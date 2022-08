Zlatko Hrkać (Sofa IT): Sve ključne ugovore sklapamo na dulje razdoblje, to nas štiti od rasta troškova

S obzirom na to da smo primarno orijentirani na izvoz i da smo na više od stotinu svjetskih tržišta, dobro smo diverzificirali svoje prihode, zato s te strane zasad ne osjećamo negativne učinke trenutačnih geopolitičkih i makroekonomskih događaja

Sa SofaScoreom, svojom mrežnom i mobilnom aplikacijom za praćenje i analizu rezultata 23 sporta i čak 22 milijuna mjesečnih korisnika, zagrebačka tvrtka Sofa IT živi je dokaz da spoj sporta i tehnologije itekako može iznjedriti uspješan biznis. Pokazuje to i prošlogodišnje udvostručenje prihoda, na 83 milijuna kuna, a rast nije zaustavljen ni u ovoj godini. Na temelju tih brojeva, ali i velikog rebrandiranja planiranoga za ovu godinu te neprestana širenja portfolija sportova, suosnivač i izvršni direktor Zlatko Hrkać već sada zaključuje da je ovo za njih godina velikih promjena i projekata.

Međutim, jedna od najvećih novosti i, nadasve, iznenađenja iz SofaScorea jest velika suradnja s hrvatskim sportašima, budućim ambasadorima brenda, za skorašnju kampanju. Prvi je ambasador Luka Modrić, a drugi Mirko Filipović. Hrkać nam je u razgovoru otkrio ideje koje stoje iza te nove Sofine faze, a dotaknuo se i nedostatka IT stručnjaka na tržištu rada, kao i toga koliko na njih utječe trenutačna situacija s rastom cijena.

Vašu mrežnu stranicu i aplikaciju mjesečno upotrebljavaju 22 milijuna korisnika diljem svijeta. S kojim se svakodnevnim izazovima susrećete u razvoju proizvoda s toliko korisnika?

– Naši korisnici dolaze iz doslovce svih zemalja svijeta. Spoj je to različitih kultura, religija, materijalnog statusa i interesa, no povezuje ih strast ili barem interes za sport. Naš je cilj pružiti im najbolje korisničko iskustvo, što činimo istodobnim fokusiranjem na kvalitetu i kvantitetu. Zasad u aplikacijama i na webu nudimo podatke o 23 sporta prevedene na trideset jezika. Nogomet nam je najvažniji sport, zato smo za njega razvili posebne funkcionalnosti poput Attack Momentuma, peterokuta sa statistikom igrača, i sličnih jedinstvenih funkcionalnosti koje konkurencija nema. Posebno se ponosimo svojom ocjenom igrača, koja se računa na temelju kompleksnog algoritma i postaje standard za vrijednost igrača u nogometnom svijetu. Sličan pristup nedavno smo​ primijenili i na drugi najpopularniji sport na svijetu, kriket, pri čemu smo za potrebe indijskog tržišta razvili jedinstvene funkcionalnosti. Naime, u Indiji je kriket ono što je nama u Europi nogomet. Kako bismo bili uspješni u tome, veoma je važno poznavati tržište, specifičnosti pojedinih sportova, zato mnogo ulažemo u istraživanje i testiranje. Nerijetko nas iznenade pozitivni komentari korisnika o našoj usredotočenosti na detalje, što smatramo svojom najvećom prednosti, ali i najvećim izazovom jer korisnici od nas očekuju jednaku razinu posvećenosti svim sportovima.

Koje su vam tvrtke konkurencija i kako se s njima borite na tržištu?

– Konkurencija su nam kompanije koje su se pojavile na tržištu nekoliko godina prije nego što je nastala Sofa i koje su u tom razdoblju prikupile mnogo korisnika. Na tržištima poput američkoga konkurencija su nam službene aplikacije za pojedine sportove i lige, no sa svima se borimo velikim fokusiranjem na kvalitetu. Nakon teških godina u kojima smo na početku razvijali proizvod, nekoliko posljednjih godina lider smo u kvaliteti, količini i brzini podataka, što korisnici jako cijene.

Koliko na poslovanje Sofe IT-a utječe sadašnje stanje na tržištima, odnosno rast cijena energenata, struje, inflacija, poremećaji u dobavnim lancima, ako uopće utječe?

– S obzirom na to da smo primarno orijentirani na izvoz i da smo na više od stotinu svjetskih tržišta, dobro smo diverzificirali svoje prihode, pa s te strane zasad ne osjećamo negativne učinke trenutačnih geopolitičkih i makroekonomskih događaja. Naši dobavljači većinom su velike strane tvrtke koje nam pružaju specijalizirane softverske usluge, a dobro smo se pozicionirali i osigurali od povećavanja cijena jer sve ključne ugovore sklapamo na dulje razdoblje. Naravno, ako bi situacija potrajala, primjerice nekoliko godina, neki učinci prelili bi se i na naše poslovanje.

Kolike ste prihode ostvarili do sada ove godine? Koji su glavni pokretači rasta?

