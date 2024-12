Avantura predsjednika Yeola dodatno će ojačati ‘korejski diskont‘

Šestosatna politička drama u Južnoj Koreji u srijedu je bila praktički zaboravljena, no ipak će ostaviti traga na tamošnjim dionicama. Kospi, indeks burze u Seulu oslabio je u srijedu 1,5 posto dok je indeks Kosdaq pao gotovo dva posto. Poniranje južnokorejske burze odraz je poteza parlamentarnih zastupnika iz redova oporbe koji su pokrenuli proces opoziva predsjednika Yoon Suk Yeola koji je u utorak proglasio izvanredno stanje u zemlji, a nakon nekoliko sati ga opozvao. Predsjednikov ured priopćio je da je Yeolov predstojnik kabineta dao ostavku, kao i nekoliko tajnika.

Uslijed bojazni da bi mogla izbiti financijska nestabilnost, središnja banka je nakon izvanredne sjednice vodstva priopćila da će potaknuti kratkoročnu likvidnost i uvesti mjere za stabiliziranje valutnog tržišta, ako bude potrebno. Naime, vrijednost korejskog wona u utorak je pala na najnižu razinu u dvije godine. Ranije je novinska agencija Yonhap objavila kako je financijski regulator spreman ubrizgati više od sedam milijardi dolara u stabilizacijski fond kako bi se umirio sentiment na dioničkom tržištu.

Niže vrijednosti

Međutim, to što je kriza trajala svega nekoliko sati, ne znači da to neće ostaviti dugoročnog traga na dionicama azijske izvozne sile. Kako piše Reuters, globalni investitori oduvijek su vrednovali južnokorejske dionice po nižim valuacijama od usporedivih tržišta. Razloga je bila cijela lepeza, od tenzija sa Sjevernom Korejom do korporativne strukture južnokorejskih konglomerata pod obiteljskom kontrolom, poput Samsunga. Ta pojava kolokvijalno se naziva ‘korejski diskont‘.

Taj pojam odnosi se prije svega na vrednovanje dionica iz indeksa Kospi 200, a prvenstveno uzima u obzir odnos cijene dionice i knjigovodstvene vrijednosti kompanije (price-to-book, P/B). Većina dionica iz sastava Kospija trguje se pri vrijednosti P/B manjoj od jedan. Jednostavnije rečeno, za jedan won cijene dionice dobiva se manje od wona vrijednosti kompanije. Za usporedbu, prosječni P/B dionica iz sastava globalnog indeksa MSCI iznosi 3,5.

– U dužem roku, epizoda sa izvanrednim stanjem naglasit će ‘korejski diskont‘, povišenu premiju rizika za trgovanje s korejskom imovinom, poput dionica, obveznica i valute. Investitori bi mogli tražiti veću premiju rizika za ulaganje u won i dionice – kaže za Reuters Daniel Tan, fond menadžer Grasshopper Asset Managementa iz Singapura. Koliko su južnokorejske dionice povoljne u odnosu na konkurente iz drugih dijelova svijeta, pokazuje i primjer elektroničkog diva Samsunga. Odnos cijene i zarade (P/E) za tu dionicu iznosi 9,2, dok tajvanski TSMC, vodeći u proizvodnji čipova, ima istovjetno vrednovanje od 18,5.

Odljev milijardi dolara

‘Korejski diskont‘ produbio se ove godine, uslijed strahovanja investitora zbog povezanosti korejske i kineske ekonomije kojoj novoizabrani američki predsjednik Donald Trump prijeti novom rundom carina. Za ovu godinu tečaj wona bilježi osam posto minusa prema američkom dolaru dok je Kospi u minusu od sedam posto. Primjetan odljev stranog kapitala s južnokorejskog financijskog tržišta izražen je od kolovoza, a u tom razdoblju povučeno je 14 milijardi dolara.

U tom kontekstu, avantura u koju se upustio južnokorejski predsjednik zbog ‘iskorijenjivanja simpatizera sjevernokorejskog režima, samo će dodatno ojačati negativni sentiment ulagača prema južnokorejskoj financijskoj imovini.