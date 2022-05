Amundi: Euro će postići paritet u odnosu na dolar u roku od šest mjeseci

Najveći europski upravitelj imovine, francuski Amundi, očekuje da će euro ove godine pasti do pariteta s američkim dolarom jer rastuća prijetnja recesije sprječava ECB da podigne kamatne stope iznad nule.

Glavni investicijski direktor Amundija Vincent Mortier predviđa da će Europska središnja banka (ECB) dodatno zaostati za FED-om u pooštravanju monetarne politike, prenosi Financial Times.

Mortier očekuje da će ECB dati prednost zadržavanju na državnim troškovima zaduživanja u odnosu na borbu protiv inflacije. Takva bi odluka ostavila središnju banku eurozone još više iza američkih Federalnih rezervi u borbi protiv inflacije i oborila euro na jedan dolar prvi put od 2002. godine, rekao je Mortier u intervjuu za Financial Times.

- Suočavamo se s nižim rastom ili vjerojatno s recesijom u eurozoni. Vidimo euro u paritetu s dolarom u sljedećih šest mjeseci - rekao je Mortier.

Euro je blizu petogodišnjeg najnižeg nivoa od 1,047 dolara dosegnutog krajem travnja nakon pada koji je uslijedio jer su se tržišta pripremala za niz FED-ovih agresivnih povećanja kamatnih stopa.

Tržišta precjenjuju ECB

Očekuje se da će ECB sporije slijediti primjer, FED-a s protivljenjem među nekim članovima upravnog vijeća središnje banke zbog povećanja stope u srpnju - prvom od 2011. - koje će se ublažiti posljednjih tjedana zbog rastuće inflacije.

- Međutim, tržišta precjenjuju koliko će ECB moći podići kamatne stope prije nego što bude zaustavljena posrnulim gospodarstvom i zabrinutošću zbog povećanja troškova zaduživanja za neke od zaduženijih država članica eurozone - rekao je Mortier.

On očekuje samo dva porasta od 0,25 boda kasnije ove godine s trenutno rekordno niskom razinom od minus 0,5 posto. Tržišta novca trenutno određuju cijene u najmanje tri takva povećanja u 2022. i pretpostavlja daljnji rast na otprilike 1,5 posto do sredine 2024. godine.

Za usporedbu, FED je do sada ove godine već podigao referentnu stopu za 0,75 postotnih bodova na raspon od 0,75 do 1 posto. Očekuje se da će se u sljedećim mjesecima nastaviti agresivno pooštravanje politike.

ECB usredotočena na razinu duga

- Mislimo da će doći do nule na ECB depozitnu stopu i to je to. U međuvremenu će FED učiniti mnogo više. Kad bi se ECB usredotočio samo na inflaciju, onda bi 1,5 posto bilo vrlo vjerojatno, ali nije - rekao je Mortier.

Kako objašnjava, službeni mandat ECB-a — da zadrži inflaciju blizu dva posto — zapravo je postao njezin treći prioritet iza očuvanja 'integriteta eurozone' ograničavanjem jaza u troškovima zaduživanja između država članica i podržavanjem gospodarskog rasta od posljedica ruske invazije na Ukrajinu.

- Središnja banka je usredotočena na razinu duga, državno financiranje koje je potrebno za plaćanje energetske tranzicije i obrane. ECB nema izbora nego biti uvučena u ovaj politički projekt - zaključio je Mortier.