– Nastavili smo rasti i 2022. U prvoj polovini godine imamo trideset posto više prihode nego u istome lanjskom razdoblju. Taj rezultat posebice je dobar uzme li se u obzir visoka baza rasta od prošle godine te činjenica da je ljetos bio nogometni Euro, a ove godine manjkalo je sportskih događanja u lipnju. Glavni su pokretači rasta širenje na dodatna tržišta i konstantno poboljšavanje našeg proizvoda.

Imate 150 zaposlenika u uredima u Zagrebu i Rio de Janeiru. Utječe li i na vas nedostatak stručnjaka u IT-u? Kako se s time borite, odnosno gdje pronalazite kadar za razvoj sportske IT aplikacije, ali i za sve drugo?

– Sada se već približavamo broju od 170 zaposlenika i on stalno raste. Na tržištu svakako nedostaje IT stručnjaka, ali mi se zasad dobro nosimo sa situacijom s obzirom na to da smo poželjan poslodavac, i to ne samo zbog iznadprosječnih financijskih uvjeta. Naime, jedna smo od rijetkih kompanija koje su sto posto u hrvatskome vlasništvu, što znači da smo mogli zadržati agilnost procesa unatoč brzu rastu. Kadar pronalazimo preko oglasa, većinom na LinkedInu, a sve više njih dolazi i na temelju otvorenih prijava ljudi iz drugih kompanija, zaposlenika koji ne traže aktivno posao, ali željeli bi doći baš u SofaScore.

Dio zaposlenika dolazi vam i zahvaljujući SofaScore akademiji, koju već nekoliko godina provodite kako biste privukli i educirali studente.

– Akademiju smatramo obostrano dobrom pričom: mi studentima omogućujemo priliku za rad s vrhunskim tehnologijama i rad na našem proizvodu, a zauzvrat dobivamo najbolje studente koji danas-sutra mogu postati naši stalni zaposlenici. Imamo opsežan tromjesečni program s mnogo praktičnog rada u sklopu kojega polaznici predaju i završni projekt. Ove je godine više od dvadeset studenata iz raznih programerskih segmenata uspješno završilo SofaScore akademiju.

Planirate li možda otvoriti urede i u nekim drugim državama, na drugim tržištima?

– Razmišljamo o Argentini jer smo ondje već etablirani na tržištu i poznati široj publici i medijima. Osim toga, ured ćemo gotovo sigurno otvoriti u Aziji. Konkretno, razmatramo Indiju, koja nam je komercijalno zanimljiva kao tržište s 1,4 milijarde stanovnika koje se tek počinje baviti detaljnim sportskim statistikama.

Kako ste došli na ideju o suradnji sa sportašima Lukom Modrićem i Mirkom Filipovićem? Možete li nam reći nešto više o tim planovima?

– SofaScore je od početka bio globalni proizvod. Prvih sedam godina fokusirao se na razvoj vrhunskog proizvoda. Tek nakon toga počelo se ulagati u marketing, i to prije svega u tzv. performanse kampanje za instalaciju naše aplikacije i što dulji ostanak korisnika. Sljedeći korak za nas došao je upravo ove godine kad smo se odlučili fokusirati na brend. Zato smo u suradnji s jednom od najvećih svjetskih agencija započeli rebrandiranje. Istodobno, budući da smo tvrtka u sto posto hrvatskome vlasništvu, željeli smo se povezati sa sportašima koji dijele naše vrijednosti i čiji je put na neki način bio sličan našemu, iz 'garaže' do planetarnog uspjeha. Luka Modrić sjajno se uklopio u tu priču i bez problema smo dogovorili dugoročnu suradnju. To vrijedi i za Mirka FIlipovića, koji će nam pomoći u razvoju MMA sporta, što je upravo u tijeku. Planiramo nastaviti primjenjivati taj pristup, povezivati se s domaćim sportašima.

Koje još domaće sportaše možemo očekivati u ulogama ambasadora vašeg ​brenda i što će točno biti njihov zadatak?

– Ostala imena neka ostanu tajna.

To je na neki način novo poglavlje SofaScorea. Koje još novosti pripremate?

– Iako je tek nešto više od pola godine iza nas, već sad mogu zaključiti da je 2022. svakako godina velikih promjena i velikih projekata u SofaScoreu. Naša je filozofija oduvijek bila 'agilni rad', konstantno izbacivanje brojnih nadogradnji, što ćemo i nastaviti. Prošle godine počeli smo se rebrendirati. Taj ćemo proces korisnicima predstaviti novim logotipom i vizualnim identitetom u listopadu, kad će početi i globalna kampanja s Lukom Modrićem kao našim prvim sportskim ambasadorom. To će biti svojevrstan početak nove faze SofaScorea, ali i početak velikih promjena na unaprjeđivanju proizvoda, odnosno njegova vizualnog prikaza, i korisničkog iskustva te unaprjeđivanju i dodavanju novih sportova kao što je MMA.