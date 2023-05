Gea Kariž (Mastercard): Većina kupaca preferira trgovce koji nude najnovije načine plaćanja

Nova direktorica Mastercarda u Hrvatskoj Gea Kariž na to je mjesto došla s pozicije voditeljice marketinga. U petnaestogodišnjoj marketinškoj karijeri radila je u nekoliko tvrtki; među ostalim, šest godina provela je u financijskoj industriji. U razgovoru za Lider govori o financijskoj tehnologiji i novim trendovima plaćanja, Mastercardovu doprinosu digitalizaciji, društveno odgovornom poslovanju te ciljevima koje namjerava realizirati.

Koji su izazovi pred vama?

– Moja nova pozicija zapravo pokazuje kako se Mastercard mijenja. Iako je kartično poslovanje danas, ali i prethodnih desetljeća, okosnica našeg poslovanja, počeli smo se transformirati u sveobuhvatnog partnera za svakog izdavatelja, trgovca ili državnu upravu. Ta strategija počiva na diverzifikaciji izvan tradicionalnih kartičnih plaćanja i temelji se na težnji da budemo ispred svog vremena i stalnih promjena u ponudi usluga, rješenja, tehnologija i proizvoda zahvaljujući kojima će potrošači i poduzeća biti učinkovitiji, ali i koji će njihovu svakodnevnicu učiniti ugodnijom. Taj potez dio je šireg plana jačanja menadžerskog tima kako bi se u skladu s tom strategijom bolje odgovorilo na tržišne zahtjeve u Hrvatskoj i susjednim zemljama. Fokusirat ću se na razmjenu iskustava i uvođenje platnih i općenito digitalnih tehnologija u sklopu javno-privatnih partnerstava u područja poput prometa, socijalne skrbi i sl. Želimo da suvremene tehnologije, primjerice analitika podataka, e-trgovina i naše digitalne usluge, olakšaju poslovanje i omoguće da novčani tokovi budu transparentniji za javni sektor, a u isto su vrijeme izvrstan obrazovni alat za poticanje građana da počnu razmišljati digitalno.

Gdje vidite nove prilike?

– Plaćanja su sve više bezgotovinska, a uloga industrije u poticanju inkluzije postala je prioritet. Plaćanja također podupiru razvoj digitalnih ekonomija i potiču inovacije – a sve to istodobno funkcionira kao stabilna okosnica za naša gospodarstva. Da bismo uspjeli, svi ćemo morati pogledati izvan vlastitih zidova. Zato surađujemo i nastavljamo surađivati s javnim i privatnim sektorom, s poduzetnicima i velikim korporacijama, s etabliranim igračima i startupovima. Svaka strana donosi različite vještine, uvide i perspektive, zajedno možemo povećati mogućnosti za sve. U Mastercardu vjerujemo da je buduća prilika u definiranju sljedeće inovacije i suradnje te ćemo nastaviti raditi na tome da poslovanje učinimo učinkovitijim, a život ugodnijim.

Ima li domaće tržište još potencijala za rast?

– Naravno. U Hrvatskoj je i dalje velik udio gotovine u malim transakcijama, što govori o daljnjem potencijalu za prihvaćanje digitalnog plaćanja u svakodnevnom životu. Također, upotreba mobilnog plaćanja još je relativno niska u usporedbi s drugim zemljama. Tu je i e-trgovina, koja će nastaviti rasti. Jedan od glavnih izazova za daljnji razvoj digitalnih plaćanja u Hrvatskoj jest osiguravanje širokog spektra prihvatnih točaka plaćanja i stvaranje konkurentnog tržišta. Potrebno je također uložiti napore u edukaciju potrošača o sigurnome korištenju digitalnog plaćanja kako bi se smanjio strah od mogućih zloporaba. Zaista očekujem da će se taj potencijal ostvariti u skoroj budućnosti, radimo na tome.

Je li trend rasta digitalnog plaćanja posustao s prestankom restriktivnih mjera zbog pandemije?

– Digitalno plaćanje nije posustalo s posustajanjem pandemije. Projekcije kažu da će globalno tržište digitalnih plaćanja narasti s 96,19 milijardi američkih dolara 2022. na 111,11 milijardi američkih dolara ove godine, prema ukupnoj godišnjoj stopi rasta (CAGR) od 15,5 posto.

Kakva je situacija u Hrvatskoj?

– Upravo provodimo istraživanje ‘MasterIndex‘, što činimo svakog proljeća i jeseni, a u kojem istražujemo i koliko se upotrebljavaju kartice te koji su preferirani načini plaćanja pojedinaca u Hrvatskoj. Dok čekamo najnovije podatke, mogu iznijeti one za jesen 2022., kad se već situacija u zemlji i svijetu gotovo vratila na postavke prije pandemije. Prema tom istraživanju, Hrvati i dalje najviše žele plaćati karticama: njih 86 posto kartice bira kao najpoželjniju metodu plaćanja, čak 60 posto ispitanika kupuje online svakoga mjeseca, i to uglavnom oni u dobnoj skupini od 30 do 39 godina te iz Zagreba. U odnosu na 2021., 2022. znatno je više ispitanika nosilo svoje platne kartice na putovanja u inozemstvo: 91 posto 2022. u odnosu na 76 posto 2021. Sve to pokazuje da smo se itekako naviknuli na blagodati digitalnog plaćanja i da teško od njega odustajemo.

Kako su financijska tehnologija i novi načini plaćanja utjecali na uporabu kreditnih kartica?

– Financijska tehnologija, ​fintech, sve je prisutnija i sve prihvaćenija, a primjećuje se i želja za novim financijskim iskustvima, posebno onima koja imaju pragmatične slučajeve upotrebe kao što su plaćanja u stvarnom vremenu i otvoreno bankarstvo. Potrošači ili, bolje rečeno, donositelji financijskih odluka sutrašnjice kao što je, primjerice, generacija alfa odrastaju u digitalnoj okolini, lako prihvaćaju sve digitalne novosti i sigurno će biti snažno zainteresirani za teme poput kriptovaluta, biometrijskih plaćanja i novih digitalnih oblika plaćanja. Sve te promjene stvaraju prilike i zapreke za igrače u industriji plaćanja u cijelom svijetu ako nastave voditi računa o promjenama potrošačkih preferencija, počnu istraživati ​​načine za primjenu digitalnog identiteta i sličnih tehnologija sljedeće generacije i nastave stavljati inovacije u središte svog poslovanja. Na primjer, trgovci sve više nude opcije digitalnih novčanika na online blagajnama jer one osiguravaju jednostavniju i bržu odjavu te se mogu prevesti u poslovne rezultate koji izravno utječu na krajnji rezultat. U prilog tomu idu podaci iz Mastercard New Payments Indexa da će čak 68 posto kupaca radije kupovati kod trgovaca koji mogu ponuditi najnovije načine plaćanja, a prema Finextra & Adyenu 40 posto kupaca napušta svoju košaricu ako opcija plaćanja koju preferiraju nije dostupna. Digitalna trgovina promijenila je način na koji kupujemo, plaćamo i komuniciramo s brendovima. S boljom povezanošću i dolaskom novih tehnologija možemo zamisliti trgovinu sljedeće generacije koja stvara inteligentna potrošačka putovanja koja se isprepleću i izlaze iz digitalnog i fizičkog svijeta te oživljavaju inteligentna iskustva. Tako će izgledati sveobuhvatna trgovina budućnosti.