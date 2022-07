Zorić: Arbitraže koje su se nadvile nad Hrvatskom poljuljale bi i ministre jačih i otpornijih država

Iznenađenje i nevjerica. Tim riječima mogle bi se opisati reakcije pojedinih istaknutijih članova vladajuće stranke na ostavku Zdravka Marića, ministra financija. Izgleda, čini se, da nitko, osim premijera Andreja Plenkovića, nije znao da se Marić priprema povući, takav barem dojam odaju svi u HDZ-u ili se naprosto situacija takvom želi prezentirati. Gdje ministar odlazi i pod kojim uvjetima, predmet je nagađanja. Po nekima, sigurno ga čeka ozbiljna pozicija u nekoj ozbiljnoj instituciji izvan Hrvatske, a vjerojatno unutar institucija EU, no i te informacije više se doimlju kao špekulacije nego kao ozbiljni navodi.

No, ostaje gorak okus nakon takvog povlačenja. Naravno, ništa ne prolazi i bez razno raznih teorija o Marićevim razlozima, od onih da su odnosi u Vladi trajno narušeni, da se ministar s pritiscima nije mogao nositi, pogotovo na rashodovnoj strani proračuna, priča se i o nekim lošinjskim Rusima koji su navodno upleteni u cijelu priču, a spominju se i arbitraže koje bi nas, u slučaju negativnog ishoda, kao ona između INE i MOL-a, mogle stajati milijune i milijune, možda čak i milijardu eura. A te posljednje glasine su i najčešće.

- Osim arbitraže INA-MOL, uskoro se isčekuju presude u arbitraži o tvrtke Razvoj Golf koju je protiv Hrvatske podnio međunarodni biznismen izraelskih korijena Aaron Frenkel, a tu je i arbitraža u slučaju Agrokor, koja bi isto tako mogla, kao prve dvije, itekako koštati državu i stvoriti teške rupe u proračunu. Takve bi presude jamačno poljuljaje i ministre financija puno jačih i otpornijih zemalja – istaknuo je Damir Zorić, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca (HUP).

Zoriću je i osobno i kao predstavniku HUP-a u pregovorima s Vladom žao što odlazi ministar s kojim se moglo i razgovarati i pregovarati, a koji je uvijek bio spreman, ako ništa drugo, čuti argumente druge strane. Učinilo mu se da se nešto "kuha" unatrag nekoliko posljednjih tjedana, no nije, dodaje, ni slutio da će doći do ovakvog raspleta.

- Ono što mi je posebno žao jest činjenica da bi, u situaciji koja se nadvija nad svjetskom ekonomijom, kada bi gospodarstvo trebalo biti glavni lik u svim narativima, a glavna tema kako mu pomoći da se suoči sa krizama, kod nas je opet politika u spotlight-u, politika je opet u Hrvatskoj pojela gospodarstvo – rekao je Zorić.

Bez bitnih promjena u fiskalnoj politici

I dok je Zorić zabrinut, pojedini ekonomisti uopće ne vide razloga za paniku i brigu. Željko Lovrinčević, ekonomski analitičar, ne želi ni komentirati razloge Marićeva odlaska, kao ni moguće scenarije koji će se događati, obzirom da ni sam Marić još svoju odluku nije javno obrazložio. S druge strane, Velimir Šonje iz Arhivanalitike ne očekuje nikakve bitne promjene u hrvatskoj fiskalnoj politici s obzirom da je eurosemestar i da ulazimo europodručje.

A baš taj ulazak u europodručje, također izaziva nevjericu poslovne zajednice. Zašto je otišao baš sad, kad je pred nama toliko izazova oko uvođenja nove valute.

- Pa zamislite da sada, par mjeseci uoči uvođenja eura, uoči najava o teškoj i izazovnoj jeseni, o krizi koja dolazi iz svih smjerova, direktor financija jedne velike banke odluči dati petama vjetra? Pa to bi bila jako neugodna i teška situacija – komentirao je jedan pripadnika hrvatske poslovne zajednice.

Gdje ministar odlazi, zasad se ne zna, a ako je vjerovati da baš nitko nije još "propjevao" o toj novoj, fantomskoj poziciji na kojoj će, prema komentarima, zarađivati masne pare, čini se da se radi o najstrože čuvanoj tajni u hrvatskoj političkoj areni. No, taj odlazak baca još jednu perspektivu, a to su plaće visokih dužnosnika koje su u Hrvatskoj daleko, daleko ispod prosjeka u privatnom sektoru. Ako je to jedan od razloga zašto nitko ne želi preuzeti visoke funkcije, jer su financijski neisplative, onda bi se i ta tema vrlo skoro mogla naći u fokusu javnosti. A povećanje plaća dužnosnicima otvorilo bi tek Pandorinu kutiju zahtjeva prema Vladi, ali to više nije, i neće biti Marićev problem.