Kako izračunati iznos naknada koje na godinu platite svojoj banci

Pasionirana sam skupljačica kovanica od pet kuna pa ih se s vremena na vrijeme prikupi određena količina. Prije godinu-dvije tako sam s četrdeset komada 'medvjeda' naivno ušla u poslovnicu svoje matične banke želeći ih razmijeniti za jednu ili dvije papirnate novčanice u istoj vrijednosti – kad me cura na šalteru šokirala izjavom da naknada za takvu zamjenu iznosi deset posto! Zgranuta sam je pitala otkad to i gdje to piše, na što mi je ona pokazala dokument na dvadesetak stranica pod nazivom 'Naknade u poslovanju s fizičkim osobama'. Zaista, u tom je dokumentu bila lijepo navedena stavka 'Naknada za zamjenu kovanica', koja se naplaćuje deset posto na cjelokupan iznos zamjene.

Banke u Hrvatskoj u prošloj su godini ukupno ostvarile 15,9 milijardi kuna prihoda od poslovanja, što je u odnosu na godinu prije bio rast od 8,5 posto. Glavninu prihoda još im donose kamate. Lani su prema toj osnovi ubrale 10,7 milijardi kuna, pet posto manje nego prethodne godine. Iduća su prihodna stavka naknade i provizije. Za razliku od prihoda od kamata, prihodi prema toj osnovi lani su im porasli za punih 15 posto i iznosili su 5,2 milijarde kuna.

Zapitate li se katkad koliko ste vi tome osobno pridonijeli? Ili, još bolje, koliko biste na godinu novca mogli uštedjeti izborom banke koja ima najniže naknade i provizije na usluge kojima se najviše koristite?

Usporedba na HNB-ovoj aplikaciji

Razlike u visini pojedinih naknada za iste usluge od banke do banke nisu zanemarive. Ako točno znate kojim se uslugama najčešće koristite u banci, uz malo truda i mnogo kopanja po javno dostupnim dokumentima o bankovnim naknadama možete prilično precizno izračunati koliki je iznos naknada koje na godinu platite svojoj banci i, što je još važnije, koliki biste iznos za te iste usluge platili u nekoj drugoj banci.

Od 2017. banke su, prema Zakonu o usporedivosti naknada, dužne potrošaču dati informativni dokument o naknadama, ali ne svim, već samo najreprezentativnijim uslugama povezanima s računom za plaćanje (vođenje računa, online bankarstvo, kreditni transfer nacionalni u kunama, kreditni transfer nacionalni u eurima, kreditni transfer u inozemstvo u eurima, kreditni transfer u inozemstvo u valuti različitoj od eura, priljev iz inozemstva, trajni nalog, SEPA izravno terećenje, izdavanje kreditne kartice, podizanje gotovog novca debitnom karticom na bankomatu, podizanje gotovog novca kreditnom karticom na bankomatu te prekoračenje). Neke banke povrh te zakonske obveze na svojim stranicama imaju pobrojene i naknade za sve ostale usluge, neke samo za dio njih.

Zato je usporedbu najbolje započeti na stranicama HNB-a, gdje se s pomoću vrlo jednostavne aplikacije mogu usporediti naknade za najreprezentativnije usluge svih banaka u Hrvatskoj.

Ne odlučujte 'na prvu'

Potrošači mogu odabirom banke i pojedine usluge usporediti naknade za najčešće korištene platne usluge koje već nisu dio nekog paketa usluga. Naknade za pakete koji uključuju vođenje kunskoga tekućeg računa obuhvaćaju usporedbu naknada povezanih s kunskim računom koji banke uobičajeno nude u sklopu određenog paketa usluga, a potrošačima se odabirom željenih platnih usluga pruža uvid u cijene raspoloživih paketa usluga.

Važno je napomenuti da se imalo preciznija usporedba banaka ne može dobiti površnim uvidom u pojedine stavke i njihove iznose naknada.

Na što sve treba pripaziti pri usporedbi bankarskih naknada, kako iznosi naknada mogu biti manji te razmišljaju li neke naše banke o ukidanju naknada za pojedine usluge doznajte u novom broju tiskanog i digitalnog izdanja Lidera.