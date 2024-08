Zdeslav Matić: Strani investitori u obnovljive izvore energije gube strpljenje i počinju odlaziti iz Hrvatske

Cijela se EU, dakle i Hrvatska, osim američkome LNG-u, žestoko brzo okreće suncu i vjetru, no ne bez kontradiktornosti koji se velikim dijelom odnose na viškove (prije svega sunčeve) energije i negativne cijene na tržištu. Uz sve te europske energetske ‘specifičnosti‘ Hrvatska ima i vlastite, recimo europski novac umjesto u obnovu zastarjele mreže ulaže u plinovod, a ključnoj regulatornoj agenciji trebaju godine da donese još ključnije dokumente. O svemu tome porazgovarali smo sa stručnjakom Zdeslavom Matićem koji ukazuje ne samo na probleme nego i pokušava utrti put zdravome razumu.

Dvije i pol godine nakon početka rusko-ukrajinskog rata energetika je i dalje tema broj jedan. Koliko je Europa uspjela zamijeniti ruske energente i s čime?

– Iako neke članice, poput Mađarske ili Slovačke, iz svojih političkih razloga to nisu učinile, većina ih je ruske izvore zamijenila novima, prije svega LNG-om. Nažalost, cijena koju smo kao kontinent platili vrlo je visoka. Cijena plina na tržištu u SAD-u jest oko dva dolara po mmBTU, odnosno oko šest eura po megavatsatu, a na tržištu EU-a je oko 36 eura, dakle šest puta više. Ako znamo da od plina proizvodimo električnu energiju, ali upotrebljavamo ga i kao sirovinu za cijelu petrokemijsku industriju, od umjetnih gnojiva do skupa kemikalija nužnih u proizvodnji plastike ili lijekova, onda je jasno da smo kao kontinent uskraćeni za jeftinu energiju i sirovinu, što realni sektor itekako osjeti.

Te je probleme trebao riješiti ambiciozni RePower. Može li on spasiti europsku industriju koja je i prije rata počela zaostajati, među ostalim i zbog gašenja njemačkih nuklearki?

– Mogao bi napraviti čuda, jer toliku ‘količinu‘ milijardi eura nikada dosad nismo vidjeli. EU se uspješno isključila s ruskih plinskih cijevi i u kratko vrijeme izgradila značajne obnovljive kapacitete, do razina da se iz Ssunca i vjetra prvi puta u povijesti proizvodi više energije nego iz plina. Mreža se razvija sporije, no ipak napreduje.

Što je s RePowerom učinila napravila Hrvatska?

– Umjesto da i mi gradimo proizvodne kapacitete već dvije godine čekamo nekakvu banalnu odluku o cijeni priključaka na mrežu. Bez te je odluke svaki razvoj zaustavljen. Smatram da je značajan RePower novac bačen u vjetar. Osim što smo obnovili neke institucije poput škola, realni učinak izostaje. 600 milijuna eura ulažemo u plinovodnu mrežu! U vremenu u kojemu članice planiraju dekomisiju svoje plinske mreže, mi smo država koja postojeću mrežu gotovo udvostručuje. Što ćemo staviti u tu mrežu? LNG, no naš LNG terminal potječe iz predratnih vremena i ustvari nije ni napravljen da radi s velikim kapacitetima već je trebao služiti diverzifikaciji dobave i sigurnosti opskrbe.

Zašto nije išao ‘na veliko‘, kakva je zapravo pozadinska priča LNG-a?

– I danas je teško reći kako je Hrvatska, nikad poznata po sposobnim menadžerima, dobila svoj LNG terminal. U travnju 2018. na čelo LNG-a postavljena je Ćorićeva operativka, za svoj trud kasnije nagrađena mjestom u upravi INA-e s kojeg će biti potjerana u aferi pronevjere plina u INA-i. Odmah je krenula čistka svih ključnih stručnjaka, pa je bilo jasno da fokus nije na razvoju. Potjerani su ili otišli naftni, strojarski i elektroinženjer, ali i glavni pravnik. Tada je ruska invazija bila još daleko, pa mogu samo pretpostaviti da je pravi motiv za gradnju bio pritisak Budimpešte, jer im je tada tada propao ugovor o dobavi plina iz Crnoga mora (računali su na oko šest milijardi kubika godišnje), uz to je istjecao ugovor s Gazpromom i trebali su nekakvu polugu za pregovore. S druge strane, gotovo za cijenu novogradnje u je u terminal je konvertiran 15 godina star mali LNG tanker. Ležao je tri godine na mrtvome vezu i da ga Hrvati nisu kupili vjerojatno bi išao u rezalište.

