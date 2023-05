BNPL posvuda: Zašto platiti sada ako se može poslije?

Potkraj prošlog mjeseca osvanula je vijest da je tehnološki div Apple na tržište lansirao svoju uslugu buy now, pay later (BNPL) Apple Pay Later kojom kupcima omogućuje plaćanje na rate prilikom kupnje proizvoda na internetskim stranicama. Potez je to koji je proizvođača iPhonea smjestio na relativno novo kreditno tržište koje je procvalo u pandemiji. BNPL je usluga plaćanja na rate koja omogućuje kupcima da vrlo jednostavno mali dio cijene proizvoda plate pri kupnji, a ostatak na rate u kratkom roku. Apple, primjerice, pruža plaćanje u četiri rate tijekom šest tjedana.

Iako je Apple trenutačno najpoznatije ime BNPL scene, neki od starih igrača tog sektora su švedska Klarna, australski AfterPay i američki Affirm, ali nijedna od tih tvrtki svoje usluge ne pruža u Hrvatskoj. U Lijepoj Našoj, iako nešto manje nego prije, glavnu riječ pri online kupnji i dalje vodi plaćanje pouzećem, no polako, ali sigurno sustižu ga i drugi načini plaćanja, a BNPL je tek u razvoju.

– BNPL još nije ostvario svoj potencijal, a jedini igrač na hrvatskom tržištu trenutačno je slovenski LeanPay. Mislim da je u Hrvatskoj nekoliko problema koje bih podijelila s aspekta korisnika te s aspekta payment-kompanije. S aspekta korisnika dominantno je plaćanje gotovinom, prisutan je nedostatak osviještenosti korisnika kada su druge vrste (digitalnih) plaćanja u pitanju, a svijest o obročnom plaćanju je pretežito putem kreditnih kartica poput Dinersa, Vise i Mastercarda – objasnila je, fintech-stručnjakinja i predsjednica udruge Alice in Blockchains.

Izazovi za BNPL, odnosno payment-kompanije, tvrdi Milas, zahtjevna su regulativa i dobivanje licencija za rad u Hrvatskoj te problem zaduženosti i likvidnosti, pogotovo prilikom potencijalnog udruživanja s nekom komercijalnom bankom. Ne smije se zaboraviti ni problem ovisnosti o prodajnim timovima i timovima zaduženima za razvoj poslovanja u smislu širenja prihvaćenosti BNPL-a kao vrste plaćanja na prodajnome mjestu te njegove integracije kod trgovaca, navodi Milas, s tim da treba voditi računa o izazovima kod trgovaca koji imaju česte povrate, kao što su trgovine odjeće i obuće.

– Izazov je i marketing i širenje svijesti o takvoj vrsti plaćanja. Veliki napori moraju se uložiti za širenje nove platne metode, osobito ako je riječ o metodi koja zahtijeva zasebnu integraciju na svakome prodajnome mjestu. I Revolut i Apple najavili su BNPL za pojedina tržišta, ali ne zaboravimo da je riječ o digitalnim novčanicima koji su vezani uz kartice i njihove mreže, a kartice su praktički jedino sredstvo plaćanja koje je prihvaćeno na globalnoj razini – rekla je Milas, uvjerena da ima potencijala, ali za neko vrijeme i uz velike napore.

Osvrnula se Magda Milas i na najpoznatije BNPL tvrtke rekavši da se ne smije izostaviti činjenica da su Klarna, Affirm i Afterpay sve poslovale s velikim gubicima, no ne staju. Pogotovo Klarna, koja ima intenzivan marketing te i dalje gura investicije u oglašavanje, korisničko iskustvo i prodajnu mrežu.

– Tko može podnijeti nekoliko godina iznimnih gubitaka, odnosno velikih investicija, ima potencijala opstati – zaključuje Milas.

Peglaju se kartice

Iako je još uvijek razmjerno nova, ta metoda plaćanja postala je popularna pa je nudi i podržava sve veći broj fintecha, trgovaca, ali i tradicionalnih bankarskih institucija, a kako tvrdi direktorica proizvoda i rješenja za kibernetičku sigurnost u Mastercardu Tina Mirčeta, podaci s tržišta na kojima Mastercard prati trendove pokazuju da je BNPL model očekivano najbolje prihvaćen među pripadnicima mlađih generacija, odnosno među milenijcima i generacijom Z.

– Istraživanja koja su se provodila na tržištima na kojima se primjenjuje BNPL pokazala su da korisnici, između ostaloga, tu metodu vole zbog fleksibilnosti koju im pruža, omogućuje im kupnje koje im se inače ne bi uklapale u proračun – rekla je Mirčeta.

