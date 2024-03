Kamate na oročenu štednju u domaćim bankama počele padati

Kamate na oročene depozite u pojedinim su domaćim bankama, čini se, lagano krenule prema dolje. Nakon što su jesenas banke krenule u svojevrsnu ‘utrku‘ u tome tko ima najviše kamate na štednju, ovome je trendu došao kraj.

Tako je Kent Banka u listopadu nudila kamatu na oročenu štednju od 3,10 posto na razdoblje od šest do 12 mjeseci dok danas nudi 2,40 posto na oročene depozite od šest te 2,20 posto na oročene depozite od 12 mjeseci. Kako tvrde, trenutno je na snazi i kamata od jedan posto, ali samo za automatske prolongate depozita.

Nadalje, Hrvatska poštanska banka (HPB) je u listopadu 2023. prva povećala stope uvodeći tzv. ‘HPB – Super štednju‘ no početkom siječnja su ju ukinuli kako bi ‘bili u mogućnosti nastaviti podržavati građane Hrvatske u borbi protiv inflacije‘.

– Za klijente HPB-a fizičke osobe s redovitim primanjima na transakcijski račun u Banci i klijente fizičke osobe vlasnike poslovnih subjekata koji posluju preko računa u Banci koji od 2. siječnja 2024. oročavaju depozite na šest mjeseci odobrava se kamata visine 3,00 posto godišnje, a za rok od 12 mjeseci kamata 2,30 posto godišnje – rekli su iz HPB-a.

Privredna banka Zagreb (PBZ) također je smanjila kamatu pa je tako u listopadu nudila 1,7 posto na razdoblje od 12 mjeseci, dok trenutno, prema Informativnoj listi HNB-a, nudi 0,8 posto. Ipak, kamata za depozite oročene na šest mjeseci ostala je ista, 1,5 posto.

Naravno, nisu sve banke spuštale kamate pa je Agram banka ostala na istoj razini kao i u listopadu, s kamatnim stopama u iznosu od tri posto na štednju oročenu na šest mjeseci, odnosno 2,8 posto za 12 mjeseci.

Također, Erste je banka ostala na sličnoj razini. Dok su jesenas izvijestili o kamatama u rangu od jedan do 3 posto na razdoblje od šest do 60 mjeseci, prema podacima HNB-a, one su trenutno u rangu od jedan do 1,5 posto u razdoblju od 12 do 60 mjeseci.

Zagrebačka banka također je ostala pri ‘starim‘ stopama od 2,10 posto na razdoblje od šest mjeseci, odnosno jedan posto na razdoblje od 12 mjeseci.

Podravska banka i OTP također su ostale na istim razinama pa Podravska banka nudi kamatu od 1,6 posto na razdoblje od šest, odnosno 1,1 posto na razdoblje od 12 mjeseci dok OTP banka nudi jedan posto na 12 mjeseci.

Ipak, postoje i banke koje su od jeseni podigle kamate na oročenu štednju pa recimo Addiko banka, čija je kamata u listopadu iznosila jedan posto, trenutno nudi kamate od 2,10 posto na rok od šest, odnosno dva posto za razdoblje od 12 mjeseci.