radnik. Vrijednost radova procijenjena je na 19,7 milijuna eura (bez PDV-a), a ING-Grad i Radnik su ponudili 19,4 milijuna eura, odnosno 24,3 milijuna eura s PDV-om.

Tadašnje ponude Zajednice ponuditelja Neving – Velekem – Oportum (Samoborka nije bila njezin dio) te Zajednice ponuditelja Modulor (Zemun) i Modulor Constructions (Zagreb) nisu prihvaćene, iako Nevistić tvrdi da je Neving imao ekonomski najpovoljniju ponudu (što uključuje uz cijenu i druge faktore) te da je ponuda bila bez greške.

Poništena odluka, poništen i natječaj

U Mimari su pak Modularovu ponudu ocijenili nepravilnom, a sporno je bilo to što je Modulor imao čak 20 posto nižu cijenu od drugog ponuđača (po visini ponude, iako nije imao ekonomski najpovoljniju ponudu), a između ostalog bilo je sporno i to da predstavnici Modulora nisu obišli gradilište kako bi utvrdili da je za demontažu i transport potrebna znatna mehanizacija. No u postupku javne nabave taj zahtjev nije naveden kao potreban, a zbog svega se Modulor žalio Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) koja je prihvatila žalbu i rješenjem od 28. prosinca 2023. poništila je odluku Mimare o odabiru izvođača.

Nakon toga očekivalo se da Zajednica ponuditelja na čelu s Nevingom dobiti posao obnove Mimare, no ubrzo potom vodstvo Muzeja dobija nalaz arhitekta Željka Pekovića u kojem stoji da su potrebne hitne sanacije u zgradi muzeja. Zbog toga ravnateljica Mimare poništava natječaj. U odluci o poništenju natječaja donesenoj 3. ožujka 2023. piše da se tijekom postupka nabave došlo do saznanja o potrebi poduzimanja hitnih mjera obnove konstrukcije radi sprečavanja daljnjeg oštećenja na zgradi.

Naime, Peković je od 28. siječnja (mjesec dana nakon DKOM-ovog poništenja odabira izvođača) do 6. veljače 2023. izvršio pregled zgrade, a razlog su bili zabilježeni potresi u Zagrebu 14. i 19. siječnja. Peković je skrenuo pozornost da je potrebno što prije pristupiti sanaciji konstrukcije središnjeg dijela zgrade na drugom katu i potkrovlju, i to hitnim intervencijama kako bi se spriječila daljnja oštećenja. Taj je dopis poslan 7. veljače (dan nakon završenog pregleda) ravnateljici Mimare, a u svom drugom dopisu poslanom 3. ožujka (isti dan kad je Mimara poništila natječaj) još jednom je upozorio da je nužno pristupiti hitnim intervencijama nakon dodatnog pregleda zgrade obzirom na povećani rizik nastanka štete.

Pekovića smo zamolili da nam da na uvid dopise, no nije ništa odgovorio. Također od njega nismo dobili komentar na tvrdnje Nevistića da su nastale pukotine zapravo starije od potresa te da potresi zabilježeni 14. i 19. siječnja 2023. nisu mogli nanijeti štetu jer su bili slabi. Pri tom je od listopada 2022. bilo također slabih potresa, pa je pitanje zašto su baš ta dva nanijeli toliku štetu da se mora ići u hitnu obnovu!

Zbog hitne potrebe sanacije odustalo se od javne nabave te su poslani direktni pozivi trima tvrtkama putem Elektroničkog sustava javne nabave (EOJN) koje nisu sudjelovale na prvom natječaju: Hedom (poslao ponudu od 5,34 milijuna eura), Monte-Mont (ponuda od 3,89 milijuna eura) i Projektgradnja plus (4,92 milijuna eura). Sve ponude su bile bez PDV-a.

Zid šutnje

Na naše pitanje zašto je baš tim tvrtkama upućen direktni poziv, a ne nekim drugim, ravnateljica Mimare Ratković Bukovčan odgovorila je da su te tvrtke ‘odabrane temeljem analize tržišta‘. Pitali smo tko je analizirao tržište te možemo li dobiti taj dokument na uvid, ali nismo dobili odgovor od nje. Taj upit smo ponovili još jednom, međutim, Ratković Bukovčan ni na njega nije odgovorila.

Inače, za razliku od dva javna natječaja (drugi je bio krajem ljeta 2023.) za koje smo dobijali odgovore od Muzeja jer su se mogli pozvati na neke dokumente, vezano za poslove hitne sanacije naletjeli smo pak na zid šutnje. Ali nije čudna bila samo odluka da se spomenutim trima tvrtkama pošalje poziv za ponudom za poslove hitne sanacije; da nešto nije uredu, a što bi mogao biti razlog šutnje, pokazuje i to da je posao hitne sanacije dobila osječka tvrtka Monte – Mont koja je ponudila najnižu cijenu (3,89 milijuna eura bez PDV-a). Međutim, Monte – Mont nije radio na hitnoj sanaciji Mimare, nego je u taj posao uveo podizvođača – tvrtku ING – Grad.

