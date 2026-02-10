Coinbase jedini kripto oglašivač na Super Bowlu ove godine

Četiri godine nakon ‘Crypto Bowla’, samo se Coinbase oglašavao dok se industrija povlači iz marketinškog središta pozornosti

Prisutnost kripto tvrtki na Super Bowlu smanjila se s marketinškog bljeska na prisutnost jedne tvrtke. Coinbase se ove godine sam vratio u veliku utakmicu, nakon što su Seattle Seahawksi pobijedili New England Patriotse i osvojili Super Bowl LX.

Četiri godine nakon što je Coinbase predstavio svoju viralnu reklamu s QR kodom na ‘Crypto Bowlu’, tvrtka je emitirala jedinu veliku kripto reklamu tijekom ovogodišnjeg prijenosa Super Bowla, za razliku od Super Bowla LVI, koji je uključivao kampanje slavnih osoba iz više tvrtki, uključujući sada bankrotiranu kripto mjenjačnicu FTX.

Jednominutni spot sadržavao je tekst u karaoke stilu hita Backstreet Boysa iz 1997. ‘Everybody (Backstreet’s Back)’, umjesto poziva za skeniranje koda.

- Pretvaranje više od 100 milijuna ekrana u karaoke, kako bi cijeli SAD (i mnogi diljem svijeta) mogli pjevati uglas, protuotrov je za polarizaciju i jednostavno zabava. Svi zaslužuju ekonomsku slobodu - tweetao je izvršni direktor Coinbasea Brian Armstrong.