APN će zahtjeve za subvencije zaprimati do 22. travnja

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) zahtjeve za subvencioniranje stambenih kredita u sklopu sedmog po redu natječaja zaprimati će zaključno do petka, 22. travnja, a do sada je zaprimila 3.568 zahtjeva

Zahtjevi zaprimljeni u APN-u do 22. travnja 2022. godine do 16 sati, razmatrat će se prema vremenu zaprimanja potpunih zahtjeva u APN-u, a odobravat će se do utroška planiranih sredstava, istaknuto je u oglasu o prestanku subvencioniranja stambenih kredita, objavljenom u srijedu na internetskoj stranici APN-a.

Inače, planirana sredstva za ovu mjeru u ovoj godini iznose 50 milijuna kuna.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine odvojeno je na svojoj internetskoj stranici objavilo da je APN zaključno s jučerašnjim danom zaprimio 3.568 zahtjeva za subvencioniranje stambenih kredita. Pritom, do sada ih je obrađeno 1.400, a od toga je odobreno 1.372 zahtjeva, 25 ih je na dopuni, dva su odbijena, dok je jedan podnositelj odustao.

Na uzorku od 400 dosad obrađenih zahtjeva, prosječni iznos subvencioniranog stambenog kredita iznosi 78 tisuća eura, prosječan rok otplate traženih kredita je 22 godine, a prosječna dob korisnika kredita 32 godine.

Efektivna kamatna stopa iznosi prosječno 2,08 posto, iznos prosječnog mjesečnog anuiteta koji će korisnici otplaćivati 3.035 kuna, od čega mjesečna subvencija iznosi 1.020 kuna, izvijestio je APN.

Podnošenje zahtjeva za subvencije u ovom krugu započelo je 21. ožujka, a na konferenciji za medije održanoj tim povodom, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivan Paladina iznio je procjenu, temeljenu na dosadašnjim iskustvima, po kojoj bi u ovoj godini uz pomoć programa subvencioniranja stambeno pitanje moglo riješiti oko novih 4.500 obitelji.

APN sklopio ugovore s 14 banaka

Podsjetimo, APN je 4. ožujka sklopio ugovore s 14 banaka o davanju subvencioniranih stambenih kredita, pri čemu se najviše efektivne kamatne stope koje su banke ponudile kreću od 1,99 do 3,50 posto.

Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita omogućeno je subvencioniranje mjesečnog iznosa rate ili anuiteta korisnika kredita za stambeni kredit koji građani uzimaju kod kreditnih institucija za kupnju stana ili kuće, odnosno za izgradnju kuće, a sve u svrhu rješavanja stambenog pitanja.

Subvencija države dodjeljuje se za prvih pet godina otplate kredita, uz mogućnost produženja od dvije godine za svako živorođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita.

Produženje subvencija za dodatnu godinu po svakom djetetu omogućeno je i za obitelji koje već imaju djecu u trenutku podnošenja zahtjeva, kao i u slučaju da je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva utvrđenog invaliditeta većeg od 50 posto tjelesnog oštećenja.

Mjeru tako mogu iskoristiti svi građani Republike Hrvatske koji su mlađi od 45 godina i koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću. Subvencioniranje kredita odobrava se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1.500 eura po metru kvadratnom odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100 tisuća eura u kunskoj protuvrijednosti, pri čemu rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina.

Visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi, te se kreće od 30 do 51 posto iznosa rate kredita. Najveće subvencije dobivaju oni koji kupuju stan ili kuću ili grade kuću u najnerazvijenijim područjima, dok 30 posto mjesečne rate kredita ide onima koji su odlučili kupiti ili izgraditi nekretninu u urbanim središtima poput Zagreba.

Program subvencioniranja stambenih kredita provodi se od 2017. godine, a do sada je odobreno više od 22 tisuće zahtjeva.