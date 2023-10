HAMAG-BICRO: Ako poduzetnik ispuni kriterije otpisivat ćemo dio glavnice

Gotovo neopaženo je prošao komentar Marijane Oreb, članice uprave HAMAG-BICRO-a koja je na Liderovoj Investicijskoj konferenciji govorila o tome što HAMAG-BICRO nudi poduzetnicima te što poduzetnici od agencije mogu očekivati.

Oreb je govorila o provedbi kombinacije financijskih instrumenata i grantova koji se predviđaju u novom programskom razdoblju, a u kojima će doći do otpisa dijela glavnice ukoliko poduzetnik ispuni kriterije otpisa koji će biti propisani samim programima.

Kako je naglasila, otpis glavnice planira se za provedbu dva financijska instrumenta.

To su mikro investicijski zajmovi do 25.000 eura te mali investicijski zajmovi do 100.000 eura.

Što se tiče mikro investicijskih zajmova, riječ je o programu koji se uspostavlja u suradnji s nadležnim Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u sklopu Programa ‘Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.‘

A ako govorimo o malim investicijskim zajmovima, radi se o programu koji je uspostavljen s nadležnim Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU te Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja u sklopu ‘Programa Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027.‘

Trenutno se uvjeti Programa definiraju s nadležnim ministarstvima, ali otpis zajma koji se planira u suradnji s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike bit će fokusiran odnosno uvjetovan zapošljavanjem, dok će zajam koji se planira u suradnji sa MRRFEU biti fokusiran na zelenu i digitalnu tranziciju. Za sada se definiraju postotci otpisa o kojima u konačnici odlučuje nadležno ministarstvo, zaključila je, ali kako smo uspjeli neslužbeno saznati, radi se o otpisima do čak 49 posto.

Lepeza usluga

Iz HAMAG-BICRO-a su također naveli kako poduzetnicima nude cijelu lepezu usluga kroz programe financiranja putem bespovratnih potpora, jamstava i zajmova uz najpovoljnije kamatne stope na tržištu, kao i programe poticanja istraživanja, razvoja i inovacija. Do sada je HAMAG-BICRO kroz različite programe poticanja poduzetništva potaknuo gotovo 4 milijarde eura investicija u više od 21.045 poduzetničkih projekata čime je stvoren preduvjet za otvaranje više od 33.553 novih radnih mjesta.

Trenutno za subjekte malog gospodarstva nude Mikro zajam za obrtna sredstva u iznosu do 25.000 eura sa kamatnom stopom od 0,5-1 posto. Osim za obrtna sredstva, ovaj instrument je namijenjen i za pripremu proizvodnje, sirovine i materijale, trgovačku robu, zakup poslovnog prostora, troškove zaposlenih te režijske troškove. Rok korištenja je 3 mjeseca od isplate zajma, a poček do 6 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine. Prijave za zajam se podnose elektronskim putem, a popis potrebne dokumentacije se nalazi na službenim internetskim stranicama. Do sada je Agencija odobrila 1209 ESIF Mikro zajmova za OBS u iznosu od 25.524.861,78 eura. Trenutno je u obradi još 207 zajmova u iznosu od 4.818.556,65 eura.