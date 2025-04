Ante Barić: Vizija je biti najprogresivnija hotelska tvrtka u regiji

U 2024. godini prvi put je izrađen sveobuhvatan investicijski i razvojni plan društva za cijeli portfelj i iznosi više od 300 milijuna eura

Liburnia Riviera Hoteli (LRH), jedno od najvećih hotelskih poduzeća u Hrvatskoj i najveće na opatijskoj rivijeri, u svom operativnom portfelju ima 18 smještajnih objekata, od kojih su mnogi simbol rivijere. Na čelnu poziciju tvrtke u studenome prošle godine došao je novi predsjednik Uprave, donoseći sa sobom međunarodno iskustvo u hotelijerstvu stečeno od SAD-a, preko Europe do Azije, čime su podignuta očekivanja o budućnosti Liburnije. O postignutim poslovnim rezultatima, planovima za budućnost i viđenju daljnjeg razvoja tvrtke razgovarali smo s Antom Barićem, predsjednikom Uprave LRH-a.

Prošlo je više od godine dana otkad ste preuzeli čelnu poziciju. Kako danas vidite Liburniju i kakva su postignuća iza vas?

– Doista, teško je zamisliti da je prošlo skoro godinu i pol dana otkad sam s Filipom Močibobom preuzeo Upravu društva. Iza nas je dinamično i uspješno razdoblje tijekom kojeg smo definirali strategiju, oblikovali dugoročan poslovni plan i pokrenuli transformaciju tvrtke. Postignuća su velika – od veće vertikalne integracije poslovanja i nove organizacijske strukture do formiranja rukovodećeg tima i uvođenja individualiziranog pristupa hotelskom portfelju. U 2024. ostvareni su i snažni financijski rezultati. Poslovni prihodi porasli su devet posto, operativna zarada (EBITDA) rasla je 18 posto te je ostvarena rekordna EBITDA po smještajnoj jedinici, kao i rekordna, višestruko veća razina neto dobiti. Istodobno uspješno smo smanjili razinu zaduženosti Društva, za 25 posto, pa je danas Liburnia iznimno stabilna, uspješna i konkurentna hotelska tvrtka. Naša vizija nije samo biti financijski uspješno poduzeće, već i postati najprogresivnija hotelska tvrtka u regiji. Otvorili smo čak sedam hotela tijekom gotovo cijele godine, čime smo postali predvodnici među hrvatskim turističkim lancima prema broju hotela s cjelogodišnjim poslovanjem. Po meni ono najvažnije, stvorena je snažna platforma za daljnji investicijski ciklus i razvoj poduzeća, što je prepoznato i kod raznih vanjskih dionika, od kreditnih institucija, niza najprestižnijih međunarodnih hotelskih korporacija, dizajn-kuća do ostalih međunarodnih sudionika hotelske industrije.

Godinama Liburnia nije imala veće investicije. Kakvi su vam razvojni planovi? Hoćete pokrenuti investicijski ciklus?

– Iznimno smo ponosni da smo nakon nešto više od godinu dana rada u visokooktanskom režimu Nadzornom odboru predstavili investicijski plan u iznosu od 50 milijuna eura, koji je jednoglasno odobren i koji predstavlja povijesno najveću trogodišnju investicijsku etapu Društva. Taj investicijski plan predstavlja prvo poglavlje našega ukupnog investicijskog programa. Liburnia je desetljećima tvrtka koja počiva na paradigmi da su produkti srednje kategorije najperspektivniji dio poslovanja jer navodno osiguravaju poslovanje viših marži. Upravo to želimo promijeniti, jer u produktima visoke kategorije leži najveća održiva vrijednost za sve dionike današnjega globalnog turizma. Zato su nam potrebne investicije koje u potpunosti repozicioniraju naše hotelske objekte. Ne možemo si dopustiti samo kozmetičke zahvate. Kvaliteta nam je imperativ i tu kompromisa nema. Ovakva promjena cjelokupnoga poslovnog modela, osim podrške dioničara, zahtijeva odlučnost, odgovornost i dosljednost. Strateške ciljeve smo zasigurno postavili visoko, ali od prvog dana vjerujem u potentnu budućnost Liburnije, potencijal portfelja i rivijere i zbog toga sam se vratio u Hrvatsku.

Što je sastavni dio investicija od 50 milijuna eura?

