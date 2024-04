Dva srbijanska bankara, Miodrag Kostić i Davor Macura, bore se za Addiko Bank AG

Samo nekoliko dana nakon što je financijski holding Agri Europe Cyprus, kompanija u vlasništvu jednog od najvećih srbijanskih biznismena Miodraga Kostića, objavila kako namjerava kupiti oko 17 posto vlasničkog udjela u Addiko bank AG, čime bi Kostić svoj udjel u Addiku povećao na oko 27 posto, navodno je oko 30 posto udjela u austrijskoj banci brzopotezno osvojio drugi srbijanski bankar - Davor Macura, vlasnik Alta Pay Grupe.

Informacija koju je neslužbeno objavio Bloomberg Adria još nema službenu potvrdu niti iz Alta Pay Grupe niti s Bečke burze, na kojoj se dionicom Addika od početka prošlog tjedna intenzivno trguje. Po toj invormaciji, Alta Pay Grupa do kraja prošlog tjedna kupila je 9,63 posto dionica Addika, ali i osigurala kupnju dodatnih dvadesetak posto.

Alta Pay Grupa, koja se naziva ‘institucijom elektronskog novca‘, razvila se iz mjenjačkog biznisa, osnovanog 2008. godine. Deset godina kasnije počela je stjecati vlasničke udjele u Jubmes banci, kasnije preimenovanoj u Alta banka, kojoj je danas stoposotni vlasnik. Grupa je također preuzela platnu insituciju EKI Transfers, čime je postala i strateški partner Western Uniona za tržišta Srbije i Crne Gore. Navodno namjera Alta Pay Grupe nije preuzimanje većinskog udjela u Addiku, ali što namjera jest - nije poznato.

S druge pak strane, Miodrag Kostić nikad nije krio svoju namjeru da se pozicionira kao jedan od vodećih bankara na regionalnom tržištu. U njegovu je vlasništvu srbijanska AIK Banka, koja je od prije nekoliko mjeseci, kada je i službeno preuzela Eurobank Direktnu banku, druga po veličini bankarska grupacija u Srbiji, s udjelom od 13 posto u ukupnoj aktivi banaka na tom tržištu. Prije godinu dana Kostić je preuzeo i srbijansku podružnicu Sberbanka, a od ranije pod njegovom je kontrolom i slovenska Gorenjska Banka. U sastavu holdinga Agry Europe Cyprus još su i M&V Investments te GB Leasing.

U više transakcija tijekom posljednje dvije godine Kostićeva tvrtka Infenity Management Limited stekla je 9,99 posto vlasničkog udjela u Addiko Bank AG, čime je već postao njezinim najvećim pojedinačnim vlasnikom. Nedavno je objavljeno da Agri Europe nudi kupnju oko 17 posto vlasničkog udjela Addiko banke putem javne ponude za preuzimanje i to po cijeni od 17,5 eura po dionici. No budući da je dionica Addika na Bečkoj burzi do kraja prošlog tjedna dosegla i 17,95 eura vrlo je vjerojatno da Kostićeva ponuda neće polučiti očekivani rezultat.