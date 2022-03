Investiranje: Rothschildov savjet iz 19. stoljeća ‘Kupuj na zvuk topova, prodaj na zvuk truba‘ ne može biti aktualniji

Od početka rata pojačano je trgovanje ETF-ovima i dionicama kompanija koje daju izloženost robama svih vrsta

Trenutačno je vrlo teško pronaći učinkovitiji instrument ulaganja od ETF-ova

Bacite oko na tzv. 'žohare', dionice koje mogu preživjeti čak i najturbulentnija vremena i katastrofe

Zlato, dolari i švicarski franci, čarape... Uvriježeno je pravilo da se u vremenima kriza, a pogotovo rata novac čuva ili u tom plemenitom metalu ili u tim uvjetno rečeno neutralnim valutama ili u kešu, za 'zlu ne trebalo'. Nedavno su obiteljski poznanici prodali stan u centru Zagreba i krenula je priča u što će uložiti novac. U našoj generaciji, a mi smo ipak prešli 40-tu, uobičajano je postalo da se novac investira ili u dionice ili u ETF-ove, pa je odluka bračnog para da novac drže kod sebe 'jer je rat počeo, pa će možda zatrebati' bila poprililčno iznenađujuća. Premda pred Hrvatskom nema neke realne ratne ugroze, osim onog drona koji je možda bio bomba, a možda i nije, možda je zalutao, a možda i nije, domaći ljudi kupuju zalihe ulja i brašna, pa i ne čudi da trpaju keš u čarape za svaki slučaj.

Nije to ponašanje toliko neuobičajeno, poručuju i stručnjaci koji prate trendove na tržištu kapitala. S početkom rata u Ukrajini pao je i Crobex, pa se nešto malo oporavio, ali i dalje nije na razinama na kakvima je bio do 24. veljače, premda je i do tada bio opterećen brigom oko inflacije, kamatnih stopa i lanaca opskrbe. No, ne treba paničariti i ne treba zaboraviti da investiranje nije ništa drugo osim diverzificiranje imovine.

Pojačani interes za robe

Premda ne smiju davati savjete kako i u što investirati, brokeri u Intercapitalu, dali su nam insight u ono u što u aktualnim vremenima najčešće investiraju njihovi klijenti. Pa tako navode kako su njihovi klijenti orijentirani na trgovanje na reguliranim burzama, te da je unatoč svemu i dalje najveći fokus na najvećim svjetskim burzama tj. državama (američka, njemačka i londonska burza).

- Posljedično, glavne valute koje u kojima ulažu u inozemstvu su dolari, švicarski franci, britanske funte i euro. Znano je da se u 'kriznim' vremenima posebno cijene USD I CHF koji se doživljavaju kao tzv 'sigurna utočišta' tj. 'sigurne valute' - rekao je Daniel Delač iz Intercapitala koji pak nije htio komentirati trgovanje odnosno ulaganje u nekretnine, investicijsko zlato, izravno ulaganje u strane valute ili kripto jer se njima ne trguje na organiziranim burzama pa takve brokerske usluge ni ne pružaju.

- Od početka rata vidjeli smo i pojačano trgovanje ETF-ovima i dionicama kompanija koje daju izloženost robama (eng. commodities) svih vrsta (zlato, srebro, industrijski metali, nafta, "prehrambene" robe kao npr. pšenica i sl.). Kompanije iz energetskog sektora su također privukle dosta interesa, te u nešto manjoj mjeri dionice globalnih brodarskih kompanija. Također, dio ulagača i dalje preferira velike tehnološke kompanije. Nismo vidjeli značajniji interes za ETF-ovima koji daju izloženost kripto imovini - rekao je Delač i naveo i to kako trgovanje dionicama bilo kakvih kompanija iz Rusije, a koje su uvrštene na zapadne burze (najčešće američke, njemačke ili londonsku burzu) trenutačno nije moguće.

I Tamara Vrhovec Sekáč, country menadžerica Finaxa, potvrđuje da u kriznim vremenima postoje postoje tzv. "safe haven currencies" odnosno imovina koja se smatraju sigurnima. To su, dodaje, švicarski franak, japanski jen, američki dolar i državne obveznice onih zemalja koje imaju dobre rezultate na tržištima nesklonim riziku. No, kaže, njihov je učinak obično kratkotrajan i teško ga je odrediti - ući i izaći s pozicije u pravo vrijeme. Takva trgovanja su po njoj čista špekulacija.

- Situacije poput sukoba u Ukrajini su nepredvidljive i kao što možemo vidjeti na nedavnom razvoju, vrlo su tekuće, dinamične i ovise o vijestima. Svjedoci smo čestih i naglih promjena trendova i velikih unutar dnevnih pomaka u oba smjera. Više ljudi gubi novac nego što zarađuje na nestabilnim tržištima te stoga toplo preporučam izbjegavati bilo kakvu vrstu nagađanja - istaknula je Vrhovec Sekáč. Ona smatra da se strategija ulaganja ne smije nikako ni mijenjati na temelju emocija koje je izazvao početak rata.

Najbolja opcija ETF-ovi

- I dalje ćete imati lošu državnu mirovinu, htjet ćete se preseliti, kupiti novu kuću, vaša će djeca u budućnosti ići na fakultet, i dalje vam je potrebna dovoljna financijska rezerva. Vaša investicijska strategija, ako je ispravna, odražava sve te ciljeve, uvjete i parametre. Preporučam ulagati na isti način kao što bih preporučila prije dva mjeseca - kazala je i preporučila da se ipak redovito, ali pasivno ulaže u u jeftin diverzificirani portfelj indeksnih fondova koji se sastoji od robe, nekretnina i potencijalno obveznica iz svih regija i sektora.

- Od početka godine roba je zabilježila veliku nadmoć. Relativno dobar učinak može se vidjeti u proizvođačima roba, necikličkim sektorima, obrani te u regijama koje nisu pod utjecajem sukoba, no, prekasno je uskočiti na ovaj vlak. ETF-ovi su najbolja opcija cijelo vrijeme. Trenutačno je vrlo teško, čak nemoguće pronaći slično učinkovit instrument ulaganja - poručila je Vrhovec Sekáč.

Generalni brokerski savjeti su, u ovakvim vremenima, postanite dosadni. Bacite oko na tzv. 'žohare', na one dionice koje mogu preživjeti čak i najturbulentnija vremena i katastrofe, ako do njih dođe. Ako trebate rebalansirati portfelj i to je u redu, ne treba bježati od toga, ali treba zapamtiti i to da tržišta dionica često kratkoročno pretjerano reagiraju na trenutne sukoba. Tako je uvijek bilo. Otud izreka Nathana Rothschilda iz 1810. godine koja kaže 'kupuj na zvuk topova, prodaj na zvuk truba'. Nadajmo se da ćemo uskoro čuti neke trube.