Taj model plaćanja najveću popularnost, kaže, uživa u skandinavskim zemljama.

– Kod nas je takav način plaćanja na rate još razmjerno manje raširen od tradicionalnog načina plaćanja na rate iako ga nekoliko banaka već nudi i očekujemo širu primjenu u budućnosti. Mi u Mastercardu uvijek pozitivno gledamo na inovacije u plaćanjima i nastojimo ih podržati svojim rješenjima, što je slučaj i s BNPL-om, na kojem smo već surađivali i s tradicionalnim bankama i s fintech-tvrtkama na brojnim tržištima – objasnila je Mirčeta.

Prateći trendove na financijskom tržištu, u priču s odgodom plaćanja uključila se i Erste banka koja, kako su iz nje potvrdili, svojim korisnicima omogućuje i podizanje gotovog novca s bankomata uz otplatu na rate te kupnju uz plaćanje na rate i odgodu plaćanja na ugovorenim prodajnim mjestima.

– Koristeći se uslugom ‘Erste rate‘ pri kupnji na ugovorenim prodajnim mjestima, rokovi otplate također su tri, šest, devet i dvanaest mjeseci, ali uz mogućnost jednomjesečne odgode prve rate – poručili su iz Erste banke, a dodali su i da je minimalni iznos kupnje na rate, odnosno podizanja gotovog novca na rate, 30 eura.

Dotaknula se Erste banka i gotovinskih kredita rekavši da odobravaju kredite do 40 tisuća eura, a ovisno o iznosu, roku otplate i vrsti gotovinskog kredita kamatna je stopa do 5,49 posto.

– Kad govorimo o kreditnim karticama koje izdaje kartična kuća Erste Card Club, s obzirom na to da korisnici kartice Diners Cluba već godinama mogu upotrebljavati opciju beskamatne obročne kupnje na dvije do 36 rata, koja je dostupna na više od 34 tisuće fizičkih i online prodajnih mjesta u Hrvatskoj, trendovi odgođene kupnje nisu velika novost. U prva tri mjeseca 2023. ukupan promet ostvaren Erste Card Club karticama zabilježio je rast od četiri posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, a rast je podjednako vidljiv i u jednokratnom plaćanju i u obročnoj prodaji – istaknuli su.

Stezanje remena

Da su usluge BNPL sve važnije, potvrdili su i iz PBZ Grupe koja je, kako tvrde, inovator te vrste kreditiranja na našem tržištu, a kao najbolji primjer toga navode obročnu otplatu koju su prvi uveli na hrvatsko tržište davne 2002. godine.

– Obročna otplata ima mnogo prednosti. To je pogodnost za korisnike koja nudi brzu i jednostavnu realizaciju. Dovoljno je u POS uređaj unijeti broj rata na koji kupac želi podijeliti svoju kupnju i transakcija je izvršena. Ona je posve besplatna za korisnika kartice jer ne plaćaju nikakve naknade i kamate. Ta vrsta kreditiranja pruža im financijsku fleksibilnost i može im biti od velike pomoći, posebice pri kupnji vrednije robe – izjavili su u PBZ Grupi.

Uslugom buy now pay later (BNLP) nedavno je čak i Apple odlučio privući kupce. No, najjači igrači na BNPL sceni – tvrtke Klarna, Affirm i Afterpay – poslovale su lani s velikim gubitcima i ne staju

Inovativni BNPL svakako je došao do izražaja zahvaljujući poznatim fintech-tvrtkama, ali odgoda plaćanja, čini se, nije novost među potrošačima, samo što im sada, tvrdi Mirčeta, ovisno o načinima implementacije BNPL omogućuje da bilo koju kupnju podijele na željeni broj rata, prije, tijekom ili nakon kupnje i na taj način im daje veću slobodu i kontrolu plaćanja, uz unaprijeđeno korisničko iskustvo.

Naravno, veliki preokret dogodio se u pandemijskoj 2020., kad se fintech-sektor snažno razvio, pogotovo u BNPL segmentu jer su ljudi počeli masovno plaćati beskontaktno. Stanje se u protekle dvije godine mijenja jer su sve više kamatne stope i užarena inflacija smanjile kupovnu moć te natjerale potrošače da lagano stegnu remen, ali i dalje postoji velik broj korisnika koji si svoje male luksuze ne žele uskratiti, a i ne moraju – jer zašto platiti sada ako možeš poslije?