To je dodatno pojačalo sumnju tvrtki koje su prethodno sudjelovale u poništenoj javnoj nabavi, kaže Nevistić. Zato smo od Pekovića zatražili i komentar o sumnji da je dopis ravnateljici Muzeja poslao kako bi tvrtka ING – Grad na mala vrata ušla u posao hitne sanacije nakon poništenog natječaja javne nabave, no ni na to pitanje, kao ni na prethodno, nije poslao odgovor Lideru. Također smo pitali ING-Grad kako komentira iskazane sumnje da je poziv na dostavljanje ponude trima tvrtkama za hitne radove zapravo namješten kako bi ta tvrtka u konačnici dobila taj posao.- Na ime vaših upita koja ste s naslova obnove Muzeja Mimara uputili društvu ING – Grad, upućujemo vas da se za sve informacije izravno obratite investitoru – odgovorili su iz te tvrtke.

Isto smo pitanje postavili i tvrtki Monte – Mont od kojih je stigao gotovo identičan odgovor:

- Vezano za upit koji smo zaprimili od vas u vezi radova hitne obnove konstrukcije u muzeju Mimara, molimo vas da se za tražene podatke i komentare obratite naručitelju radova – Muzeju Mimari – poručili su iz osječke tvrtke.

Uklanjanje parketa i žbuke

Dakle, iako su te tvrtke odgovorile na naš upit, prije bismo mogli zaključiti da smo i tu naišli na zid šutnje. Tu pak nije kraj priči o hitnoj sanaciji, jer kako nam je rečeno, osim radova na obnovi konstrukcije koji su započeli lani u lipnju, u Mimari su se, a mimo savjeta arhitekta Pekovića, uklanjali parketi, što je, kako kaže Nevistić, ‘značajni dio budućeg ugovornog troškovnika raspisanog natječaja javne nabave‘ koji će tek uslijediti (objavljena javna nabava 11. rujna 2023.), a riječ je o radovima za nastavak konstrukcijske obnove te cjelovite i energetske obnove, što je prekinuto poništenjem javne nabave od 3. ožujka prošle godine.

Nevistić kaže da je u pismu ravnateljicu Ratković Bukovčan upozorio na te radnje, a kao dokaz poslao joj je fotografije demontaže parketa te joj je izrazio ‘zabrinutost i sumnju da se radi o bespravnim radovima koji podliježu kaznenoj prijavi, a sve na štetu budućeg Izvođača‘. Također nam je rekao da je osim parketa isto tako skinuta žbuka sa svih zidova, što je također ogroman dio budućeg ugovora, a ne hitne intervencije.

Ratković Bukovčan smo pitali koji su radovi naručeni za hitnu obnovu konstrukcije, odnosno koji su sve radovi urađeni te trebaju biti urađeni, a tražili smo i uvid u troškovnik, no, kao što je navedeno, za upite vezane za hitnu sanaciju naišli smo na zid šutnje. O demontaži parketa nisu htjele govoriti ni tvrtke koje su dobile posao izvođača (Monte – Mont), odnosno podizvođača (ING – Grad) upućujući nas na Muzej Mimaru.

Uslijedila je objava javne nabave za građevinske radove, tj. za nastavak konstrukcijske obnove te cjelovite i energetske obnove. Kriterij odabira bio je ekonomski najpovoljnija ponuda s relativnim ponderima: jamstveni rok za izvedene radove – 10 bodova, specifično iskustvo stručnjaka 1 – 10 bodova i cijena – 80 bodova. Javna nabava objavljena je 11. rujna 2023., procijenjena vrijednost bila je 34 milijuna eura (bez PDV-a), što je puno više nego na prvom natječaju javne nabave kada je iznosila 19,7 milijuna eura (bez PDV-a).

Svoje ponude su poslale slijedeće tvrtke: Zajednica ponuditelja ING – Grad – Monte – Mont (taj put bez tvrtke Radnik, a ponuda je iznosila 42,4 milijuna eura bez PDV-a), Zajednica ponuditelja Texo Molior i Karst (45,47 milijuna eura bez PDV-a) te ona Samoborke i Nevinga (32,86 milijuna eura bez PDV-a).

Kasnila uplata na račun

Ponuda Texo Moliora i Karsta ocijenjena je nepravilnom jer nije ispunila uvjet tehničke i stručne sposobnosti, a također Samoborke i Nevinga jer je novčani polog od 140 tisuća eura bio višestruko manji od propisanog iznosa jamstva. Ostatak, odnosno većina novca evidentirana je na računu Mimare nakon isteka roka za dostavu ponuda. Tako su posao dobili ING – Grad i Monte – Mont iako je njihova ponuda skuplja od one Samoborke i Nevinga za gotovo 12 milijuna eura. Uključujući PDV radovi će ukupno koštati 52,99 milijuna eura. No Nevistić tvrdi da je njihova ponuda u postupku javne nabave imala nejednak tretman u odnosu na pobjednika.

