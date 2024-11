Hanfa sprema skuplje naknade, od 2025. naplaćivat će i kripto mjenjačnicama

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) odlučila je ponešto ‘podebljati‘ svoj najizdašniji izvor prihoda, a to su naknade koje su obvezni uplaćivati sudionici tržišta kapitala. Regulator financijskog tržišta uputio je u javnu raspravu prijedlog Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hanfi za 2025. godinu. Radi se o vrlo važnom dokumentu za poslovanje regulatora jer se Hanfa ne financira izravno iz proračuna, već ponajviše putem ove vrste naknada. Prema godišnjem izvješću za 2023. godinu, naknade iz ovog Pravilnika donijele su 11,3 milijuna eura, odnosno sudjelovale su sa 90 posto u ukupnim prihodima od 12,5 milijuna eura.

Za manji dio obveznika naknada u 2025. ostaje ista u odnosu na ovu godinu. No, nešto više promjena osjetit će kompanije s dionicama uvrštenima na burzi. Izdavatelji, kako im je službeni naziv, u 2025. plaćat će 0,037 promila od svog prihoda do 500 milijuna eura. Kompanije s višim prihodima od te granice plaćat će dodatnih 0,047 promila na prihode od 500 milijuna do milijarde eura te dodatnih 0,057 posto na prihode iznad milijardu eura. U odnosu na ovogodišnji Pravilnik, Hanfa u novome predlaže, uz povećanje naknada, i spuštanje pragova prihoda.

Tri kompanije plaćat će više

Tako je u Pravilniku za 2024. propisano da se naknada od 0,035 promila naplaćuje na prihode do 663,6 milijuna eura. Tko uprihoduje više, plaća 0,045 promila na prihode između 663,6 milijuna eura i 1,32 milijarde eura. Za one najveće, s prihodima iznad 1,32 milijarde eura, predviđena je i dodatna naknada od 0,055 promila. Sukladno tome, povećao se i iznos najviše naknade koja u 2025. može biti naplaćena izdavateljima; umjesto 53.080 eura, maksimalni iznos iznosit će 55 tisuća eura.

U Hanfi odgovaraju kako, uzimajući u obzir podatke iz financijskih izvještaja za 2023., procjenjuju da će se u razredu iznad milijardu eura uz jednog dosadašnjeg zateći dva dodatna izdavatelja, a u razredu između 500 milijuna eura i jedne milijarde eura, uz dosadašnjih šest izdavatelja, još jedna dodatna kompanija - Napominjemo i da će trećina izdavatelja plaćati minimalnu naknadu, odnosno od trenutačno njih 81, 27 izdavatelja – tvrde u Hanfi.

Poskupljenje naknada zahvatit će i gubitaše uvrštene na burzi koji će umjesto 0,015 plaćati 0,017 promila od prihoda, ali najviše 1400 eura, šest posto više nego do sada. Kompanije kojima gubitak prelazi trećinu prihoda platit će samo 700 eura, odnosno 40 eura više nego ove godine. Na drugačiji način obračunavat će se naknada i za leasing društva. Do sada su svi plaćali 0,2 promila od ukupne imovine, a od iduće godine društva s imovinom do 150 milijuna eura plaćat će 0,25 promila, a iznad te vrijednosti imovine 0,3 promila. Istovjetnu naknadu od 0,3 promila u 2025. morat će platiti i faktoring društva, umjesto dosadašnjih 0,2 promila.

Nakon što su regulatorno mjenjačnice i burze kriptovaluta postale dio financijskog sustava, od iduće godine bit će uključene u Pravilnik Hanfinih naknada. Gledano po visini, mjenjačnicama će Hanfa naplaćivati među najvišim naknadama. U prijedlogu stoji da će kriptomjenjačnice morati platiti naknadu za nadzor od 0,7 promila od ostvarenih prihoda, a burze kriptovaluta 0,003 promila od ukupnog godišnjeg prometa.

Kome se ništa ne mijenja?

