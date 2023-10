HPB već u prvom tjednu dizanja kamata na štednju zabilježila značajan interes građana

Hrvatska poštanska banka (HPB) prošlog je mjeseca objavila značajno podizanje kamatne stope na štednju, odnosno predstavili su novi štedni proizvod kojim klijenti mogu ostvariti prinos od čak tri posto. Kako su nam priopćili, već u prvom tjednu ponude novog proizvoda bilježe velik interes svih građana u cijeloj poslovnoj mreži, odnosno putem svih dostupnih kanala.

‒ Reakcije na novi proizvod su iznimno pozitivne te Banka bilježi željene i ciljane efekte ‒ poručili su nam iz HPB-a iako nisu željeli iznositi detaljne brojke o tome kolika je zainteresiranost građana za novi štedni proizvod. Nadalje, kako su poručili, klijenti HPB-a svojim sredstvima uključujući štedne depozite mogu raspolagati bez naknade, odnosno prilikom prijevremenog raskida štednje klijentima se obračunava kamata za najbliži ostvareni rok, bez naplate naknade za prijevremeno razročenje.

Kako trenutno niti jedna banka nije podigla kamate na depozite na istu razinu kao HPB zapitali smo se koliko košta prebacivanje štednje iz jedne banke u drugu. Odgovor na ovo pitanje poslali su nam iz Erste banke.

‒ Prilikom ugovaranja neke vrste štednje, klijenti oročavaju određeni iznos na određeno razdoblje. Ovisno o razdoblju oročenja određuje se i visina kamatne stope. Ako primjerice klijent u Erste banci ugovori Standardnu štednju na razdoblje do 12 mjeseci, kamatna stopa će iznositi 0,30 posto, dok će na razdoblje od 36,01 mjeseci kamatna stopa iznositi 1,50 posto. Kamata se isplaćuje po isteku ugovorenog razdoblja. U skladu s time, ukoliko klijent odluči razročiti štednju prije isteka ugovorenog razdoblja, to uvijek može učiniti i to bez plaćanja naknade, ali mu u tom slučaju neće biti isplaćena ugovorena kamata već kamata po viđenju u iznosu od 0,02 posto ‒ poručili su iz Erste banke.

Svoj odgovor poslali su i iz Privredne banke Zagreb.

‒ U slučaju isteka roka oročenja ili prijevremenog razročenja depozita klijent odlučuje o daljnjem raspolaganju sredstvima. Ako se radi o prijenosu sredstava na račun u drugu banku u RH primjenjuje se naknada za kreditni transfer kao i kod svake druge platne transakcije ovisno o kanalu prijenosa u visini propisanoj Tarifom banke za usluge u poslovanju s domaćim i stranim fizičkim osobama ‒ priopćili su. OTP banka pak ovu uslugu ne naplaćuje, a druge banke svoje naknade za prijenos nisu poslale.