Feelsgood uložio više od 2,25 milijuna kuna u domaći startup BiteMe Nutrition

Feelsgood, prvi hrvatski fond rizičnog kapitala za investiranje s društvenim učinkom, sklopio je ugovor o ulaganju u zagrebački startup BiteMe Nutrition, specijaliziran za proizvodnju sirovih energetskih biopločica i biokolačića od isključivo organski uzgojenih sastojaka, bez glutena, aditiva i dodanih šećera. Radi se o investiciji vrijednoj 300.000 eura ili više od 2,25 milijuna kuna koja će BiteMe Nutritionu pomoći da njihovi 100% prirodni proizvodi budu dostupni sportašima, rekreativcima i osobama koje njeguju zdrav način života na još više prodajnih mjesta i tržišta.

Pozitivni utjecaj na društvo jedan je od osnovnih kriterija kojim se Feelsgood vodi pri odabiru poduzeća u koja će uložiti. Bez obzira radi li se o okolišnim, ekonomskim ili socijalnim izazovima, financirani startup treba svojim djelovanjem doprinijeti njihovom rješavanju i to na mjerljiv način.

Suosnivači i djelatnici BiteMe Nutritiona razvili su kategoriju proizvoda zdravog međuobroka s izvanrednim nutritivnim svojstvima i sastojcima te su se u manje od dvije godine s njima probili na domaćem i sedam međunarodnih tržišta. Tome treba pridodati njihovu jasnu usmjerenost na održivu proizvodnju te strogo kontrolirani organski uzgoj svih sastojaka, a sve s minimalnim utjecajem na okoliš.

BiteMe Nutritionovi proizvodi tako potiču zdraviju prehranu potrošača, rad certificiranih proizvođača organskih proizvoda te brinu o očuvanju prirode.

- Ovu značajnu investiciju shvatili smo kao priznanje za dosad ostvarene rezultate, ali i poticaj da nastavimo graditi priču kojom želimo potaknuti promjene u prehrambenim navikama aktivnih osoba – i to na globalnoj razini. Vjerujemo da dinamičan stil života zahtijeva kvalitetnu prehranu svaki dan pa čak i kad nismo u prilici imati cjeloviti obrok, primjerice na poslu, treningu ili putovanju. I tu naši BITE ME proizvodi nalaze svoju savršenu namjenu. No, osvještavanje koliko su važni visoki standardi kvalitete u prehrani te prirodne bezglutenske namirnice samo je dio naše svrhe, ali i šireg razumijevanja povezanosti s okolišem - istaknuo je Edo Mujkić, suosnivač i izvršni direktor BiteMe Nutritiona.

Osnovna misija fonda Feelsgood upravo je ulaganje u mlade i perspektivne tvrtke u Hrvatskoj i Sloveniji koje svojim poslovanjem donose pozitivnu promjenu u društvu zadovoljavajući barem jedan globalni cilj UN-a za održivi razvoj. Fond je u cijelosti razvijen u Hrvatskoj, a i sav investicijski kapital od otprilike 30 milijuna eura nalazi se našoj zemlji.

- Drago nam je da lanjski energični tempo novih investicija nastavljamo i u 2022. godini. BiteMe Nutrition postao je vrijedan član našeg, stvarno raznovrsnog, portfelja te je dokaz da je i na ovim prostorima moguće razviti sjajne proizvode za globalnu publiku. Svidjela nam se njihova hrabrost i strast, ali i odlučnost da dokažu da su naša dobrobit i zdravlje usko povezani s očuvanjem prirode i okoliša. Tu je i predanost fonda Feelsgood ulaganju u kompanije koje promiču jednakost spolova, s obzirom da je Petra Mihalić suosnivačica BiteMe Nutritiona - komentirao je Feelsgoodov voditelj tržišta za Sloveniju, Tilen Šarlah.

Slovenska obiteljska tvrtka Medex bio je prvi investitor u BiteMe Nutrition, što je doprinijelo snažnoj prisutnosti proizvoda pod brendom BITE ME (Raw Bar i Lava Cookies) i na susjednom tržištu. Osim u Hrvatskoj i Sloveniji, trenutačno se mogu pronaći i na policama u Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Poljskoj, Hong Kongu, Grčkoj i Estoniji.

Ukupna nedavna investicijska runda u BiteMe Nutrition iznosila je 330.000 eura, pri čemu je Feelsgood kao vodeći investitor izdvojio spomenuti iznos od 300.000 eura, dok su u krugu sudjelovali i fizički ulagači, uključujući Igora Draškovića, aktivnog ulagača u veganske brendove te suvlasnika i izvršnog direktora DRACO-a, ali i Maju Švener, uspješnu poduzetnicu i osnivačicu portala ličila.si.