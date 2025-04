Fintech kojeg Hrvati obožavaju prošle godine ostvario rekordnu dobit

Gotovo pola milijuna Hrvata koriste usluge ovog fintecha, a upravo je ovog tjedna u Hrvatskoj došlo do izmjena u naknadama

Revolut je danas izvijestio o rekordnoj dobiti u prošloj godini. Ta je britanska fintech tvrtka u 2024. udvostručila svoju dobit te je prvi puta premašila broju od milijardu funti, odnosno ako prebacimo u eure, ostvarili su 1,3 milijarde eura neto dobiti. Tu dobit su pripisali rekordnom broju klijenata te porastu trgovanja kriptovaluama. Naime, Revolut je prošle godine došao do brojke od 53 milijuna aktivnih klijenata.

U priopćenju poslanom medijima, iz Revoluta su naveli da su im prihodi porasli na 3,7 milijarde eura što je 72 posto više u odnosu na godinu ranije. Revolutova rekordna dobit poduprta je rastom broja klijenata, što je povećalo njegova dva najveća izvora prihoda: naknade koje zarađuje od kartičnog plaćanja i kamate koje zarađuje na depozit.

Osnivač i izvršni direktor Nik Storonsky rekao je da je ‘2024. bila prekretnica za Revolut‘ tijekom koje je tvrtka sa sjedištem u Londonu osigurala bankarsku licencu na svom domaćem tržištu te je procijenjena na 45 milijardi dolara.

- Ali tek smo počeli - rekao je, dodajući da tvrtka sada cilja na sto milijuna dnevno aktivnih kupaca u sto zemalja.

Prošle godine je ovom fintechu pomogao i porast kriptotrgovanja. Također, Revolutov segment trgovanja dionicama i digitalnom imovinom donio je u prošloj godini ovoj tvrtki oko 590 milijuna eura prihoda – što je gotovo četiri puta više u odnosu na 2023. godinu.

Iako je Revolut privukao milijune kupaca svojoj elegantnoj mobilnoj aplikaciji, fintech se još uvijek suočava s velikim izazovom u uvjeravanju klijenata da je koriste za svoj primarni bankovni račun. Prikupljanje kritične mase depozita važan je dio plana tvrtke da otključa financiranje zajmova i natječe se na tržištu s najvećim bankama. Tvrtka također nastoji proširiti svoju pretplatničku bazu. Prihodi od naknade na premium planove porastao je 74 posto na godišnjoj razini te se sada fokusiraju na korporativne klijente.

Nove promjene od ovog tjedna

Podsjetimo, nedavno smo pisali kako gotovo pola milijuna Hrvata koriste usluge ovog fintecha, no vrijedi spomena da je upravo ovog tjedna, točnije od 22. travnja u Hrvatskoj došlo do izmjena u naknadama, no bez izravnog poskupljenja. Iako cijene usluga ostaju iste, mijenjaju se uvjeti za besplatno podizanje gotovine na bankomatima i konverziju valuta vikendom, koja se računa od petka u 17 sati do nedjelje u 18 sati.

Prema novim pravilima, korisnici standardnog paketa neće vidjeti nikakve promjene – i dalje mogu bez naknade podizati do 230 eura mjesečno ili podignuti gotovinu najviše pet puta, nakon čega se primjenjuje naknada od dva posto podignutog iznosa, s minimalno jednim eurom po transakciji. Također, pri zamjeni valuta vikendom nastavlja se naplaćivati dodatna naknada od jedan posto. S druge strane, korisnici premium paketa dobit će nešto povoljnije uvjete. Njima se, kao i korisnicima metal i ultra paketa, ukida jedan posto naknade za konverziju valuta vikendom, dok se korisnicima plus paketa ta naknada smanjuje na 0,5 posto.

Premium korisnicima povećava se i limit za besplatno podizanje gotovine na bankomatima – s dosadašnjih 350 na 440 eura mjesečno. Nakon tog iznosa i njima se, kao i korisnicima standard i plus paketa, naplaćuje naknada od dva posto iznosa podizanja, s minimalno jednim eurom po transakciji. Za korisnike metal paketa taj limit ostaje na 870 eura, a ultra paketa 2000 eura.

Navedene promjene, dakle, ne donose drastične razlike, no korisnici premium i plus paketa sada će moći uštedjeti na konverziji valuta, dok će premium korisnici imati i veći besplatni limit za podizanje gotovine. Za ostale korisnike svi iznosi naknada i uvjeti ostaju isti.

Druge naknade na Revolutu za korisnike u Hrvatskoj zasad ostaju nepromijenjene. Iz Revoluta su za Lider potvrdili da tijekom 2025. planiraju lansirati nove proizvode za hrvatsko tržište, ali trenutno ne mogu otkriti više detalja. Naime, Revolut posljednjih godina bilježi značajan rast na hrvatskom tržištu, a osim za novčane transakcije, Hrvati sve češće Revolut koriste i za ulaganja. Raste i broj poslovnih klijenata, odnosno hrvatskih tvrtki koje aktivno koriste Revolut. No unatoč tomu, kako smo nedavno pisali u Lideru, Revolutova daljnja lokalizacija i širenje operacija, uključujući otvaranje ureda u Hrvatskoj, zasad nisu u planu.