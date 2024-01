CROBEX ponovno nadmašio S&P 500, ali teško je uspoređivati kruške i jabuke

Prošla je godina bila iznimno dobra za najpoznatiji svjetski dionički indeks S&P 500 koji je ostvario snažan rast. Nakon velikog pada od 19,4 posto u 2022, u 2023. je porastao za 24,2 posto i na taj način poništio gubitke iz prethodne godine. Ipak, (očekivano) manje je poznato da je hrvatski dionički indeks porastao još više!

Naime, u 2023. CROBEX je porastao za 28 posto i prema tome već drugu godinu zaredom nadmašio gigantski S&P 500.

Ako u taj izračun uključimo i isplaćene dividende, razlika postaje još i veća jer hrvatske dionice u pravilu imaju veći dividendni prinos. Dionički indeksi CROBEX i CROBEXtr (indeks ukupnog prinosa, dividende uključene u izračun) značajno su manje pali u 2022. od indeksa S&P 500 i S&P 500 total return, dok su prošle godine porasli više od svojih pandana. Ukupno, odnosno kumulativno gledano u zadnje dvije godine, razlika je impresivna, piše Ekonomski Lab.

- Drugim riječima, da ste krajem 2021. uložili u dionice, fond ili ETF koji prati S&P 500 indeks, dvije godine kasnije bili biste na nuli odnosno u plusu od 3,4 posto ako uključimo i isplaćene dividende (u realnosti nešto manje zbog naknada, provizija i poreza). Istovremeno bi ulaganje u najbolje hrvatske dionice odbacilo povrat od gotovo 22 posto, odnosno preko 30 posto s uključenim dividendama (u realnosti također nešto manje zbog naknada, poreza i ostaloga). Kao što vidimo, radi se o doista impresivnoj razlici - napisao je neovisni ekonomski analitičar Ivica Brkljača.

Neusporedivi indeksi

Ipak, mnogi domaći ulagači ne vide u ovom slučaju ništa osim atraktivnog naslova objave ili novinarskog članka, a jasno je i zašto. Naime, uspoređivati S&P 500 i CROBEX je zaista kao da uspoređujemo kruške i jabuke. Zašto? Jer se CROBEX još nije oporavio od velike financijske krize iz 2008. godine, dok je S&P dostigao - pa čak i nadišao razine prije te kobne godine.

Zbog toga se brojni vjerni pratitelji tržišta kapitala slažu oko toga da CROBEX (koliko god to tužno zvučalo) trenutno treba zaboraviti, baš kao i burzu Japana koja se još nije oporavila od sloma iz početka 1990-ih. A neki čak ni tu paralelu ne bi povlačili.

- CROBEX se do krize 2008. godine nikako ne može uspoređivati ni s S&P 500 niti s Nikkei 225, kao niti jednim drugim indeksom razvijenog tržišta kapitala. On je u to vrijeme bio pokazatelj privatizacijskog procesa u RH gdje se ‘preko noći‘ našlo više od 600.000 ljudi u ulozi dioničara jer su dobili dionice, a o njima nisu baš ništa znali i cca 2.500 poduzeća koja su se isto tako ‘odjednom‘ transformirala u dionička društva, a da gotovo nitko u njima nije razumio o čemu se tu zapravo radi, osim rijetkih ljudi i poduzeća koji jesu, ali nisu imali namjeru to objašnjavati drugima nego iskoristiti priliku - rekao je Milan Horvat, predsjednik Uprave FIMA-e Plus.

Naime, u to vrijeme, od otprilike prve polovice devedesetih godina prošloga stoljeća, u Hrvatskoj se nije trgovalo dionicama ni na temelju fundamentalnih pokazatelja o poslovanju poduzeća niti na bazi tehničke analize kretanja cijene na burzama, već po ‘Halo Bing‘ modelu povlaštenih informacija, objašnjava Horvat.

- To se sve srušilo 2008. godine koja nije bila samo obična kriza za Hrvatsku nego i brutalno suočavanje s istinom pa je zato i kod nas oporavak trajao najduže od svih drugih na svijetu (mada se još nismo i ne želimo suočiti s punom realnošću, ali to je neka druga tema). Tek nakon tog je CROBEX počeo dobivati obrise kvalitetnijeg burzovnog mjerila stanja na tržištu kapitala u Hrvatskoj jer su se u kupnjama i prodajama dionica na ZSE počeli koristiti fundamentalni i tehnički pokazatelji - dodaje Horvat.

2023. je bila dobra za domaće tržište kapitala

Ipak, neovisno o neusporedivosti dvaju indeksa, činjenica je da je performans CROBEX-a bolji već dvije godine zaredom i to je pokazatelj da nakon pandemije COVID-19 domaća ekonomija dobro ‘prolazi‘. Za očekivati je da će se na domaćem tržištu kapitala u narednom razdoblju nastaviti nizati bolji rezultati, a tome pomaže pozitivan utjecaj Schengena i ulaska u eurozonu. Mnogi su se žalili na veće cijene, ali činjenica je da tržišta kapitala daju dobre (ili barem bolje) rezultate.

- CROBEX se nikada nije oporavio od 2008. godine i puno je niži nego što je bio tada. Puno ljudi je kupovalo dionice 2007. zbog pomame oko HT-a i Ine i ostalih kompanija i to je samo povećavalo financijski balon. Pitanje je koliki bi povrati na CROBEX-u bili da je likvidnost na tržištu veća. Naša je, na primjer, neusporediva s američkim, ali i brojnim europskim tržištima. U pravilu, ako se hoćete nečega brzo riješiti, a nemate kupca, cijena može jako varirati i to je problem našeg tržišta: nedostatak likvidnosti - smatra Vuk Vuković, suosnivač Oraclum Capital LLC-a sa sjedištem u New Yorku.

Jedno je sigurno: 2023. je bila dobra godina za domaće tržište kapitala. Prometi su porasli, tržišna kapitalizacija također za 27 posto, pojavili su se i neki novi ETF-ovi (doduše, s relativno malim prometima) i stvaraju se nove prilike za investitore u domaće dionice koji zadnje dvije godine prolaze bolje od onih koji su orijentirani isključivo na američko tržište kapitala.

- Početak 2024. započeo je s daljnjim rastom cijena dionica na Zagrebačkoj burzi, a kako trenutno stanje u hrvatskom gospodarstvu upućuje na nastavak gospodarskog rasta i u narednim kvartalima, nije nerazumna pretpostavka da bi i treću godinu zaredom domaći CROBEX prinosom mogao nadmašiti S&P 500 indeks - zaključuje Brkljača.