HUB objavio kartu aktivnih bankomata u procesu uvođenja eura

Hrvatska udruga banaka objavila je na svojim internetskim stranicama kartu bankomata na kojoj će se na dnevnoj razini ažurirati do 15. siječnja 2023. lokacije aktivnih bankomata koji su operativni za isplatu gotovine tijekom procesa prilagodbe za uvođenje eura.

U Hrvatskoj je prisutno nešto više od 4.000 bankomata u vlasništvu banaka, a na temelju dogovora banaka na razini HUB-a i u suradnji s nadležnim institucijama pripremljen je detaljan plan prilagodbe bankomatske mreže.

Do kraja prosinca ove godine dio bankomata će se postupno i privremeno gasiti kako bi ih se prilagodilo za isplatu gotovine u eurima od 1. siječnja iduće godine. Prema planu prilagodbe, zadnjeg dana prosinca građanima će biti na raspolaganju 1.300 bankomata koji će isplaćivati gotovinu u kunama, a od 1. siječnja iduće godine 2.700 bankomata će isplaćivati gotovinu u eurima. Očekuje se da će svih 4.000 bankomata biti prilagođeno i operativno najkasnije do 15. siječnja iduće godine.

S obzirom na to da će u razdoblju prilagodbe građanima biti dostupan manji broj bankomata njihovih banaka u odnosu na redovno poslovanje, od 15. prosinca 2022. do 15. siječnja 2023. neće se naplaćivati naknada za podizanje gotovine debitnim karticama na bankomatima drugih banaka u Republici Hrvatskoj, kako bi građanima bio omogućen dovoljan broj bankomata za isplatu kuna do kraja ove godine i eura od 1. siječnja.

Na internetskim stranicama HUB-a objavljena je karta aktivnih bankomata koja će se ažurirati na dnevnoj razini, kako bi građani mogli znati koji su im bankomati na raspolaganju. Posebna pažnja bila je usmjerena prema manjim naseljima te se vodilo računa da u svakom trenutku na najbližoj mogućoj lokaciji građani imaju dostupne bankomate za isplatu gotovine.

Prilagodba bankomata jedan je od najzahtjevnijih elemenata procesa uvođenja eura. Potrebno je nešto više od 40.000 bankomatskih kazeta prilagoditi za nove dimenzije novčanica eura, koje su drugačije u odnosu na novčanice kuna. Također, za svaki bankomat je potrebna softverska prilagodba i inicijalizacija novih bankomatskih kazeta što zahtijeva fizički dolazak na lokaciju i određeno vrijeme rada u ovisnosti o vrsti bankomata.