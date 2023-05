HBOR započeo s provedbom novog jamstvenog programa

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) putem novog operativnog programa počinje s izdavanjem jamstava velikim i srednje kapitaliziranim poduzećima, s ciljem olakšavanja financiranja, uz naglasak na zelenu i tehnološku tranziciju, a za što je banci iz sredstava NPOO-a dodijeljeno 79,6 milijuna eura.

- U okviru financijskih instrumenata koje provodi iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), HBOR je uveo novi operativni program za provedbu financijskog instrumenta jamstvenog fonda za kredite subjektima srednje tržišne kapitalizacije i velikim poslovnim subjektima - priopćeno je u četvrtak iz HBOR-a.

Uspostavom ovog programa, HBOR po prvi puta izdaje jamstva za velika i srednje kapitalizirana poduzeća, a korisnici jamstva mogu biti poslovne banke, leasing društva te HBOR kao kreditor. Glavni cilj instrumenta jest kroz izdavanje jamstva olakšati pristup financiranju subjektima srednje tržišne kapitalizacije i velikim poslovnim subjektima, pri čemu je poseban naglasak stavljen na zelenu i tehnološku tranziciju, istaknuli su iz hrvatske razvojne banke.

Namjera je potaknuti investicijska ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, a sve u svrhu pokretanja, modernizacije i digitalizacije poslovanja, implementacije novih tehnologija, povećanja kapaciteta, razvoja i uvođenja novih proizvoda ili usluga, ulaganja u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa, istraživanje i razvoj i slično.

Pritom se do najviše 30 posto kredita može koristiti i za ulaganja u obrtna sredstva koja su nužna za provedbu ulaganja i rast poslovanja poduzeća, naveli su iz HBOR-a.

Iz sredstava NPOO-a za ovaj financijski instrument HBOR-u je dodijeljeno 79,6 milijuna eura, na temelju kojeg će ukupni jamstveni potencijal za izdavanje jamstava iznositi oko 400 milijuna eura.

Maksimalno pokriće jamstvom iznosi do 80 posto glavnice kredita za posebne ciljne skupine, što uključuje ulaganja u posebna područja RH, zelenu i digitalnu tranziciju, istraživanje, razvoj i inovacije, a do 70 posto glavnice kredita za ostala ulaganja.

U okviru izdavanja jamstava, poduzetnicima je omogućena i subvencija naknade za jamstvo do 100 posto iznosa, ovisno o pravilima o državnim potporama, kao i subvencija kamata po kreditu za koji se izdaje jamstvo do najviše 75 posto redovne kamatne stope, ovisno o vrsti ulaganja i pravilima o državnim potporama, izvijestili su iz HBOR-a.

- HBOR ovim programom tržištu nudi kvalitetan jamstveni proizvod uz iznimno niske troškove koji je moguće kombinirati s povoljnim financiranjem. Čvrsto vjerujem da će i privatni i javni sektor prepoznati značaj ovog financijskog instrumenta. Uobičajena je praksa da se kod realizacije kredita javnih poduzeća u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave koriste jamstva gradova i općina, čime se smanjuje i ograničava proračunski prostor. HBOR-ovo novo jamstvo oslobodit će prostor u proračunima pa će se ta sredstva moći koristiti za neke druge potrebe i projekte u lokalnoj zajednici - rekao je predsjednik Uprave HBOR-a Hrvoje Čuvalo u izjavi koja se prenosi u priopćenju.

Iz HBOR-a su podsjetili i da su početkom godine s petnaest poslovnih banaka potpisali sporazume o suradnji na poslovima subvencioniranja kamata iz sredstava NPOO-a.

Pritom, subvencija do najviše tri postotna boda se dodjeljuje ovisno o namjeni i vrsti ulaganja, a može iznositi do 75 posto kamatne stope za zelenu i digitalnu tranziciju, do 65 posto kamatne stope za ulaganja u posebna područja RH ili u istraživanja, razvoj i inovacije te za ulaganja javnog sektora za ublažavanje posljedica potresa, odnosno do 50 posto kamatne stope za ostala ulaganja u konkurentnost i otpornost, naveli su iz HBOR-a.