Naime, rok za dostavu ponude bio je 16. listopada 2023. do 12 sati, a uz ponudu su ponuđači trebali dostaviti i dokaz o uplati milijun eura pologa ili bankovnu garanciju u toj vrijednosti. Neving i Samoborka su se odlučili za uplatu novca. Prije isteka roka na račun Mimare uplaćeno je s računa u Zagrebačkoj banci 140 tisuća eura, dok je nalog za preostali dio od 860 tisuća eura s računa u Erste&Steiermärkische Bank unesen tog dana u 11:48, obrađen je u 12:44 te je novac sjeo na račun Mimare u 15:06. U Mimari su zaključili da novca u trenutku isteka roka nema te su ponudu Nevinga i Samoborke ocijenili nepravilnom unatoč tome što je ta kompanija dostavila dokaz o uplati. No u objavi javne nabave stajalo je da polog mora biti uplaćen do 12 sati, a ne da nalog mora biti izdan do tada.

Nevistić smatra da je Mimara mogla zahtijevati objašnjenje njihove ponude, no u Mimari su smatrali da za to ne postoje uvjeti. S druge strane, i kod pobjednika natječaja ING – Grada i Monte – Monta potkrala se greška jer u dostavljenoj garanciji izdanoj 12. listopada 2023. od Zagrebačke banke u tekstu se spominje ‘okvirni sporazum‘, a trebalo je stajati ‘ugovor‘, pa je u tom slučaju Mimara primijenila institut pojašnjenja i upotpunjavanja ponude.

Ovaj put stigao odgovor

Ratković Bukovčan je odgovorila na naš upit o tom slučaju. Nedostavljanje jamstva za ozbiljnost ponude, objašnjava, u direktnoj je suprotnosti s dokumentacijom o nabavi u kojoj je navedeno do kad polog mora biti uplaćen. Smatra da ta greška Nevinga i Samoborke nije usporediva s ispravkom izraza na pravodobno dostavljenom urednom jamstvu.

- To je jasno vidljivo iz sve dosadašnje prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Također, da naručitelj (Mimara, op.a.) nije odbio nepravilnu ponudu ponuditelja Neving, postupio bi suprotno dokumentaciji o nabavi i tako se izložio osnovanoj žalbi od strane drugih ponuditelja koji su dostavili pravodobna i valjana jamstva za ozbiljnost ponude – kaže Ratković Bukovčan.

Smatra da ni ponuda jeftinija gotovo 12 milijuna eura nije jamac da će ponuđač dobiti posao. - U predmetnoj dokumentaciji o nabavi kriterij odabira bio je kriterij ekonomski najpovoljnije ponude, a ne najniže cijene. Stoga sama činjenica niže cijene u postupku, i da je ponuda bila pravilna, ne bi nužno značila da bi bila i ekonomski najpovoljnija – kaže ravnateljica Mimare.

No s njom se ne slaže Nevistić, čak to i rezolutno odbija. - Njezine riječi da naša ponuda možda ne bi bila ekonomski najpovoljnija nikako ne stoji. Naime, razlika u cijeni bodovanje stručnjaka i garancija u nijednom slučaju ne može anulirati bodovnu prednost Nevinga, da ne govorim o tome da je naša ponuda unutar procjene vrijednosti radova, dok je ponuda odabranog izvođača prešla tu vrijednost preko svake mjere – kaže Nevistić.

Dodat ćemo još nešto što Ratković Bukovčan nije navela u odgovoru Lideru, ali jest u očitovanju DKOM-u. Naime, u Mimari ističu razlog važnosti poštivanja roka uplate pologa te ističu: ‘Ako bi se kao mjerodavan dopustio trenutak zadavanja naloga, to bi u praksi značilo da bi se izgubila svrha jamstva, jer bi ponuditelj mogao zadati nalog pred istek roka tako da se nalog ne može izvršiti prije javnog otvaranja, a onda na javnom otvaranju sazna ponuditelje i cijene i tada može odlučiti hoće li opozvati/stornirati nalog.‘

DKOM je Rješenjem od 18. siječnja ove godine odbacio žalbu Nevinga i Samoborke. No kako smo naveli na početku, Neving će podnijeti kaznenu prijavu protiv Ratković Bukovčan i Pekovića, ali isto tako je podnio tužbu Visokom upravnom sudu protiv odluke DKOM-a te u toj kompaniji očekuju da će u slijedećih dva tjedna Sud donijeti presudu. Na pitanje što očekuje, Nevistić nije htio prejudicirati, ali kao zainteresirana strana nada se da će presuda biti u korist Nevinga i Samoborke.