– U iznos od 50 milijuna eura prije svega ulaze dva najveća investicijska projekta: hotel Palace u Opatiji i hotel Bristol u Lovranu. Hotel Palace transformirat ćemo u istinski grand hotel kakav je i potreban Opatiji, a projektne aktivnosti su započete. Bit će to luksuzni hotel najvišeg standarda, s najprostranijim sobama u destinaciji, te će biti dio jednog od svjetski priznatih hotelskih brendova. Dizajn će biti u rukama najiskusnijih međunarodnih kuća za dizajn povijesnih hotela. Cilj nam je ne samo stvoriti ikonu destinacije, nego i očuvati njegovu povijesnu baštinu. Projekt rekonstrukcije trajat će dvije godine i počinjemo graditi čim se dovrši započeto projektiranje. Uz hotel Palace tu je i hotel Bristol, koji planiramo potpuno obnoviti i time vratiti u funkciju objekt s jednom od najljepših lokacija u Lovranu. U odobrenom investicijskom planu tu su i novi vanjski restoran u hotelu Ambasador, preuređenje restorana u hotelu Imperial, novi kongresni prostor i novi wellness u hotelu Ičići, programi repozicioniranja i uključivanje naših najistaknutijih hotela u svjetski priznate konzorcije i udruženja, kao i mnogi drugi estetski, funkcionalni i tehnološki zahvati. Također, u tijeku je i projekt revitalizacije eminentne terase hotela Kvarner, s ciljem da već ove godine postane jedna od najatraktivnijih terasa s ekskluzivnim restoranom i kavanom i cjelogodišnje okupljalište na rivijeri. U okviru svojih financijskih prioriteta razmatramo i investiciju u redizajn interijera hotela Istra kako bismo unaprijedili atraktivnost produkta kod mlađih generacija, što je jedan od važnih koraka u izgradnji dugoročno održive privlačnosti opatijske rivijere.

Koji su planovi s preostalim hotelskim portfeljem? Može li se nakon ovih najavljenih investicija očekivati i nastavak investicijskog ciklusa?

– U 2024. godini je prvi put izrađen sveobuhvatan investicijski i razvojni plan Društva za cijeli portfelj i iznosi više od 300 milijuna eura. Dinamika kojom će Društvo ostvariti tu investiciju uvelike ovisi o tome jesmo li ovisni o svom internom kapitalu ili eventualnoj dokapitalizaciji, odnosno suglasnosti svih naših dioničara, a ponajprije većinskoga, Gitonea, te strateškog dioničara s manjinskim udjelom kojeg indirektno čine Grad Opatija i općine Lovran, Mošćenička Draga i Matulji. Kao Uprava, dužni smo planirati dinamiku ulaganja unutar okolnosti koje su nam poznate, a to znači neoslanjanje na eventualnu dokapitalizaciju. Takav pristup povlači sa sobom usporeniji, ali i dalje značajan plan ulaganja. Ako uvažimo već dobro poznatu cikličnost hotelijerskog poslovanja te da se u sljedećih od tri do pet godina očekuje priličan rast broja smještajnih jedinica na hrvatskom tržištu, kao i činjenicu da je sa sve većim razdobljem zauzeća povećana i stopa istrošenosti objekata, onda je vrlo razvidno da kao najveća tvrtka na najpoznatijoj rivijeri u Hrvatskoj preuzimamo stanoviti rizik ako se u skorijem roku znatnije ne izmijeni kvaliteta hotelske ponude u destinaciji! Usporenijom dinamikom ulaganja ne pridonosi se adekvatno porastu vrijednosti Liburnije i lokalne zajednice. Zato i smatramo da je enormno važno da svi dioničari, počevši od strateškog dioničara s manjinskim udjelom, pozitivno sagledaju mogućnost osiguranja dodatnoga kapitala Društvu, odnosno mehanizme da se ubrzaju investicije.

Spominjete da želite od Liburnije stvoriti najprogresivniju tvrtku u regiji. Što je progresivnost za vas?

– Za nas biti progresivan znači osnažiti naše ljude da mogu postavljati nove standarde u poslovanju. Kada sam se pridružio Liburniji, svrhe i motivacije za razvoj nije bilo dovoljno da bismo se transformirali u nešto veće. Pitate se zašto je transformacija uopće potrebna? Pa ako itko u ovoj zemlji nosi odgovornost da bude slika uspješnosti turizma, onda je to Liburnia. Mi smo ti koji nosimo naslijeđe turizma na mjestu gdje je turizam rođen. Mi smo ti koji imamo hotel Kvarner, hotel Imperial, hotel Bellevue i hotel Palace kao najstarije hotele na istočnoj obali Jadrana i to naslijeđe se prenosi više od 140 godina kroz ruke, srca i predanost ljudi Liburnije. No poštovati prošlost ne znači da u njoj trebamo mirovati, već da njezinu ambiciju prenosimo naprijed, postavljajući nove standarde u usluzi i kvaliteti hotelijerstva. To je Liburnia koju želimo. To je Liburnia koju ćemo i ostvariti.

Sadržaj nastao u suradnji s tvrtkom Liburnia Riviera Hoteli