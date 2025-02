Inflacija u Hrvatskoj u siječnju pet posto, opet najviša u eurozoni

Poskupljenja u Hrvatskoj su najviša su u eurozoni

Međugodišnja stopa inflacije u Hrvatskoj mjerena indeksom potrošačkih cijena u siječnju je iznosila četiri posto, objavio je u ponedjeljak Državni zavod za statistiku (DZS), čime je opći rast cijena na godišnjoj razini ubrzao četvrti mjesec zaredom, dok je prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena inflacija u siječnju bila pet posto, što je najviše u eurozoni.

DZS je objavio prvu procjenu indeksa potrošačkih cijena, prema kojoj je u siječnju 2025. stopa inflacije iznosila četiri posto u odnosu na siječanj 2024. godine, dok je u odnosu na prethodni mjesec, to jest prosinac prošle godine, porasla za 0,1 posto.

U listopadu 2024. je prekinut višemjesečni trend usporavanja rasta cijena na godišnjoj razini, kada je inflacija porasla za 2,2 posto, trend ubrzanja se nastavio i u studenom, s rastom za 2,8 posto, u prosincu za 3,4 posto, a sada i u siječnju ove godine.

Prema glavnim komponentama indeksa, procijenjena godišnja stopa inflacije za usluge iznosi 6,3 posto, za skupinu u kojoj su hrana, piće i duhan 4,7 posto, za energiju 4,5 posto, a industrijske neprehrambene proizvode bez energije 0,5 posto, navedeno je u priopćenju DZS-a.

Na mjesečnoj razini, u odnosu na prosinac 2024., cijene energije su porasle za 2,2 posto, usluga za 1,4 posto, a komponente hrane, pića i duhana za jedan posto, dok su cijene industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije pale za 3,4 posto.

DZS je najavio da će konačne podatke o indeksu potrošačkih cijena u siječnju prema klasifikaciji ECOICOP (klasifikacija individualne potrošnje prema namjeni - European Classification of Individual Consumption according to Purpose) objaviti 24. veljače.

Inflacija u eurozoni

Godišnja stopa inflacije u eurozoni mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP) iznosila je u siječnju 2,5 posto, izračunali su statističari. U prosincu iznosila je 2,4 posto.

Rast cijena ubrzao je tako i na početku nove godine, četvrti mjesec zaredom. Trend posustajanja inflacije prekinut je u listopadu kada je rast cijena ubrzao s rujanskih 1,7 na 2,0 posto. Najsnažnije su i u siječnju poskupjele usluge, za 3,9 posto, neznatno slabije nego u prethodnom mjesecu.

Svježa hrana bila je skuplja za 1,4 posto, utvrdili su statističari, utvrdivši da su njezine cijene porasle nešto blaže nego na kraju prošle godine. Cijene energije naglo su pak poskočile, za 1,8 posto, najsnažnije od proljeća 2023. godine. U prosincu bile su se zadržale na razini od prije godinu dana.

Kad se isključe energija i svježa hrana, cijene su u siječnju porasle istim tempom kao i u prethodnih pet mjeseci, za 2,7 posto.

Na mjesečnoj razini cijene su u eurozoni u siječnju pale za 0,3 posto, nakon što su u prethodnom mjesecu porasle za 0,4 posto.

Energija je u siječnju poskupjela za čak 2,9 posto u odnosu na prosinac kada su joj cijene bile porasle za 0,6 posto, pokazuju izračuni Eurostata.

Eurostat: Inflacija u Hrvatskoj u siječnju pet posto

Prema prvoj procjeni koju je danas objavio Eurostat, godišnja stopa inflacije u prosincu mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP) u Hrvatskoj je iznosila pet posto, najviše od svih zemalja članica eurozone.

Stopa inflacije bila je na početku nove godine najviša od prosinca 2023. godine, pokazuju Eurostatovi podaci.

Na mjesečnoj razini cijene su u siječnju uvećane za 0,2 posto, kao i u prosincu.

Indeks Državnog zavoda za statistiku (DZS) pokazuje pak da su potrošačke cijene u siječnju bile više za 4,0 posto nego u istom mjesecu 2024. godine. Na mjesečnoj razini porasle su po DZS-ovim izračunima za 0,1 posto.

Najbliže je Hrvatskoj u siječnju rastom potrošačkih cijena na godišnjoj razini, mjerenom HICP-om, bila Belgija, gdje su uvećane za 4,4 posto. Granicu od 4,0 posto premašila je i Slovačka rastom cijena za 4,1 posto u odnosu na početak prošle godine.

Daleko najblaži rast cijena u eurozoni bilježila je Irska, za 1,5 posto. Slijedi Finska gdje su uvećane za 1,6 posto, te Malta i Italija s rastom cijena za 1,7 posto, pokazuju podaci Eurostata.