Zagrebačkoj burzi i Središnjem klirinško depozitarnom društvu (SKDD) u načelu se ništa ne mijenja, ali bi ipak Hanfi mogli uplatiti viši iznos, pod uvjetom da se zadrže sadašnji pozitivni trendovi rasta cijena domaćih dionica. Naime, naknada od 0,003 promila za burzu i 0,005 promila za SKDD izračunava se od tržišne kapitalizacije, a obračunava se na kraju svakog tromjesečja. Samo u prvih deset mjeseci ove godine tržišna kapitalizacija od 48,2 milijarde eura porasla je više od 18 posto.

Kod investicijskih društava, odnosno brokeraja, povećava se iznos naknade računate od vrijednosti vrijednosnih papira stečenih za vlastiti račun, sa 0,014 na 0,03 promila. Naknada za vrijednost portfelja i skrbništva i dalje iznosi 0,005 promila, ali na iznos od dvije milijarde eura, umjesto dosadašnjih 1,32 milijarde eura.

Distributerima osiguranja, društvima za upravljanje mirovinskim i investicijskim fondovima i mirovinskim osiguravajućim društvima naknade se ne mijenjaju. Osiguravajuća društva od 1. srpnja ove godine plaćaju 0,3 umjesto 0,2 promila od ukupnog iznosa imovine. Hanfa predlaže da takva razina naknade ostane, kao i da minimalni iznos bude 2500 eura. Podsjetimo, krajem 2023. ukupna imovina osiguravajućih društava iznosila je malo manje od šest milijardi eura. Na pitanje o razlozima poskupljenja, financijski regulator tvrdi kako godinama nije povećavao naknade, iako je opseg Hanfinih zakonskih ovlasti i međunarodnih obaveza, a time i potrebnih resursa, zadnjih godina znatno uvećan.

- Taj će se trend i nastaviti, a tome treba pribrojiti i učinke inflacije. Usprkos navedenom Hanfa nije povećavala naknade, a u nastojanju da ne bismo dodatno opterećivali subjekte nadzora i industrije. No, kako bismo kao regulator mogli provoditi sve zakonom propisane obaveze nužno je osigurati i potrebne resurse te je predloženo navedeno povećanje. Procjenjujemo da će se ono za izdavatelje kretati od 3,62 do 12,52 posto - ističu iz Hanfe.

U 2023. osam posto više

Podsjećaju i da je Hanfa izmjenama Zakona o tržištu kapitala iz 2024. dobila novu nadležnost u pogledu izdavatelja, onu koja se odnosi na nadzor izvještaja o korporativnoj održivosti. - Iako je za to ovlaštena, Hanfa ovim pravilnikom za 2025. nije propisala dodatnu naknadu za provođenje nadzora izvještaja o korporativnoj održivosti, s obzirom na gore spomenutu korekciju – dodaju iz te institucije.

Prema godišnjem izvješću za prošlu godinu, Hanfa je u 2023. ostvarila ukupne prihode od 12,6 milijuna eura, što je 8,1 posto više nego godinu ranije. Glavni izvor prihoda čine prihodi po posebnim propisima, koji uključuju prihode ostvarene iz naknada od imovine i prihoda subjekata nadzora, prihode od naknada za pružene usluge iz nadležnosti Hanfe te ostale prihode po posebnim propisima. Ovi prihodi čine 99,4 posto odnosno 12,5 milijuna eura ukupnih prihoda Hanfe. Preostali dio prihoda u iznosu od 81.700 eura činili su prihodi od imovine, prihodi od donacija i ostali prihodi.

Što se tiče realizacije prihoda za ovu i planova za iduću godinu, u Hanfi kažu kako će Plan prihoda i rashoda biti objavljen po njegovom finalnom i službenom usvajanju. - Realizirani prihodi i rashodi Hanfe bit će, kao i do sada, javno objavljeni u Godišnjem izvješću Hanfe, nakon završene poslovne godine i usvajanja Godišnjeg izvješća - stoji u odgovoru.