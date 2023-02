Iznos povrata poreza na dohodak za 2022. na razini isplata za 2021.

Porezna uprava (PU) procjenjuje da će broj prijava te iznos povrata poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2022. biti u okvirima isplata za 2021. godinu, kada je građanima u posebnom i redovnom postupku vraćeno oko 234,3 milijuna eura.

- Procjenjuje se kako će broj prijava te iznos povrata poreza i prireza porezu na dohodak za 2022. godinu biti u okvirima 2021. godine - stoji u odgovoru Porezne uprave na upit Hine o povratu poreza na dohodak za 2022. godinu.

Poreznici očekuju da će većina povrata po godišnjem obračunu poreza na dohodak za prošlu godinu u posebnom postupku biti izvršena do kraja svibnja ove godine. Povrati poreza izvršavat će se onim poreznim obveznicima koji ispunjavaju uvjete za povrat, kontinuirano prema redoslijedu kojim će se izdavati rješenja, napominju.

Povrati više plaćenog poreza i prireza za porezne obveznike iz redovnog postupka, pak, započet će tijekom lipnja 2023. godine, izvijestili su iz Porezne.

Naime, za većinu građana se provodi posebni postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak, a po službenoj ga dužnosti provodi Porezna uprava na osnovu podataka o ostvarenom ukupnom godišnjem dohotku.

Tako je, po podatcima Porezne (sa stanjem na dan 21. veljače 2023.), prošle godine proveden poseban postupak utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2021. godinu za ukupno 741.743 porezna obveznika - građana.

Pritom je većina njih ili 671.892 porezna obveznika ostvarilo povrat više uplaćenog poreza i prireza na dohodak u iznosu od 219,6 milijuna eura ili 1,65 milijardi kuna, dok je kod 59.068 građana utvrđena razlika za uplatu u iznosu od 14,9 milijuna eura ili 112,1 milijun kuna. Kod preostalih 10.783 porezna obveznika nije bilo razlike za povrat ili za uplatu, podatci su Porezne uprave.

Zadnji dan za godišnje prijave u redovnom postupku 28. veljače

Dio poreznih obveznika obvezan je podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak za proteklu godinu (obrazac DOH) i u tom su redovnom postupku dužni prijavu za 2022. podnijeti najkasnije do 28. veljače ove godine.

Obveznici podnošenja godišnje porezne prijave su fizičke osobe koje su tijekom 2022. ostvarile dohodak od samostalne djelatnosti i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga (npr. djelatnosti obrta i dr.) te porezni obveznici - rezidenti za dohodak od nesamostalnog rada koji su, prema posebnom zakonu, ostvarili kao članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi i to neovisno o broju dana provedenih na brodu u međunarodnoj plovidbi, napomenuli su iz Porezne.

Prošle je godine na razini Hrvatske ukupno 66.914 poreznih obveznika podnijelo godišnju poreznu prijavu za 2021. u redovnom postupku koji se provodi za obveznike podnošenja obrasca DOH.

Po podatcima Porezne uprave, za 22.630 tih poreznih obveznika utvrđena je razlika više uplaćenog poreza i prireza na dohodak za povrat u iznosu od 14,6 milijuna eura ili 110,3 milijuna kuna, a kod 20.158 ih je utvrđena razlika za uplatu u iznosu od 29,1 milijun eura ili 219 milijuna kuna. Kod preostalih 24.126 poreznih obveznika nije bilo razlike za povrat ili za uplatu.

Umanjenje porezne obveze za mlade također na razini 2021.

Poreznim izmjenama iz četvrtog kruga porezne reforme, koje su stupile na snagu početkom 2020. godine, regulirano je umanjenje obveze poreza na dohodak za sto posto za mlade do 25 godina života, a za 50 posto za one od 26 do 30 godine života, pri čemu Porezna uprava procjenjuje da će i za njih za 2022. umanjenje porezne obveze biti u okvirima 2021. godine.

Temeljem godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2021. godinu ukupno je 152.920 mladih ostvarilo pravo na povrat više uplaćenog poreza na dohodak i prireza s osnove umanjenja poreza fizičkim osobama. Pritom, to se odnosilo na 55.197 osoba do 25 godina života u iznosu od 35,7 milijuna eura ili 268,7 milijuna kuna, kao i na 97.723 osobe od 26 do 30 godina života, u iznosu od 54,4 milijuna eura ili 410 milijuna kuna, što je činilo ukupno umanjenje porezne obveze u iznosu od oko 90 milijuna eura, podatci su Porezne uprave.

Sukladno propisima o porezu na dohodak, izvijestili su iz Porezne, fizičkim osobama do 30-te godine života koje su tijekom 2022. ostvarile plaću, će se, kao i prethodne godine, u godišnjem obračunu umanjiti porezna obveza obračunana na dio porezne osnovice do 360 tisuća kuna, odnosno 47,8 tisuća eura.

Povećanje cenzusa za uzdržavanog člana

Izmjenama, pak, Zakona o porezu na dohodak koje su krajem prošle godine stupile na snagu povećan je iznos primitka do kojeg se neka osoba može smatrati uzdržavanim članom - s 15 na 24 tisuće kuna, a što se primjenjuje već u postupku godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2022. godinu.

Stoga, ako su roditelji/uzdržavatelji sa svoje porezne kartice tijekom 2022. odjavili ili uopće nisu prijavili dijete/uzdržavanog člana koji je ostvario primitke do 24 tisuće kuna, a žele ostvariti pravo na uvećani osobni odbitak za 2022., obvezni su do 28. veljače ove godine podnijeti obrazac ZPP-DOH, istaknuli su iz Porezne.

Nadalje, ako roditelji/uzdržavatelji nisu sa svoje porezne kartice odjavili uzdržavanog člana/dijete koji je ostvario primitke do 24 tisuće kuna, pri utvrđivanju godišnjeg dohotka u posebnom postupku, roditelju/uzdržavatelju priznat će se pravo na uvećani osobni odbitak za cijelu 2022. godinu.

​Inače, svi potrebni obrasci (DOH ili ZPP-DOH) dostupni su na internet stranici Porezne uprave, a građani ih mogu podnijeti putem sustava ePorezna​ ili putem mobilne aplikacije mPorezna ili ih predati u nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu, i to najkasnije do utorka, 28. veljače 2023. godine, kada će zaprimanje biti omogućeno u produljenom radnom vremenu - do 19,00 sati.