Uz to je manjeg kapaciteta od potrebnog?

– Mi smo se odlučili za broj manji LNG terminal. Naime, oni se grade u veličinama od 120, 140, 180 i 360 tisuća kubika LNG-a. Odlučili smo se za 140, no, većina je LNG tankera ima kapacitet 180. Veći LNG tanker u manji terminal treba iskrcavati više dana, a cijena dnevnoga najma, ovisno o stanju na tržištu, varira između 40 i 120 tisuća dolara.

Dakle, s jedne strane imamo broj manji terminal, s druge pumpamo obnovljive izvore, ali nemamo mrežu, na raspolaganju nam je RePower kapital koji ne ulažemo gdje treba?

– Ako znamo da imamo električnu infrastrukturu izgrađenu ‘60-ih godina prošloga stoljeća, nije li logično da sredstva najprije usmjerimo u mrežu? Sigurno ne bih ulagao u fosilne izvore energije za koje je već donesena odluka da se napuštaju. Da nam nasušno treba nekakav plan vidimo i po cijenama na burzama koje su sve češće negativne, što nije bilo niti teško predvidjeti da će se dogoditi. Umjesto razvijanja novih projekata čekamo odluku HERA-e o troškovima priključenja. Kako stranim investitorima objasniti i to da već dvije godine nemamo upravno vijeće HERA-e?

Dakle, na terenu ‘šteka‘ zbog administracije?

– U tadašnjem Ministarstvu gospodarstva 2017. napravili smo analizu o tome koliko je tadašnja HERA kasnila s donošenjem propisa. Najvažnija institucija u energetici tada je kasnila s donošenjem ključnih dokumenata čak 19 ‘propis-godina‘! Do danas se nije mnogo promijenilo. Zamislite investitore koji toliko čekaju ključne odluke, a u Hrvatskoj operira 15-ak međunarodnih investitora u obnovljive izvore. Ne čudi onda da razvoj jedne vjetroelektrane traje nevjerojatnih 13 do 15 godina. Na drugim tržištima, recimo u Poljskoj, investitori odlaze pale alarme ako se otvaranje ne dogodi unutar dvije tri do četiri godine.

I uz sve te probleme Hrvatska ima velik udjel obnovljive energije, kako to?

– To je doista impresivno, tim više što su nas stručnjaci upozoravali da će se sustav raspasti kada se ugradi 300 MW vjetra, a mi smo ugradili već 1200 i živi smo. Zapravo, jedino što smo investirali u energetiku u posljednjih 25 godina jesu obnovljivi izvori. Koliko god HERA ne radi svoj posao, HROTE radi. Recimo, kada su bioplinske elektrane izašle iz sustava poticaja, ovaj mjesec ih je HROTE vratio nazad u sustav, do isteka originalnoga ugovora. Zaključili su da ipak treba spasiti hrvatski bioplin koji je vezan uz farme i ratarstvo koji su i inače na niskim granama. Također, osmislili su i uspješan najtečaj za tržišnu premiju, jer su prepoznali situaciju s negativnim cijenama, nezgodnim fenomenom na tržištu električne energije. Lani smo imali dvjestotinjak sati s negativnim cijenama energije na tržištu, iduće će godine to možda biti i 700 sati i to potpuno potire ekonomsku računicu za sunčane elektrane. S 500 ili 600 negativnih sati proizvodnja iz velikih sunčanih elektrana jednostavno se ne isplati.

Zašto i što bi u budućnosti trebalo učiniti pročitajte u novome digitalnom i tiskanom broju Lidera.