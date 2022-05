Kad su podaci u najsuvremenijem centru, lakše je usmjeriti se na razvoj

A1 Hrvatska usred krize uložila je 11 milijuna eura u gradnju najsuvremenijeg podatkovnog centra u regiji. Poslovni se korisnici ne moraju brinuti o infrastrukturi i opremi – ondje dobivaju danonoćnu podršku i najvišu razinu sigurnosti

Iako je pandemija već polako iza nas, rad od kuće i korištenje internetskih usluga u posljednje dvije godine sve su češći i tendencija je nastavak tog trenda. Digitalizacija se ubrzala pa i mnoge domaće tvrtke sve više traže rješenja u oblaku, zbog čega su počele shvaćati važnost pouzdane infrastrukture koja im i u najizazovnijim vremenima može osigurati nastavak neometanog i, što je danas iznimno važno, sigurnog poslovanja.

To je prepoznala i tvrtka A1 Hrvatska koja je usred krize uložila 11 milijuna eura u gradnju najsuvremenijeg podatkovnog centra u regiji. Gradnjom tog centra, i to prema standardu Tier III UpTime Instituta​, svjetskog lidera u standardizaciji performansa digitalne infrastrukture, spremna je za najzahtjevnije korisnike u privatnom i javnom sektoru.

Najviši standardi kvalitete

Poslovnim korisnicima zajamčena je godišnja maksimalna dostupnost, odnosno funkcioniranje kritične infrastrukture kao što su povezivost, napajanje i hlađenje sustava.

– Potražnja za uslugama u oblaku i kolokacijom rastu iz dana u dan, a dostupnost i sigurnost podataka postali su ključni poslovni imperativ. Uz to se poslovni korisnici ne moraju brinuti o infrastrukturi i opremi jer dobivaju danonoćnu podršku i održavanje te najvišu razinu sigurnosti. Računica je jednostavna: nama u A1 prepuste brigu o svojim podacima, a oni mogu usmjeriti resurse na razvoj i širenje vlastitog biznisa – kaže, glavni direktor za poslovne korisnike A1 Hrvatske.

Najviši standardi kvalitete koje zadovoljava podatkovni centar A1 ugrađeni su u same njegove temelje. Tako je u konstrukciju od 2122 četvorna metra utrošeno 220 tona armature i 5500 tona betona te je, u skladu sa zahtjevima certifikacije za Tier III, u stanju izdržati potres do magnitude 9 prema Richterovoj ljestvici.

Podatkovni centar ima i vlastitu trafostanicu maksimalnoga kapaciteta od dva megavata koja se napaja iz dviju neovisnih energetskih grana. To znači da poteškoća u radu neće biti ni u slučaju prekida obiju energetskih grana jer će napajanje opreme preuzeti dva dizelska agregata ukupne snage od dva megavata i sustavi UPS-a.

Iskustva korisnika

Podatkovni centar u šest tehničkih soba ima tristo IT ormara i zadovoljava kriterije najzahtjevnijih korisnika za sigurnost podataka i tehničku zaštitu. Pruža usluge kolokacije, virtualne infrastrukture (IaaS), disaster recovery as a service (DRaaS), backup as a service (BaaS) i Exoscalea te niz sigurnosnih rješenja. Sve su usluge u skladu sa šest ISO certifikata, od kvalitete i zaštite okoliša do sigurnosti. Prednosti kolokacije za tvrtke rasterećenje su IT osoblja, 24/7 nadzor, remote hands and eyes itd.

Među prvim korisnicima novoga podatkovnog centra najveći je domaći proizvođač i izvoznik namještaja Prima namještaj.

– Zahvaljujući tome usredotočeni smo na daljnje širenje poslovanja, odnosno na širenje tržišta i proizvoda. Kontinuitet poslovanja iznimno nam je važan, stoga smo se odlučili za pouzdanog partnera koji nam je osigurao kompletnu brigu o digitalnom poslovanju i sigurnost podataka u najsuvremenijem regionalnom podatkovnom centru – rekao je Filip Lavriv, direktor Prima namještaja, tvrtke kojoj je uz najsuvremeniju mrežnu tehnologiju i usluge u oblaku potpuno digitalizirano poslovanje u šest proizvodnih pogona, 59 salona u Hrvatskoj i devet u Makedoniji.

Objekt se nalazi u Zagrebu, na križanju Avenije Većeslava Holjevca i Nežićeve ulice.

Sadržaj je nastao u suradnji s tvrtkom A1 Hrvatska.