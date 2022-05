Cijene hrane u Mađarskoj niže nego kod nas na akcijama

S rastom inflacije, koja se u hrvatskim trgovinama prvenstveno očituje u rastu cijena prehrambenih i drugih proizvoda za svakodnevnu potrošnju, stanovnici pograničnih područja uz mađarsku granicu ponovno su otkrili čari redovitog šopingiranja u susjednoj zemlji.

Virovitičani, primjerice, koji vole skoknuti na kupanje u spa i rekreacijski centar u obližnjem mađarskom gradu Barcsu, u posljednje vrijeme počeli su prakticirati da ujedno obave i tjednu kupnju, osobito u trgovini diskontnog lanca. Priča nam jedna Virovitičanka kako za dvjesto do tristo kuna u toj trgovini dupkom napuni dvije do tri vrećice prehrambenih proizvoda koje njezina obitelj uobičajeno koristi. Povlači paralelu s trgovinama u Virovitici i tvrdi da za istu količinu novca u svom gradu može napuniti jednu do dvije vrećice.

Iako je hrvatska Vlada smanjila PDV na niz prehrambenih i neke neprehrambene proizvode od 1. travnja, učinak toga za običnog je potrošača ostao gotovo nevidljiv. Malo je proizvoda koji su zbog nižeg PDV-a minimalno pojeftinili, mnogo je više onih koji su zbog toga (minimalno) manje poskupjeli.

U Mađarskoj su pak redovne cijene velikog broja prehrambenih artikala otprilike na onoj razini na kojoj su u hrvatskim trgovinama kada su ti artikli na akciji. Ili i niže od toga.

Kad se pridodaju cijene goriva...

Kao i svaki drugi suvremeni maloprodajni lanac, Penny (koji, inače, pripada njemačkoj grupi REWE) na svojim internet stranicama transparentno obavještava o svojim cijenama, što hrvatskim kupcima omogućava da se upoznaju s cijenama prije nego krenu preko granice. Na prvi pogled sve izgleda skupo, budući su cijene, izražene u mađarskim forintama, trocifrene i četverocifrene. No kad se to preračuna u kune (ovih dana jedna kuna vrijedi oko 51 forintu), slika je potpuno promijeni.

Primjerice, kutija topljenog sira za mazanje poznate europske marke, stoji 5,8 kuna u redovitoj prodaji, a 5,3 kune na trenutačnoj akciji. Topljeni sir iste gramaže najpoznatije hrvatske marke, u domaćim se trgovačkim lancima prodaje po 11,99 do 12,99 kuna. Redovna cijena svinjske vratine bez kosti u mađarskoj iznosi 31 kunu za kilogram, na akciji 27 kuna…

Naša sugovornica priznaje kako nije sto posto sigurna koliko je koji pojedinačni artikl u Mađarskoj jeftiniji nego u Hrvatskoj, ali je sto posto sigurna da joj je ukupni račun za tjednu nabavku barem za trećinu niži nego u Virovitici. Nabraja vrste proizvoda koje inače troši, a u Mađarskoj su osjetno jeftiniji nego kod nas: vrhnje za kuhanje, sirni namazi, tjestenina (kutija Barille je 6 do 7 kuna!), smrznuta tijesta, piletina, gotovi proizvodi od lisnatog tijesta, slatkiši, coca-cola…

Pa kad se to sve još zaokruži s tankiranjem goriva na bezinskoj postaji u Mađarskoj, gdje cijena supera 95 ovog tjedna u prosjeku iznosi oko 9,4 kune, a dizela oko 10,57 kuna, jasno je zašto se sve više Virovitičana i sve češće susreće u Barcsu.