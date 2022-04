Dosad samo 25 posto obveznika predalo godišnje financijske izvještaje, rok je do 30. travnja

Odlukom Ministarstva financija obveza predaje godišnjih financijskih izvještaja (GFI) za 2021. godinu vraćena je na stari rok, stoga Financijska agencija poziva poduzetnike da do 30. travnja 2022. ispune svoju obvezu, navedeno je u priopćenju Fine. Od ukupno 170.000 obveznika, do 15. travnja je godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu predalo njih 41.840.

Za obveznike koji propuste dostaviti GFI i svu propisanu dokumentaciju za statističke i druge potrebe i/ili u svrhu javne objave do zakonski propisanoga roka, propisana je novčana kazna u iznosu od 10.000 do 100.000 kuna, a odgovornoj osobi u iznosu od 5.000 do 20.000 kuna. Kako bi izbjegli dodatne troškove Financijska agencija poziva sve poduzetnike da na vrijeme predaju potrebne izvještaje.

Za potrebe javne objave poduzetnici su obvezni godišnje financijske izvještaje predati u roku od šest mjeseci, a konsolidirane godišnje financijske izvještaje za javnu objavu u roku od devet mjeseci po isteku svoje poslovne godine.

Nakon pandemijskog roka 30. lipnja Ministarstvo financija je odlučilo da se od ove godine vraća stari rok, 30. travnja, što je izazvalo podijeljena mišljenja, o čemu je Lider nedavno pisao.

Velik broj računovodstvenih i knjigovodstvenih servisa je bio protiv vraćanja na stari datum, jer su posebne okolnosti, zbog kojih je i došlo do promjene, i dalje na snazi i, prema njihovom mišljenju, ne postoje opravdani razlozi da se navedeni pravilnik stavlja izvan snage.

S druge strane, poduzetnicima (i državi) je bitno da se vrati stari datum jer gube kasnijom predajom financijskih izvještaja. Sve javno dostupne informacije iz financijskih izvještaja postaju dva mjeseca zastarjelije, odnosno manje relevantne što je važno ne samo za kreditore, već za sve poduzetnike.

U Fini sada podsjećaju da je izvještaje moguće dostaviti na sljedeće načine:

putem internetske aplikacije RGFI, uz korištenje digitalnog certifikata

putem online servisa za predaju dokumentacije

poštom

na šalteru u Fininim poslovnicama.

Sve informacije o predaji godišnjih izvještaja moguće je dobiti:

putem besplatnog telefona 0800 0080, od ponedjeljka do petka od 7:30 do 22 sata te subotom od 8 do 13 sati

slanjem upita e-poštom, ovisno o sjedištu obveznika: Osijek: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , Rijeka: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , Split: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , Zagreb: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ,

, Rijeka: , Split: , Zagreb: , na stranici www.fina.hr/predaja-financijskih-izvjestaja.

Dodatne informacije poduzetnici mogu pronaći na stranicama Fine: RGFI: Česta pitanja i odgovori i Predaja financijskih izvještaja.