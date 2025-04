Generacijska tranzicija: Donijeta odluka o smjeni na vrhu OTP banke

Nakon 33 godine, Sándor Csányi postaje predsjednik Upravnog odbora, a njegov sin Péter Csányi, preuzima funkciju glavnog izvršnog direktora

Razriješena je dugogodišnja dvojba kako će izgledati generacijska tranzicija na čelu mađarske OTP banke. Kako su priopćili iz OTP-a, na inicijativu Sándora Csányija, Upravni odbor donio je odluku o razdvajanju funkcija predsjednika i glavnog izvršnog direktora (CEO) OTP Banke.

Nakon 33 godine obnašanja obje funkcije, Sándor Csányi postaje predsjednik Upravnog odbora OTP Banke, dok će njegov sin Péter Csányi, zamjenik glavnog izvršnog direktora i glavni direktor Digitalnog sektora OTP Banke, te član Upravnog odbora, preuzeti funkciju glavnog izvršnog direktora. Od svibnja, András Sebők, bivši partner u tvrtki McKinsey&Company, preuzet će funkciju voditelja Digitalnog sektora OTP Banke.

Kako stoji u priopćenju, odluka je priopćena dioničarima na Glavnoj skupštini OTP Banke održane 25. travnja. Ova odluka stupa na snagu 1. svibnja. Sandor Csányi će kao predsjednik Upravnog odbora i dalje biti odgovoran za strateško usmjerenje OTP Grupe, uključujući definiranje strategija rasta i razvoja te nadgledanje imenovanja i razrješenja članova menadžmenta i čelnih ljudi banaka kćeri.

Péter Csányi za svoju novu funkciju još treba dobiti odobrenje Mađarske narodne banke. Péter Csányi pridružio se OTP Banci 2016. kao direktor Odjela za digitalnu prodaju i razvoj. Od 2019. do 2021. upravljao je agilnim razvojem i operacijama. Od ožujka 2021. obnaša funkciju zamjenika glavnog izvršnog direktora i glavnog direktora Digitalnog sektora OTP-a, a od travnja 2021. je i član Upravnog odbora OTP Grupe. Od 2020. predsjednik je Nadzornog odbora OTP Banke u Hrvatskoj.

U njegovoj biografiji stoji da je 2006. diplomirao ekonomiju na City University u Londonu, 2007. stekao je magisterij iz financija na IE Business School u Madridu, a 2015. završio MBA na Kellogg School of Management. Profesionalnu karijeru započeo je 2006. u Merrill Lynchu u Londonu. Od 2007. do 2011. radio je kao analitičar, a zatim kao financijski savjetnik u korporativnim financijama u Deutsche Bank u Londonu. Od 2011. do 2016. bio je viši konzultant u McKinsey & Company, s naglaskom na projekte u bankarskom sektoru.

Sándor Csányi jedan je od najbogatijih Mađara, a vodi OTP Banku kao glavni izvršni direktor od 1992. godine. Pod njegovim vodstvom, tržišna kapitalizacija OTP-a porasla je više od 200 puta, a tvrtka je ostvarila snažnu međunarodnu ekspanziju i danas opslužuje 17 milijuna klijenata u 11 zemalja s 40.000 zaposlenika. Ukupna imovina Grupe premašuje 100 milijardi eura.